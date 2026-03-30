Starbulls Rosenheim: Bitterer Overtime-Knockout im sechsten Viertelfinalspiel

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein Ã¤rgerlich zustande gekommener Gegentreffer in doppelter Unterzahl in der siebten Minute der VerlÃ¤ngerung beendete am Sonntagabend die Eishockey-Saison der Starbulls Rosenheim in der DEL2 â€“ Viertelfinalgegner EisbÃ¤ren Regensburg darf sich hingegen auf das Halbfinale freuen.

Einmal mehr war es Regensburg Topscorer Bryce Kindopp, der den Siegtreffer fÃ¼r die DonaustÃ¤dter zum 2:1 erzielte, nachdem die GrÃ¼n-WeiÃŸen die schwierige Situation eigentlich fast schon erfolgreich Ã¼berstanden hatten. Dass in der regulÃ¤ren Spielzeit diesmal nur zwei Tore fielen â€“ den Rosenheimer Ausgleichstreffer zum 1:1 noch im ersten Drittel erzielte Johannes Achatz â€“ war den beiden sehr gut aufgelegten TorhÃ¼tern Oskar Autio und Jonas Neffin zu verdanken.

Die GrÃ¼n-WeiÃŸen hÃ¤tten das sechste Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen die EisbÃ¤ren Regensburg, in der es zuvor ausschlieÃŸlich AuswÃ¤rtssiege gab, gewinnen mÃ¼ssen, um das alles entscheidende siebte Duell auf Rosenheimer Eis zu erzwingen. Doch mit dem dritten AuswÃ¤rtserfolg in der Regensburger Donau-Arena, diesmal vor 4.701 Zuschauern, wurde es fÃ¼r die Starbulls nichts. FÃ¼r die EisbÃ¤ren entschieden am Ende des Tages die Specialteams: Beide Regensburger Treffer fielen in Ãœberzahl, die Starbulls hingegen konnten bei vier Situationen nicht an die guten Powerplayleistungen zu Beginn der Serie anknÃ¼pfen.

Rosenheims Cheftrainer Jari Pasanen holte nach der bitteren 5:6-Heimniederlage im fÃ¼nften Spiel zwei Tage zuvor wieder Oskar Autio ins Tor sowie C.J. Stretch und Jordan Taupert in den Sturm zurÃ¼ck â€“ Teemu Pulkkinen und Wyatt Schingoethe rotierten dafÃ¼r aus der Aufstellung raus.

Im Gegensatz zu den letzten Spielen der Serie wurde das sechste und schlieÃŸlich letzte Viertelfinalduell zwischen den Starbulls und den EisbÃ¤ren nicht zum Torfestival. Beide Teams legten ihre Aufmerksamkeit auf die Defensive, beide TorhÃ¼ter boten starke Leistungen.

Zahlreiche Strafzeiten auf beiden Seiten, die Mehrzahl aus der Kategorie unnÃ¶tig, lieÃŸen im ersten Drittel nur phasenweise Spielfluss zu. Die Starbulls lieÃŸen die Chance liegen, bei knapp eineinhalb Minuten doppelter Ãœberzahl den FÃ¼hrungstreffer zu erzielen â€“ und gerieten in Unterzahl in RÃ¼ckstand. Regensburgs Powerplaydruck war enorm und schlieÃŸlich fand die Scheibe nach einem scharfen SchrÃ¤gpass von Donat Peter in den Slot den Weg vom Bein von Sam Payeuer Ã¼ber die Linie (11.).

Rosenheims vierte Sturmreihe reparierte aber bereits zwei Minuten spÃ¤ter: Dominik Kolb setzte sich zentral durch, sein Schuss wurde genau vor den SchlÃ¤ger von Johannes Achatz geblockt, der reaktionsschnell ins offene kurze Eck einschob â€“ 1:1 (13.).

In den verbleibenden 47 Spielminuten der regulÃ¤ren Spielzeit fielen keine Treffer mehr. Die AbschlÃ¼sse hielten sich die Waage, die Mehrzahl der hochkarÃ¤tigen Torchancen hatten aber die Starbulls: Scott Feser noch im ersten Drittel, Lewis Zerter-Gossage (29.) und Charlie Sarault (33.) konnten allesamt AlleingÃ¤nge auf Jonas Neffin nicht zur Rosenheimer FÃ¼hrung nutzen.

Kurz vor der zweiten Pause lieferten sich Scott Feser und Sam Payeur einen Fight, den der Rosenheimer Topscorer fÃ¼r sich entschied â€“ beide Spieler mussten fÃ¼r fÃ¼nf Minuten in die KÃ¼hlbox. Die schwer nachvollziehbare zweiminÃ¼tige Unterzahl, die aus dieser Situation resultierte, verteidigten die Starbulls erfolgreich.

Im dritten Drittel war es C.J. Stretch, der nach einem RÃ¼ckpass aus kurzer Distanz (41.) und nach einem Puck-Klau bei einer Zwei-gegen-Eins-Situation (48.) den sicheren Regensburger Keeper Neffin nicht Ã¼berwinden konnte. Ein letztes Rosenheimer Powerplay in den Schlussminuten verpuffte.

In der VerlÃ¤ngerung tankte sich Lukas Laub Ã¼ber rechts durch und hÃ¤tte den EisbÃ¤ren-Torwart fast per RÃ¼ckhand Ã¼berrascht, Sekunden spÃ¤ter verhinderte Neffin mit einem Fanghand-Reflex den Rosenheimer Siegtreffer, als Ville JÃ¤rvelÃ¤inen nach Pass von Stretch aus nÃ¤chster NÃ¤he frei zum Abschluss kam (63.).

Dann wurde es bitter fÃ¼r die Starbulls: Joel Keussen und Leon van der Linde mussten zeitgleich auf die Strafbank. Ãœber eineinhalb Minuten der doppelten Unterzahl verteidigten die GrÃ¼n-WeiÃŸen leidenschaftlich, geschickt und erfolgreich â€“ um sich dann nach einer uninspiriert gestalteten Befreiungsaktion Ã¼bertÃ¶lpeln zu lassen: Die Hausherren nahmen die Einladung zum GegenstoÃŸ an, Ã¼ber Alex Berardinelli und Jeremy Bracco kam der Puck zu Bryce Kindopp und der â€žGoldhelmâ€œ traf per Onetimer ins kurze Eck (67.).

Bereits zwei Tage zuvor hatte Kindopp den Regensburger Siegtreffer bei doppelter Ãœberzahl erzielt und auch im Rekordspiel eine Woche zuvor war es der 26-jÃ¤hrige Kanadier, der in der VerlÃ¤ngerung traf â€“ damals in der 123. Spielminute zu Beginn der vierten Overtime.

Insgesamt wurden in der Playoff-Viertelfinalserie zwischen den Starbulls Rosenheim und den EisbÃ¤ren Regensburg 428 Minuten und 54 Sekunden Eishockey gespielt. Die Torbilanz lautet 25 zu 22 fÃ¼r die Starbulls. Rosenheimer Siege konnten die Starbulls-Fans aber nur zweimal bejubeln â€“ beide auswÃ¤rts (5:1 und 7:4). Regensburg schaffte das KunststÃ¼ck, in dieser Saison fÃ¼nf Mal das Rosenheimer Eis als Sieger zu verlassen â€“ zwei Mal in der Hauptrunde (2:1 und 3:2 nach Shootout), drei Mal in den Playoffs (3:2, 6:5 nach VerlÃ¤ngerung und 6:5).

Im Playoff-Halbfinale der DEL2 trifft Regensburg ab GrÃ¼ndonnerstag auf die Krefeld Pinguine. Die Kassel Huskies mÃ¼ssen auf ihren Semifinalgegner noch warten: In der Viertelfinalserie zwischen den Ravensburg Towerstars und den Bietigheim Steelers fÃ¤llt die Entscheidung erst im siebten Spiel am Dienstag.