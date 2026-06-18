Starbulls Rosenheim besetzen ihre dritte Kontingentstelle

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim haben ihre dritte Kontingentstelle für die kommende Saison besetzt: Jordy Bellerive wird künftig für die Grün-Weißen auflaufen.

Der 27-jährige Kanadier bringt reichlich Erfahrung aus hochklassigen Ligen mit. Nach mehreren Jahren in Nordamerika sammelte der Stürmer unter anderem Einsätze in der AHL, ehe er zuletzt auch in Europa auf sich aufmerksam machte.

„Jordy ist ein offensivstarker Zwei-Wege-Stürmer mit sehr guten läuferischen Fähigkeiten und viel Spielverständnis“, sagt Starbulls-Headcoach Jari Pasanen. „Er bringt Geschwindigkeit, Kreativität und Intensität mit und passt dadurch sehr gut zu unserer Spielidee. Zudem scheut er keinen Zweikampf, geht konsequent vors Tor und ist dort besonders stark. Genau diese Elemente haben uns in der vergangenen Saison teilweise gefehlt. Deshalb sind wir überzeugt, dass er unserem Team wichtige Impulse geben kann.“

Mit der Verpflichtung des Kanadiers besetzen die Starbulls ihre dritte Kontingentstelle und setzen ihren eingeschlagenen Weg fort, dem Kader zusätzliche Qualität und Dynamik zu verleihen.

Auch Jordy Bellerive blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Rosenheim: „Ich freue mich riesig, zu den Starbulls zu kommen. Ich habe nur Gutes über die Organisation, die Stadt und vor allem über die Fans gehört. Wenn man gesehen hat, was die Mannschaft in der vergangenen Saison erreicht hat, macht mich das umso gespannter auf die Möglichkeiten, die wir in der kommenden Spielzeit haben. Ich kann es kaum erwarten, nach Rosenheim zu kommen und meinen Teil dazu beizutragen, den Club auf das nächste Level zu bringen.“

Die Starbulls Rosenheim freuen sich, Jordy Bellerive in Rosenheim begrüßen zu dürfen und wünschen ihm einen erfolgreichen Start im grün-weißen Trikot.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jordy Bellerive @ Elite Prospects

188 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro