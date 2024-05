Starbulls Rosenheim besetzen die zweite U-24 Stelle im Kader

Rosenheim. (PM Starbulls) Der gebürtige Saalfelder Kevin Handschu wird auch kommende Saison für die Grün-Weißen stürmen und besetzt die zweite U-24 Stelle im Kader....

Rosenheim. (PM Starbulls) Der gebürtige Saalfelder Kevin Handschu wird auch kommende Saison für die Grün-Weißen stürmen und besetzt die zweite U-24 Stelle im Kader.

Mit Kevin Handschuh halten die Starbulls Rosenheim einen jungen Stürmer mit viel Entwicklungspotential in Rosenheim. Der 21-jährige Linksschütze hat in der vergangenen Saison 47 Spiele für die Starbulls absolviert und neben seinen zwei Toren und drei Assists vor allem auch Off-Ice gezeigt, wie hart er an sich arbeiten kann. Besonders sein Wille zur eigenen Weiterentwicklung und sein Kampfgeist sind besonders hervorzuheben.

DEL-Erfahrung gesammelt

Neben seinen fünf DEL-Einsätzen bei den Eisbären Berlin aus der Saison 22/23 hat Handschuh auch diese Saison wieder DEL-Erfahrung sammeln können. Durch die Kooperation mit den Augsburger Panthern konnte der 21-jährige insgesamt acht Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse absolvieren. Hierzu hörte man aus Augsburg nur Gutes über den jungen Stürmer.

Die nächsten Schritte gehen

Auch Jari Pasanen, Headcoach der Starbulls Rosenheim, sieht viel Potenzial in Kevin Handschuh: „Kevin hat in der vergangenen Saison eine gute Entwicklung hingelegt. Als junger Spieler hat er letzte Saison gelernt, wie man auch als Stürmer defensiv gut steht und mit nach hinten arbeitet. Gerade diese Defensivarbeit ist sehr wichtig für junge Spieler. Mit Kevin haben wir jemand im Kader, der sehr hart an sich arbeitet, ob es nun auf dem Eis oder neben dem Eis ist. Durch diese harte Arbeit hat er auch mein Vertrauen gewonnen. Für die kommende Saison ist es jetzt wichtig, dass Kevin die nächsten Entwicklungsschritte in Richtung Offensive macht.“

Der Kader 2024/25 in der Übersicht

Tor: Autio (AL)

Verteidigung: Hanna (AL), Kaisler, Kolb, Kühnhauser (U21), Möchel, Tiffels, Vollmayer

Sturm: Ewanyk, Handschuh (U24), Hauner, Kuqi (U24), Laub, Nirschl, Sarault (AL), Stretch (AL), Strodel, Zwickl (U21),