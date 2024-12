Starbulls Rosenheim: AuswÃ¤rts kein Tor, aber ein Punkt gegen die Lausitzer FÃ¼chse

Rosenheim. (PM Starbulls) Am 25. Spieltag der DEL2 stand für die Starbulls Rosenheim die weite Auswärtsfahrt nach Weißwasser auf dem Programm. Einen Treffer erzielten...

Einen Treffer erzielten die Grün-Weißen am zweiten Adventssonntag dort vor 2.320 Zuschauern gegen die Lausitzer Füchse zwar nicht, einen Punkt gewannen sie trotzdem – weil der Kampfgeist stimmte und der hervorragend aufgelegte Torwart Oskar Autio ein sicherer Rückhalt war. In der letzten Spielminute der von den Gastgebern dominierten Verlängerung traf Dylan Plouffe zum 1:0 und sicherte den Lausitzer Füchsen den Zusatzpunkt.

„Wir waren früh genug hier, aber wir waren mental nicht voll da und haben im ersten Drittel schlecht gespielt. In den ersten zehn Minuten des zweiten Drittels waren dann wir am Drücker, haben aber kein Tor geschossen. Das letzte Drittel war fifty-fifty, in der Overtime hatten wir dann aber gar nichts und der Gegner hat verdient gewonnen. Torwart Oskar Autio hat heute den Punkt für uns geholt“, fasste Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen die Partie zusammen, in der die Starbulls eigentlich Revanche für die knappe 1:2-Heimniederlage vom zweiten Spieltag nehmen wollten.

Nach dem Heimspiel gegen Landshut am 1. November war es in der laufenden Saison bereits das zweite Mal, dass die Starbulls Rosenheim eine Partie mit einem 0:0 nach regulärer Spielzeit beenden. Öfters am Führungstreffer dran waren in der Eisarena Weißwasser allerdings die Hausherren – nicht nur im ersten Abschnitt, auch Mitte des zweiten Drittels. Da war Keeper Autio mit einer ganz starken Parade gegen Michael Bartuli zur Stelle, Sekunden später rettete die Latte für Rosenheim (30.). Kurz vor der zweiten Pause war der Starbulls-Schlussmann mit einer feinen Schoner-Abwehr gegen Lane Scheidl zur Stelle. Über die gesamte Spielzeit überzeugte Autio, wie schon in den Spielen zuvor, mit Ruhe, Übersicht, souveränem Stellungsspiel und tollen Reflexen.

Hausherren-Torwart Anthony Morrone blieb ebenfalls fehlerlos, hatte aber nur rund halb so viele Schüsse abzuwehren als sein Gegenüber. Die wohl größte Tat gelang ihm, als er einen platzierten Schuss von Simon Gnyp per Reflex aus dem langen Eck holte (35.). Zuverlässig zur Stelle war Morrone, als sich Manuel Strodel Ende des dritten Drittels nach einem Abspielfehler der gastgebenden Füchse überraschend die Chance zum späten Rosenheimer Siegtreffer bot (59.). In den Minuten zuvor feuerten die Starbulls im Powerplay mehrere gefährliche Schüsse ab. Insgesamt ließ die Mannschaft von Jari Pasanen vier Überzahlminuten ungenutzt, verteidigte aber auch sechs Unterzahlminuten erfolgreich.

Im Gegensatz zur 2:3-Heimniederlage am Freitag gegen Tabellenführer Krefeld, konnten die Starbulls nur in wenigen Situationen spielerisch überzeugen und in keiner Spielphase den Gegner länger als für Einzelmomente unter Druck setzen. Der Einsatz aber stimmte trotz der kraftraubenden Aufgabe zwei Tage zuvor erneut.

In der Verlängerung bekamen die Grün-Weißen allerdings keinerlei Zugriff mehr. Fünfmal konnte Autio den Siegtreffer der Gastgeber verhindern, gegen Roope Mäkitalo fischte er die Scheibe im letzten Moment noch von der Torlinie. Mit Anbruch der letzten Overtime-Minute war der Rosenheimer Schlussmann dann aber machtlos: Mäkitalo blieb zunächst hängen, doch seine anschließende Ablage hämmerte der heranbrausende kanadische Verteidiger Dylan Plouffe unhaltbar ins rechte untere Eck (65.).

„Es war nicht das Wochenende, das wir wollten. Aber man muss die Resultate respektieren“, kommentiere Jari Pasanen die Ausbeute von nur einem Punkt aus zwei intensiven und engen Spielen. Mit 41 Zählern aus 24 Spielen verbleit sein Team in den „Top Six“ der DEL2 mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz sieben und 13 Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone.

Bereits am kommenden Freitag bietet sich den Starbulls Rosenheim gegen die Lausitzer Füchse die Chance zur Revanche, denn dann kommt es zum erneuten Vergleich der beiden Teams im ROFA-Stadion (19:30 Uhr).

