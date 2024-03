Starbulls Rosenheim: Aufstieg und Playoff-Halbfinale der U20

Rosenheim. (PM Starbulls) Die U20-Mannschaft der Starbulls Rosenheim hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem sie erfolgreich in aufgestiegen ist. Zudem erreicht sie mit dieser...

Rosenheim. (PM Starbulls) Die U20-Mannschaft der Starbulls Rosenheim hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem sie erfolgreich in aufgestiegen ist.

Zudem erreicht sie mit dieser Leistung das Halbfinale der aktuellen Playoff-Serie.

Mit einer beeindruckenden Saisonleistung und einer starken Teamdynamik haben die jungen Spieler ihr Talent und Engagement unter Beweis gestellt. Die Junioren der Starbulls Rosenheim haben sich während der Saison als eine der dominierenden Kräfte in ihrer Liga, der Qualifikationsrunde 1 in der DNL Division II, erwiesen. Durch eine Kombination aus fachkundigem Coaching, hartem Training und dem unermüdlichen Einsatz der Spieler gelang es ihnen, eine Reihe von beeindruckenden Siegen zu erringen. Der Aufstieg in die DNL Division I ist das Ergebnis einer kontinuierlichen Entwicklung und Investition in die Jugendprogramme der Starbulls Rosenheim. Die Vereinsleitung, Trainer und Unterstützer haben gemeinsam daran gearbeitet, eine Umgebung zu schaffen, in der junge Spieler ihr volles Potenzial entfalten und auf höchstem Niveau spielen können.

Das entscheidende Spiel fand am Dienstag, den 12.03.2024 in Dresden statt. In einem packenden Duell siegte letztlich die Mannschaft von Headcoach Gerhard Unterluggauer. Zu diesem beeindruckenden Sieg folgt nun das Playoff-Halbfinale in der Serie. Das nächste Spiel der Junioren findet am 16.03. gegen den ESV Kaufbeuren statt.

„Was soll ich sagen? Sensationell für die Jungs, den Club und die Zukunft des Vereins!! Wir haben vor der Saison über bestimmte Ziele gesprochen und sie wirklich erreicht!! Überragend, tolle Truppe mit einem großer Charakter. Ich bin stolz auf meine Jungs! Aber jetzt geht’s weiter!“, so Unterluggauer zum Spiel.

Das Spiel der Junioren im Detail:

12.03.2023 ESC Dresden – Starbulls Rosenheim 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Spielverlauf: 12:41 Sedleckij- Razin (Gärtner, Ulbrich), 28:05 1:1 Mühlfenzl (Achatz, Wieczorek), 32:56 1:2 Eremias (Schneider, Stein) (PP1), 43:11 2:2 Barthold, 55:15 2:3 Zwickl (Bittner, Schneider)