Starbulls Rosenheim ab Freitag gegen Weiden: Finale in drei, vier oder fünf Akten

Rosenheim. (PM Starbulls) Drei Siege und maximal fünf Spiele bis zum Triumph: Frühestens am kommenden Dienstag und spätestens am übernächsten Sonntag steht fest, ob sich die Starbulls Rosenheim oder die Blue Devils Weiden Meister der Eishockey-Oberligen 2023 nennen und den Aufstieg in die DEL 2 feiern dürfen.

Die Oberpfälzer haben im ersten Spiel der Playoff-Finalserie, in der am Freitag um 20 Uhr der erste Puck eingeworfen wird, Heimrecht. Am Sonntag folgt Spiel zwei in Rosenheim, Anpfiff im restlos ausverkauften ROFA-Stadion ist um 17 Uhr. Spiel drei findet am Dienstag in Weiden statt. Die eventuell nötigen Duelle vier und fünf sind für den 28. April (Freitag, in Rosenheim) und den 30. April (Sonntag, in Weiden) terminiert. Die Euphorie um die Finalserie ist an beiden Standorten riesig.

Die Kartennachfrage für die Playoff-Finalspiele ist unbeschreiblich. Die Duelle zwischen den Starbulls Rosenheim und den Blue Devils Weiden – die Hans-Schröpf-Arena in Weiden fasst lediglich 2.560 Zuschauer, im Rosenheimer ROFA-Stadion können 5.022 Zuschauer live dabei sein – werden vor komplett gefüllten Rängen stattfinden. Das Rosenheimer Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr war in kürzester Zeit restlos ausverkauft und auch für die Spiele am Freitag und am Sonntag in Weiden gingen sämtliche Tickets rasch im Vorverkauf weg. Vielen Eishockeyfreunden und vor allem auch enorm vielen Fans der Starbulls, die gerne live im Stadion dabei gewesen wären, bleibt deshalb nur die Möglichkeit, die Spiele per Internet-Liveübertragung zu verfolgen (individuell buchbar über www.sprade.tv zum Preis von 7,90 Euro).

Zum ersten Finalspiel am Freitag in Weiden (20 Uhr) bieten die Starbulls Rosenheim aber auch ein „Public Viewing“ im ROFA-Stadion an, wo die Übertragung der Partie auf der großen Anzeigetafel gezeigt wird. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro (freie Platzwahl). Die Abendkasse öffnet um 18:30 Uhr, Einlass ins Stadion ist um 19 Uhr, Kioske sind geöffnet. Beim Rosenheimer Heimspiel am Sonntag (Anpfiff um 17 Uhr) beginnt der Stadioneinlass bereits um 15:15 Uhr.

Mit den Starbulls Rosenheim und den Blue Devils Weiden machen die beiden Mannschaften den Aufstieg in die DEL 2 unter sich aus, die auch in den ersten drei Playoff-Runden den stärksten Eindruck hinterließen. Die Oberpfälzer, Gewinner der Hauptrunde der Oberliga Süd, marschierten durch das Achtelfinale gegen die Duisburger Füchse (7:1, 5:4, 4:1) und durch das Viertelfinale gegen die Hannover Indians (4:2, 8:3, 6:2) im Schnelldurchgang ohne Niederlage. Im Halbfinale gegen die Saale Bulls Halle brauchte die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Buchwieser dann vier Spiele (8:3, 3:2, 5:2, 6:2).

Die Starbulls gewannen ihre Achtelfinalserie gegen die Icefighters Leipzig glatt mit 3:0 Siegen (6:4, 3:1, 6:2). Gegen die Tilburg Trappers gab es im Viertelfinale drei enge Partien (4:3, 3:2, 3:4), ehe die Grün-Weißen mit einem deutlichen 5:0-Auswärtserfolg die Serie für sich entschieden. Im Halbfinale traf die von Headcoach Jari Pasanen und Co-Trainer Jamie Bartmann bestens vorbereitete und hervorragend eingestellte Mannschaft auf die Hannover Scorpions – und schaltete den überlegenen Meister der Oberliga Nord und Top-Favoriten auf den Aufstieg in die DEL 2 in vier Spielen aus (3:1, 6:3, 1:2 nach Verlängerung, 8:5). Im jüngsten Spiel im ROFA-Stadion begeisterten die Starbulls vor allem damit, sich nach 0:3-, 1:4- und 2:5-Rückstand gegen das herausragend besetzte und überaus erfahrene Team der Scorpions wieder zurückzukämpfen. Vor allem das in den Partien zuvor etwas stumpfe Rosenheimer Überzahlspiel funktionierte wieder prächtig und wird nun auch in der Finalserie ein wichtiger Parameter sein.

Mit den Blue Devils Weiden treffen die Starbulls im Finale auf eine Mannschaft mit einem top besetzten und sehr breiten Kader. Cheftrainer Sebastian Buchwieser kann personell aus dem Vollen schöpfen und hat mehr Akteure zur Verfügung, als er überhaupt auf den Spielbericht schreiben kann. So verfolgte der von den Blue Devils im Februar nachverpflichtete Lauris Barajuns die Playoff-Spiele seines Teams bisher ausschließlich von der Tribüne, obwohl der starke lettische Stürmer in 41 Hauptrundenspielen in der Oberliga Nord satte 70 Scorerpunkte gesammelt hatte. Auf der Torhüterposition setzt Weidens Headcoach Sebastian Buchwieser in den Playoffs konsequent auf Jaroslav Hübl, der alle zehn Ausscheidungs-Partien bestritt (in der Vorrunde kam in über einem Drittel aller Spiele der zweite Torwart Marco Wölfl zum Einsatz).

In der Hauptrunde haben die Starbulls drei der vier Duelle gegen Weiden verloren, beim jüngsten Aufeinandertreffen am 19. Februar behielten die Grün-Weißen gegen die Oberpfälzer aber mit 2:0 verdient die Oberhand. Die seither stetig ansteigende Leistungskurve des Teams von Jari Pasanen, die mannschaftliche Geschlossenheit der Starbulls und die Eindrücke der Halbfinspiele lassen eine Finalserie auf Augenhöhe mit spannenden und hochklassigen Spielen erwarten.

Die Termine der Finalspiele:

Freitag, 21. April, 20:00 Uhr: Blue Devils Weiden – Starbulls Rosenheim

Sonntag, 23. April, 17:00 Uhr: Starbulls Rosenheim – Blue Devils Weiden

Dienstag, 25. April, 20:00 Uhr: Blue Devils Weiden – Starbulls Rosenheim

Freitag, 28. April, 19:30 Uhr: Starbulls Rosenheim – Blue Devils Weiden *

Sonntag, 30. April, 18:00 Uhr: Blue Devils Weiden – Starbulls Rosenheim *

* falls notwendig

