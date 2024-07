Starbulls: Neue Kooperation mit dem Oberligisten Memmingen Indians e.V. – Partnerschaft mit Peiting wird nicht fortgesetzt

Rosenheim. (PM Starbulls) Nachdem die Kooperation mit dem EC Peiting in beidseitigem Einvernehmen nicht mehr fortgeführt wird, können die Starbulls Rosenheim heute die neue...

Durch das Förderlizenz-Modell wurden seitens der Liga die Weichen für eine optimale Talentförderung gestellt. Um die Möglichkeiten des Modells voll auszuschöpfen ist auch für die kommende Saison wieder ein reger Spieleraustausch mit den Memmingen Indians geplant. Dies bietet jungen Talenten einen klaren und strukturierten Ausbildungsweg sowie faire Einsatzchancen, die auf ihren Fähigkeiten basieren.

Durch diese strategische Kooperation wird sichergestellt, dass der Übergang vom Nachwuchseishockey in den Profibereich reibungslos verläuft. Die jungen Spieler erhalten nicht nur die notwendige Unterstützung, sondern auch die Möglichkeit, sich auf höchstem Niveau zu beweisen und weiterzuentwickeln. Diese integrative Herangehensweise fördert langfristig den Erfolg beider Organisationen und stärkt ihre Position im Profisport.

Die Stimmen der Verantwortlichen

„Wir freuen uns, dass die Kooperation mit Rosenheim zustande gekommen ist.“ So Daniel Huhn, Headcoach der Indians. „Die Kommunikation mit den Verantwortlichen ist sehr positiv und die in Frage kommenden Spieler sind durchwegs sehr interessant. Durch die Zusammenarbeit wird der Konkurrenzkampf in unserem Team noch einmal angeheizt werden.“

Gerhard Unterluggauer, Headcoach der Starbulls U20 Junioren, ordnet die Kooperation wie folgt ein: „Ich bin sehr froh, dass die Kooperation mit Memmingen so zustande gekommen ist. Es ist eine gute Möglichkeit für unsere jungen Talente, sich im Männereishockey zu zeigen und Erfahrungen zu sammeln. Die Kooperation in der vergangenen Saison hat gezeigt, dass das Modell sehr gut funktioniert. Kili Kühnhauser hat gezeigt, dass der Weg von der DNL über die Oberliga eben auch schnell in die DEL2 führen kann.“

Jari Pasanen, Headcoach der Starbulls Rosenheim, freut sich sehr über die neue Kooperation: „Wir können uns glücklich schätzen, so einen Partner zu haben. Wir können unsere jungen Spieler bedenkenlos nach Memmingen schicken und können sicher sein, dass sie sich dort gut entwickeln können. Die Verantwortlichen in Memmingen kennen wir schon seit einiger Zeit. In der Organisation wird gut gearbeitet und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir uns auf die Kooperation einigen konnten.“