Starbulls-Nachwuchs vor Heimspiel-Wochenende â€“ U20 empfÃ¤ngt Regensburg

Rosenheim. (PM Starbulls) Am kommenden Wochenende steht fÃ¼r den Nachwuchs der Starbulls Rosenheim wieder ein abwechslungsreiches Spielprogramm an.

WÃ¤hrend die U20 vor heimischem Publikum doppelt gefordert ist, sind auch die U17, U13 und U11 im Einsatz.

Die U20 empfÃ¤ngt am Wochenende den EV Regensburg zu zwei Heimspielen im ROFA-Stadion. Der erste Puck fÃ¤llt am Samstag um 19:30 Uhr, das zweite Spiel folgt am Sonntag um 16:30 Uhr. Nach den zuletzt starken Auftritten mÃ¶chten die jungen Starbulls ihren positiven Trend fortsetzen und vor eigenem Publikum wichtige Punkte sammeln.

Die U17 ist am Sonntag um 11:00 Uhr auswÃ¤rts beim ESV Kaufbeuren gefordert. Nach intensiven Trainingseinheiten will die Mannschaft dort mit einer konzentrierten Leistung Ã¼berzeugen und ZÃ¤hlbares mit nach Rosenheim bringen.

FÃ¼r die U15 steht an diesem Wochenende kein Spielbetrieb an. Das Team nutzt die spielfreie Zeit zur Regeneration und zur Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben.

Auch die U13 ist wieder im Einsatz:

Die U13A-Mannschaft reist am Samstag um 13:00 Uhr zum AuswÃ¤rtsspiel nach Ingolstadt. Die U13B-Mannschaft bestreitet ihr Heimspiel am Sonntag um 10:30 Uhr gegen den MEKJ MÃ¼nchen.

Im Nachwuchsbereich der JÃ¼ngsten stehen ebenfalls zwei Heimspiele auf dem Programm. Die U11A empfÃ¤ngt am Samstag um 16:30 Uhr den ECDC Memmingen, wÃ¤hrend die U11B-Mannschaft bereits am Samstag um 11:30 Uhr gegen Klostersee antritt.

Ein spannendes Wochenende mit vielen Heimspielen wartet auf den Starbulls-Nachwuchs â€“ beste Voraussetzungen fÃ¼r packende Begegnungen und jede Menge Eishockeybegeisterung im ROFA-Stadion.

