Starbulls-Nachwuchs erlebt durchwachsenes Wochenende – U20 mit starker Reaktion, U9 begeistert

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein intensives und emotionales Wochenende liegt hinter den Nachwuchsteams der Starbulls Rosenheim.

Während die U20 eine starke Antwort auf eine Auftaktniederlage zeigte und die U9 mit viel Freude glänzte, mussten andere Mannschaften bittere und kräftezehrende Spiele hinnehmen.

U20: Deutliche Reaktion nach Auftaktniederlage

Die U20 war an diesem Wochenende zweimal auswärts in Regensburg gefordert.

Im ersten Spiel musste sich das Team geschlagen geben, doch die Rosenheimer zeigten Charakter:

Bereits am nächsten Tag trat die Mannschaft völlig verändert auf, spielte konzentriert, körperlich präsent und siegte deutlich. Ein wichtiger Erfolg, der zeigt, wie sehr das Team zusammensteht und Rückschläge als Motivation nutzt.

Die Spiele der Junioren im Detail:

22.11.2025 – Jung-Eisbären Regensburg– Starbulls Rosenheim 5:2 (3:1/1:0/1:1)

Spielverlauf: 03:11 1:0 Biafore (Krieger, Jirgensons), 05:44 1:1 Rock (Mühlfenzl, Hrabcak), 06:38 2:1 Meissner (Helmke, Krieger), 09:26 3:1 Helmke (Krieger, Burbach), 37:28 4:1 Jirgensons (Meissner, Helmke), 54:51 4:2 Rock (Stein, Schleer), 58:50 5:2 Jirgensons (Funk)

23.11.2025 – Jung-Eisbären Regensburg– Starbulls Rosenheim 0:3 (0:3/0:0/0:0)

Spielverlauf: 07:15 0:1 Heinrich (Mühlfenzl, Gerhofer), 08:16 0:2 Rock (Gerhofer, Bittner), 19:16 0:3 Wieczorek (Rock)

U17: Schwieriges Wochenende gegen starke Dresdner

Für die U17 verlief das Wochenende weniger erfolgreich. Gegen robuste und sehr effiziente Gäste aus Dresden mussten die Starbulls in beiden Heimspielen deutliche Niederlagen einstecken.

Die Partien waren von vielen Strafzeiten und mehreren Verletzungen auf beiden Seiten geprägt, was die Spiele zusätzlich erschwerte. Trotz des harten Wochenendes bleibt der Blick nach vorne – die Meisterrunde ist lang, und die Mannschaft blickt fokussiert auf die kommenden Aufgaben.

Die Spiele der Jugend im Detail:

22.11.2025 – Starbulls Rosenheim – ESC Dresden 2:6 (0:2/0:1/2:3)

Spielverlauf: 15:13 0:1 Fatyka, 19:05 0:2 Fatyka (Schulz, Müller), 35:15 0:3 Sonnabend (Schulz, Klein), 41:51 1:3 Marquardt, 43:39 1:4 Frömer (Stopora), 52:19 2:4 Mühlfenzl (PS), 52:51 Gläser (Hördler), 59:22 2:6 Sonnabend (Schulz)

23.11.2025 – Starbulls Rosenheim – ESC Dresden 1:10 (0:3/1:3/0:4)

Spielverlauf: 02:55 0:1 Vosseler (Grimmler, Hördler), 05:11 0:2 Fatyka, (Vosseler), 18:49 0:3 Fatyka, 20:29 0:4 Antmann (Fatyka, Antmann), 35:45 0:5 Müller (Fatyka, Sonnabend), 44:04 1:7 Klein (Schirmer), 46:27 1:8 Grimmer (Hördler), 49:21 1:9 Grimmer (Antmann, Fatyka), 56:15 1:10 Fatyka (Schulz, Antmann)

U15: Auftakt in die Meisterrunde

Die U15 stieg am Samstag in die Meisterrunde ein und empfing den ERC Ingolstadt im ROFA-Stadion. In einem umkämpften und defensiv geprägten Duell mussten sich die Rosenheimer knapp mit 0:2 geschlagen geben. Trotz der Niederlage zeigte das Team eine solide Leistung, auf die sich aufbauen lässt.

U13A: Abschluss der Bayernliga Pool A – Gruppe 2

Für die U13A stand das letzte Spiel der aktuellen Runde auf dem Programm. Auswärts in Nürnberg unterlag die Mannschaft mit 9:2, konnte aber über weite Strecken gut mithalten und wertvolle Erfahrung sammeln. Das Team blickt nun auf den Start der nächsten Runde.

U11A: Schwieriges Auswärtsspiel in Peiting

Die U11A war am Samstag in Peiting im Einsatz und musste sich dort deutlich geschlagen geben. Trotz des klaren Ergebnisses kämpften die jungen Rosenheimer bis zur letzten Sekunde und sammelten wichtige Spielpraxis.

U9: Heimturnier mit viel Freude und Eishockeybegeisterung

Ein echtes Highlight setzte die U9, die am Samstag ein Heimturnier ausrichtete. Die jungen Starbulls waren mit viel Freude, Eifer und Energie dabei und zeigten ihren zahlreich erschienenen Eltern und Fans, wie viel sie bereits gelernt haben. Begeisterung, Teamgeist und Spaß standen im Vordergrund – ein rundum gelungenes Turnier!

Trotz einiger Rückschläge war das Wochenende geprägt von Kampfgeist, Entwicklung und Teamzusammenhalt. Die Starbulls-Nachwuchsteams gehen mit wichtigen Erkenntnissen in die kommenden Wochen – und mit der starken Reaktion der U20 sowie der Freude der U9 als positive Highlights.

