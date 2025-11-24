Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Nachwuchs Starbulls-Nachwuchs erlebt durchwachsenes Wochenende – U20 mit starker Reaktion, U9 begeistert
Nachwuchs

Starbulls-Nachwuchs erlebt durchwachsenes Wochenende – U20 mit starker Reaktion, U9 begeistert

24. November 20252 Mins read36
Share
© Starbulls Nachwuchs eV
Share

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein intensives und emotionales Wochenende liegt hinter den Nachwuchsteams der Starbulls Rosenheim.

Während die U20 eine starke Antwort auf eine Auftaktniederlage zeigte und die U9 mit viel Freude glänzte, mussten andere Mannschaften bittere und kräftezehrende Spiele hinnehmen.

U20: Deutliche Reaktion nach Auftaktniederlage

Die U20 war an diesem Wochenende zweimal auswärts in Regensburg gefordert.
Im ersten Spiel musste sich das Team geschlagen geben, doch die Rosenheimer zeigten Charakter:
Bereits am nächsten Tag trat die Mannschaft völlig verändert auf, spielte konzentriert, körperlich präsent und siegte deutlich. Ein wichtiger Erfolg, der zeigt, wie sehr das Team zusammensteht und Rückschläge als Motivation nutzt.

Die Spiele der Junioren im Detail:
22.11.2025 – Jung-Eisbären Regensburg– Starbulls Rosenheim 5:2 (3:1/1:0/1:1)
Spielverlauf: 03:11 1:0 Biafore (Krieger, Jirgensons), 05:44 1:1 Rock (Mühlfenzl, Hrabcak), 06:38 2:1 Meissner (Helmke, Krieger), 09:26 3:1 Helmke (Krieger, Burbach), 37:28 4:1 Jirgensons (Meissner, Helmke), 54:51 4:2 Rock (Stein, Schleer), 58:50 5:2 Jirgensons (Funk)

23.11.2025 – Jung-Eisbären Regensburg– Starbulls Rosenheim 0:3 (0:3/0:0/0:0)
Spielverlauf: 07:15 0:1 Heinrich (Mühlfenzl, Gerhofer), 08:16 0:2 Rock (Gerhofer, Bittner), 19:16 0:3 Wieczorek (Rock)

U17: Schwieriges Wochenende gegen starke Dresdner

Für die U17 verlief das Wochenende weniger erfolgreich. Gegen robuste und sehr effiziente Gäste aus Dresden mussten die Starbulls in beiden Heimspielen deutliche Niederlagen einstecken.
Die Partien waren von vielen Strafzeiten und mehreren Verletzungen auf beiden Seiten geprägt, was die Spiele zusätzlich erschwerte. Trotz des harten Wochenendes bleibt der Blick nach vorne – die Meisterrunde ist lang, und die Mannschaft blickt fokussiert auf die kommenden Aufgaben.

Die Spiele der Jugend im Detail:
22.11.2025 – Starbulls Rosenheim – ESC Dresden 2:6 (0:2/0:1/2:3)
Spielverlauf: 15:13 0:1 Fatyka, 19:05 0:2 Fatyka (Schulz, Müller), 35:15 0:3 Sonnabend (Schulz, Klein), 41:51 1:3 Marquardt, 43:39 1:4 Frömer (Stopora), 52:19 2:4 Mühlfenzl (PS), 52:51 Gläser (Hördler), 59:22 2:6 Sonnabend (Schulz)

23.11.2025 – Starbulls Rosenheim – ESC Dresden 1:10 (0:3/1:3/0:4)
Spielverlauf: 02:55 0:1 Vosseler (Grimmler, Hördler), 05:11 0:2 Fatyka, (Vosseler), 18:49 0:3 Fatyka, 20:29 0:4 Antmann (Fatyka, Antmann), 35:45 0:5 Müller (Fatyka, Sonnabend), 44:04 1:7 Klein (Schirmer), 46:27 1:8 Grimmer (Hördler), 49:21 1:9 Grimmer (Antmann, Fatyka), 56:15 1:10 Fatyka (Schulz, Antmann)

U15: Auftakt in die Meisterrunde

Die U15 stieg am Samstag in die Meisterrunde ein und empfing den ERC Ingolstadt im ROFA-Stadion. In einem umkämpften und defensiv geprägten Duell mussten sich die Rosenheimer knapp mit 0:2 geschlagen geben. Trotz der Niederlage zeigte das Team eine solide Leistung, auf die sich aufbauen lässt.

U13A: Abschluss der Bayernliga Pool A – Gruppe 2

Für die U13A stand das letzte Spiel der aktuellen Runde auf dem Programm. Auswärts in Nürnberg unterlag die Mannschaft mit 9:2, konnte aber über weite Strecken gut mithalten und wertvolle Erfahrung sammeln. Das Team blickt nun auf den Start der nächsten Runde.

U11A: Schwieriges Auswärtsspiel in Peiting

Die U11A war am Samstag in Peiting im Einsatz und musste sich dort deutlich geschlagen geben. Trotz des klaren Ergebnisses kämpften die jungen Rosenheimer bis zur letzten Sekunde und sammelten wichtige Spielpraxis.

U9: Heimturnier mit viel Freude und Eishockeybegeisterung

Ein echtes Highlight setzte die U9, die am Samstag ein Heimturnier ausrichtete. Die jungen Starbulls waren mit viel Freude, Eifer und Energie dabei und zeigten ihren zahlreich erschienenen Eltern und Fans, wie viel sie bereits gelernt haben. Begeisterung, Teamgeist und Spaß standen im Vordergrund – ein rundum gelungenes Turnier!

Trotz einiger Rückschläge war das Wochenende geprägt von Kampfgeist, Entwicklung und Teamzusammenhalt. Die Starbulls-Nachwuchsteams gehen mit wichtigen Erkenntnissen in die kommenden Wochen – und mit der starken Reaktion der U20 sowie der Freude der U9 als positive Highlights.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

514
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post EV Lindau Islanders wollen Revanche gegen den EV Füssen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Nachwuchs

Starbulls-Teams im Aufwind – Overtime-Sieg der U20 und U17 doppelt erfolgreich

Rosenheim. (PM Starbulls Nachwuchs) Ein intensives Spielwochenende liegt hinter dem Nachwuchs der...

By19. November 2025
Nachwuchs

Zurück aus der Pause – Nachwuchsteams der Starbulls heiß auf die nächsten Punkte

Rosenheim. (PM Starbulls) Nach der Novemberpause geht es für den Nachwuchs der...

By14. November 2025
Nachwuchs

Jungfüchse starten in die entscheidenden Runden

Weißwasser. (PM Jungfüchse) Für die Nachwuchsmannschaften des Eissport Weißwasser e.V. stehen spannende...

By13. November 2025
Nachwuchs

„Kids on Ice“ bei den Young Gladiators – Nachwuchs auf dem Eis willkommen“

Erding. (PM Gladiators) Die Young Gladiators Erding laden alle eissportbegeisterten Kinder am...

By11. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten