Starbulls mit bester Aufstellung am Sonntag in Bad Nauheim – Verschiedene Varianten der Reihen mÃ¶glich

Rosenheim. (PM Starbulls) Nach einem spielfreien Wochenende sind die Starbulls Rosenheim in der DEL2 nun am Sonntag beim EC Bad Nauheim zu Gast. Anpfiff...

Rosenheim. (PM Starbulls) Nach einem spielfreien Wochenende sind die Starbulls Rosenheim in der DEL2 nun am Sonntag beim EC Bad Nauheim zu Gast.

Anpfiff im Colonel-Knight-Stadion ist um 18:30 Uhr (Liveübertragung bei sportdeutschland.tv). Die Roten Teufel aus der Wetterau sind Tabellenletzter, meldeten sich aber vor der Liga-Pause mit einem 5:4-Heimsieg gegen Regensburg zurück und haben mit Mike Pellegrims einen prominenten neuen Cheftrainer verpflichtet. Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen kann zu diesem interessanten Duell personell aller Voraussicht nach aus dem Vollen schöpfen.

Am vergangenen Wochenende pausierte der Spielbetrieb in der DEL2 wegen des Eishockey-Länderspiel-Turniers „Deutschland-Cup“. Am Freitag steht nun der 18. Spieltag auf dem Programm, bei dem die Starbulls aber nur in der Zuschauerrolle sind. Denn das eigentlich angesetzte Rosenheimer Heimspiel gegen Ravensburg wurde wegen Infrastrukturmaßnahmen im ROFA-Stadion auf den 7. Januar verschoben. Die Rosenheimer Eishockey-Cracks greifen somit erst im Rahmen des 19. Spieltags am Sonntag auf Bad Nauheimer Eis wieder ins Geschehen ein.

Den ersten Saisonvergleich mit dem EC Bad Nauheim entschieden die Starbulls Anfang Oktober im ROFA-Stadion mit 4:0 für sich. Eine Woche später rutschten die gebeutelten Roten Teufel auf den letzten Tabellenrang ab, auf dem sie seither verharren. Dass es bei ihnen diese Saison nicht gut läuft, liegt unter anderem am Ausfall mehrerer Leistungsträger. So konnten in den 17 bisher gespielten Partien der US-Amerikaner Tim Coffman nur sieben Mal und der Kanadier Taylor Vause lediglich fünf Mal mitwirken.

Nach der Trennung von Chefcoach Adam Mitchell Ende Oktober übernahm Co-Trainer Reiner Vorderbrüggen für zwei Spiele die Verantwortung. Nach zehn Niederlagen in Folge (drei davon nach Verlängerung) meldeten sich die Wetterauer bei ihrem letzten Auftritt vor der „Deutschland-Cup“-Pause mit einem 5:4-Heimerfolg nach regulärer Spielzeit gegen die Eisbären Regensburg zurück.

Inzwischen präsentierte der EC Bad Nauheim Mike Pellegrims als neuen Headcoach, der den Tabellenletzten noch in die Pre-Playoffs führen soll. Der 56-jährige Belgier mit deutschem Pass absolvierte als robuster Offensivverteidiger über 500 Spiele in der DEL. In der höchsten deutschen Eishockeyspielklasse sammelte er danach in elf Spielzeiten als Co-Trainer (Wolfsburg, Mannheim, Düsseldorf) Erfahrung. In Klagenfurt (2016/17) und bei der Düsseldorfer EG (2017/18) fungierte er auch schon als Cheftrainer. In der laufenden Saison war Pellegrims bisher ohne Engagement. Starbulls-Headcoach Jari Pasanen charakterisiert ihn als sehr professionellen, lauten und harten Trainer.

Wenn die Starbulls am Freitag noch spielfrei sind, gastieren die Roten Teufel zum Derby beim Tabellenführer Kassel Huskies. Einen Vorteil für das Sonntagsspiel sieht Rosenheims Cheftrainer für seine Mannschaft darin aber nicht – im Gegenteil: „Der Gegner ist bereits wieder im Wettkampfmodus, wir müssen im Laufe des ersten Drittels am Sonntag erst wieder dahin kommen. Die Intensität eines DEL2-Spiels kann man im Training einfach nicht darstellen“, weiß Pasanen, der nach einer Woche Erholungspause seiner Mannschaft in den Trainingseinheiten unter der Woche eine spezielle „Re-Start“-Vorbereitung im Schnellgang serviert hat – von fundamentalen Themen wie Passgenauigkeit und Laufwegabstimmungen bis hin zum Powerplay, das in den letzten Spielen oft gut aussah, aber noch effizienter werden soll.

Am Freitag wird Jari Pasanen gemeinsam mit Co-Trainer Jamie Bartman den ersten Bad Nauheimer Auftritt unter dem neuen Cheftrainer genau unter die Lupe nehmen und das Rosenheimer Team am Samstag im Rahmen des Abschlusstrainings für das Spiel am Sonntag entsprechend briefen. Aller Voraussicht nach stehen alle Spieler zur Verfügung, Verletzungs- oder Krankmeldungen gab es in der „Deutschland-Cup“-Pause bisher nicht. Sebastian Zwickl und Kilian Kühnhauser kamen von ihren Länderspielreisen mit den DEB-Nachwuchsteams fit zurück.

Was die Reihenzusammenstellung betrifft, schweben Jari Pasanen durchaus einige Varianten vor – mit dem guten Gefühl, im Spiel immer kurzfristig auf bewährte stabile Linien umswitchen zu können.

Das Rosenheimer Spiel am Sonntag in Bad Nauheim beginnt um 18:30 Uhr (Liveübertragung bei sportdeutschland.tv. Das nächste Heimspiel der Starbulls findet am 22. November statt. Zu Gast im ROFA-Stadion (Freitag 19:30 Uhr) sind dann die Selber Wölfe.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV