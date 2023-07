Starbulls haben beim Dauerkartenverkauf die 1.000er-Marke geknackt!

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein historisches Ereignis in der jungen Geschichte des Starbulls Rosenheim e.V.: Nach dem Aufstieg in die DEL2 knacken die Rosenheimer erstmals...

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein historisches Ereignis in der jungen Geschichte des Starbulls Rosenheim e.V.: Nach dem Aufstieg in die DEL2 knacken die Rosenheimer erstmals die Marke von 1.000 verkauften Dauerkarten // Reminder zur Ausgabe der Dauerkarten.

Schon mehrmals wurde es als Ziel ausgegeben und nun wurde es erstmals erreicht: Nach dem euphorischen Aufstieg in die DEL2 Ende April hat der Starbulls Rosenheim e.V. erstmalig in seiner Geschichte die Marke von 1.000 verkauften Dauerkarten durchbrochen.

Eishockey ist wieder In

Besonders erfreut zeigen sich die Verantwortlichen von den Dauerkarten-„Erstlingen“ unter 18 Jahren. Allein in dieser Zielgruppe konnten über 110 Dauerkarten abgesetzt werden. Insgesamt konnten somit schon mehr als doppelt so viele Dauerkarten im Vergleich zum Vorjahr verkauft werden.

„Die Zahlen sind phänomenal. Sie bieten uns nicht nur Planungssicherheit, sondern es wird auch aufgezeigt, dass das Eishockey in Rosenheim wieder In ist. Für uns ist es dabei auch enorm wichtig die junge Zielgruppe zu erreichen, denn schließlich brauchen wir nicht nur auf dem Eis, sondern auch auf den Rängen hoch motivierten Nachwuchs.“, so Geschäftsführer Daniel Bucheli.

Reminder: Abholung Dauerkarten

An dieser Stelle wird auch nochmal auf die Termine zur Abholung der Dauerkarte erinnert:

 Sitzplatzauswahl – 06. und 07. Juli 2023

Erstmalige Inhaber von Sitzplatz-Dauerkarten oder Personen, die ihren Platz wechseln möchten, haben an folgenden Terminen die Möglichkeit Ihren Platz in der Geschäftstelle der Starbulls Rosenheim auszuwählen:

06. und 07. Juli 2023 – jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr sowie von 14:00 bis 18:00 Uhr

An diesen Tagen kann die Restzahlung für die Sitzplatz-Dauerkarten geleistet werden und diese auch mitgenommen werden. Eine „Sitzprobe“ im Stadion ist auf Grund der aktuellen Bauarbeiten nicht möglich.

 Abholung und Bezahlung

Alle weiteren Dauerkarten können an folgenden Terminen vollständig bezahlt und abgeholt werden:

13. und 14. Juli 2023 – jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr sowie von 14:00 bis 18:00 Uhr

Zur Vermeidung langer Anstehzeiten sind gebuchte und angezahlte Dauerkarten bereits vorbereitet. Selbstverständlich können die Dauerkarten auch im Rahmen des Vorbereitungsprogramms abgeholt und vollständig bezahlt werden. Allerdings ist hier eine längere Wartezeit einzukalkulieren.

 Öffnungszeiten Geschäftsstelle

Auf Grund der aktuell laufenden Baumaßnahmen wird die Geschäftstelle vom 17. Juli bis 20. August 2023 eingeschränkt geöffnet sein.

Jeweils donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr sowie von 14:00 bis 18:00 Uhr

Zu diesen Öffnungszeiten können ebenfalls Dauerkarten abgeholt oder auch direkt gekauft werden.

Infos für neue Mitglieder

Im Rahmen der Finalspiele und des Dauerkartenverkaufs sind sage und schreibe über 400 neue Mitglieder dem Starbulls Rosenheim e.V. beigetreten.

Diese Zahl wird in den kommenden Wochen abgearbeitet und die Mitgliedsausweise werden gesammelt im August 2023 auf dem Postweg versendet.

Abschließend bitten die Verantwortlichen Verzögerungen in der Kommunikation auf Grund der umfangreichen Lizenzierung für die DEL2, aber auch auf Grund einiger Umbrüche in der Geschäftsstelle zu entschuldigen.