Starbulls goes Finnland

Rosenheim. (PM Starbulls) In einem aufregenden Schritt zur Förderung des Nachwuchseishockeys begibt sich die Mannschaft der U17 und U20 der Starbulls Rosenheim...

Rosenheim. (PM Starbulls) In einem aufregenden Schritt zur Förderung des Nachwuchseishockeys begibt sich die Mannschaft der U17 und U20 der Starbulls Rosenheim auf eine Reise nach Finnland, um dort eine Serie von Testspielen auszutragen.

Die Mannschaft, bestehend aus aufstrebenden jungen Talenten im Alter von 15 bis 19 Jahren, hat die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten gegen internationale Gegner zu zeigen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Am kommenden Montag, den 21.08.2023, brechen 40 Nachwuchsspieler und deren Trainer und Betreuer der Starbulls Rosenheim für eine ganze Woche, bis zum 27.08.2023, auf eine Reise nach Finnland auf. Die Tour beginnt um 04.30 Uhr am Montag mit dem Treffpunkt am Stadion. Der Flieger hebt um 08.32 Uhr am Münchener Flughafen, in die finnische Hauptstadt Helsinki, ab.

Die Mannschaft, betrachtet diese Reise als eine einzigartige Möglichkeit, sich sowohl sportlich als auch kulturell weiterzuentwickeln. Die Vorbereitungen für die Reise begannen schon Monate im Voraus, als die Spieler intensiv an ihrer physischen Fitness und ihren technischen Fertigkeiten arbeiteten. Die Trainer und Betreuer legten großen Wert darauf, dass die Spieler nicht nur in bestmöglicher Verfassung sind, sondern auch mental auf die Herausforderungen vorbereitet sind, die eine internationale Begegnung mit sich bringt.

Die Reise nach Finnland, einem Land mit einer langen Tradition im Eishockeysport, verspricht den jungen Athleten eine Menge Abenteuer. Die Mannschaft wird nicht nur auf dem Eis ihr Können zeigen, sondern auch die Gastfreundschaft und die eishockeybegeisterten Fans hautnah erleben. Die Spiele werden in renommierten Eishockeystadien ausgetragen, die eine reiche Geschichte im internationalen Eishockey haben.

Neben den Jahrgängen 2007 und 2008, die aktuell in der U17 spielen, erhalten drei Spieler des Jahrgangs 2009 die Chance mit nach Finnland zu fliegen. Darunterfallend der Stürmer Luca Lindlacher und die Verteidiger Luca Kempf und Salomon Binder.

Die Trainer und Betreuer sind optimistisch hinsichtlich der bevorstehenden Testspiele. Die Erfahrungen, die sie in Finnland sammeln werden, werden zweifellos einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

„Am Montag, den 21. August starten wir sehr früh in die dritte Vorbereitungswoche der Pre-Season! Ziel: Espoo – Finnland! Auf dem Programm stehen spannende 4 Spiele, sowie diverse Team Building Aktivitäten! Wir freuen uns auf eine coole Woche“, so René Wild, Trainer der U17.

„Wir freuen uns alle schon sehr auf einen internationalen Vergleich. Die Spieler sind schon sehr heiß aber wir wissen auch, dass es sehr hart wird. Es wird auch eine super Erfahrung für alle Beteiligten und ich hoffe alle könne es genießen und etwas mitnehmen“, so Gerhard Unterluggauer, Trainer der U20.

„Erstmalig in der Rosenheimer Nachwuchsgeschichte können wir gesammelt für die U17-Jugend und die U20-Junioren internationale Spiele und Trainingseinheiten auf höchstem Niveau anbieten. Dies beinhaltet nicht nur ein Trainingscamp, sondern auch Spiele gegen internationale Top-Mannschaften der U17 und U20. Es ist ein weiterer zentraler Baustein für eine nachhaltige Nachwuchsarbeit und die konsequente Weiterentwicklung des Nachwuchs-Standorts Rosenheim. Die Spieler erhalten dabei einmalige Erfahrungen und können sich sportlich auf höchstem internationalen Niveau beweisen und auf diesem Weg frühzeitig auch die Anforderungen auf dem Weg zum Profisportler kennenlernen. Im Rahmen der Vorbereitung auf die jeweiligen Punkterunden ist die Reise zudem ein wichtiger Aspekt in den Bereichen Athletik, Spielsystem und Teambuilding. Ein großer Dank gilt hier unseren Nachwuchs Coaches, die die Weichen für eine optimale Entwicklung der Spieler stellen und mit enormen Engagement und Know-How die Nachwuchsarbeit bei den Starbulls Rosenheim auf ein nationales Top-Level heben, wie auch Nachwuchsleiter Heiko Stein, der die Organisation optimal steuert und allen Betreuern, die mit sehr großem Engagement die Rahmenbedingungen für die Spieler schaffen“, so der Geschäftsführer Daniel Bucheli.

Spielpläne:

U17:

22.08.23 I 16:00 Uhr I Kiekoo Espoo Challenger Team – Starbulls Rosenheim

23.08.23 I 20.30 Uhr I Kiekoo Vantaa – Starbulls Rosenheim

24.08.23 I 19:50 Uhr I Kiekoo Vantaa – Starbulls Rosenheim

25.08.23 I 18.30 Uhr I Forssa – Starbulls Rosenheim

U20:

22.08.23 I 18.30 Uhr I Kiekoo Espoo Challenger Team – Starbulls Rosenheim

23.08.23 I 20.20 Uhr I Kiekoo Vantaa – Starbulls Rosenheim

25.08.23 I 19.15 Uhr I Karhukissat – Starbulls Rosenheim

26.08.23 I 15:30 Uhr I Hjk – Starbulls Rosenheim

