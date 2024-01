Starbulls erbeuten beim 3:2 in Selb zwei AuswÃ¤rtspunkte

Artikel anhören Rosenheim. (PM Starbulls) Nach vier Auswärts-Nullrunden hintereinander haben die Starbulls Rosenheim am 34. Spieltag der DEL2 beim Gastspiel im oberfränkischen Selb zwei...

Rosenheim. (PM Starbulls) Nach vier Auswärts-Nullrunden hintereinander haben die Starbulls Rosenheim am 34. Spieltag der DEL2 beim Gastspiel im oberfränkischen Selb zwei Punkte einfahren können und in der Tabelle mit dem Gegner und dem EHC Freiburg gleichgezogen.

Die über 500 Rosenheimer Fans unter den 3.085 Zuschauern in der Netzsch-Arena bejubelten am Vorabend des Dreikönigstages Rosenheimer Tore durch Marvin Feigl und Chris Dodero in der regulären Spielzeit. Den Zusatzpunkt sicherte Stefan Reiter mit dem einzig verwandelten Schuss im Shoot out.

Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen hatte erstmals seit zahlreichen Spielen kaum Aufstellungssorgen. Neben dem Langzeitverletzen Hagen Kaisler und dem noch gesperrten Reid Duke stand lediglich Norman Hauner nicht zur Verfügung. Die zuletzt fehlenden Lukas Laub, Niklas Länger, Denis Shevyrin und Marius Möchel waren ebenso wie Kevin Handschuh wieder mit dabei. Tomas Pöpperle kehrte ins Tor zurück, Christopher Kolarz war sein Backup.

Nach einer torlosen Anfangsphase leisteten sich die Grün-Weißen einen riskanten Wechsel. Selbs Neuzugang Chad Bassen erkannte die Situation und bediente Nick Miglio, der frei vor Pöpperle zum Abschluss kam und den Puck unhaltbar unter das Tordach hob (7.). Marvin Feigl gelang aber noch vor der ersten Pause der Ausgleich zum 1:1; von rechts außen vor das Tor ziehend, mogelte er die Scheibe ins kurze Eck und ließ Wölfe-Torwart Michel Weidekamp dabei nicht gut aussehen (19.).

Im zweiten Drittel verzeichneten die Starbulls ein Übergewicht an Spielanteilen und Abschlüssen. Die beste Möglichkeit zum Führungstreffer hatte C.J. Stretch, der einen Schlenzer von Niklas Länger an die Latte abfälschte (31.). Zwei Minuten später musste Pöpperle mit einer Glanztat gegen den frei vor ihm zu Abschluss kommenden Nikita Nauman allerdings den erneuten Rosenheimer Rückstand verhindern.

Im dritten Drittel bot sich zunächst Lukas Laub eine Großchance, nachdem Shane Hanna einen Selber Vorstoß erfolgreich stören konnte und sofort den Gegenangriff einleitete. Aber Torwart Weidekamp ließ sich nicht überwinden (44.). Knapp zwei Minuten danach spielten Chris Dodero und Manuel Strodel Doppelpass und Dodero schloss frei vor dem Wölfe-Keeper zum 2:1 aus Rosenheimer Sicht ab (46.) ¬– Starbulls-Schlussmann Pöpperle bekam für seinen feinen Pass im Vorfeld einen Scorer-Punkt gutgeschrieben. Die Starbulls hätten nachlegen können, spielten ihre Gegenangriffe, teils in Unterzahl, jedoch nicht effektiv aus. Stattdessen fiel das 2:2 – auf völlig unnötige Art und Weise: Nach einem eigentlich von den Grün-Weißen gewonnen Anspiel vor dem eigenen Tor kam Luis Marusch an die überhastet abgeschenkte Scheibe und zog von der blauen Linie ab, Jordan Knackstedt irritierte zunächst Pöpperle und drückte den Abpraller reaktionsschnell über die Torlinie (53.).

Manuel Strodel hätte postwendend die Rosenheimer Führung wieder herstellen können, brachte nach einem prima Solo den Puck aber nicht über die auf der Torlinie ausgefahrene Beinschiene von Weidekamp hinweg. Großes Glück hatten die Starbulls, dass Donat Peter bei einem Powerplay, als Pöpperle schon geschlagen war, nur den Pfosten traf (57.). Das Rosenheimer Überzahlspiel (sechs Situation bzw. zwölf Minuten) blieb an diesem Abend ebenfalls ohne Ertrag.

Nach der torlosen Verlängerung scheiterten im Shout out Jordan Knackstedt, Peter Trska und Rasmus Heljanko für Selb und Shane Hanne sowie Sebastian Streu für die Starbulls. Stefan Reiter hingegen verwandelte als dritter Rosenheimer Schütze seinen Versuch souverän.

Rosenheims Headcoach Jari Pasanen fasste die Partie so zusammen: „Es war ein fulminantes Spiel, das Playoff-Charakter hatte. Vor allem unsere jungen Spieler haben hervorragendes Hockey gespielt. Im zweiten Drittel haben Überzahlsituationen das Momentum auf unsere Seite gebracht – schade, dass wir da nicht mehr draus gemacht haben. Trotzdem waren wir 2:1 vorne, haben dann aber eine Bullysituation nicht gut gespielt. Rechter und linker Verteidiger waren falsch positioniert, so kriegen wir die Scheibe nicht raus und bekommen das 2:2. Penalty-Schießen ist dann etwas Lotterie. Pöpperle hat uns mit drei gehaltenen Schüssen die Chance gegeben, zu gewinnen und Reiter hat sie genutzt. Ich bedanke mich bei unseren Fans für die unglaubliche Unterstützung. Beide Fanlager haben tolle Stimmung gemacht, in so einer Atmosphäre ist es schön zu spielen.“

In der Tabelle haben die Starbulls dank des Teilerfolgs im direkten Duell mit den Selber Wölfen, aber auch mit dem auf Pre-Playoff-Rang zehn rangierendenden EHC Freiburg nach Punkten (44) gleichgezogen. Am Sonntag gilt es nun, im heimischen ROFA-Stadion gegen die Bietigheim Steelers – das Tabellenschlusslicht gewann gegen Dresden deutlich mit 5:2 – nachzulegen. Spielbeginn ist um 17 Uhr (Eintrittskarten: www.starbulls.de/tickets).

Nächster Nackenschlag für die Wölfe

Selb. (PM Wölfe) Auch im nächsten Heimspiel gegen einen Konkurrenten mussten die Selber Wölfe die nächste Niederlage hinnehmen.

Die Wölfe begannen stark und hatten den Gegner im Griff. Nach dem glücklichen Ausgleich der Starbulls verloren die Wölfe zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der Overtime fehlte dann etwas der Mut, die Partie hier für sich zu entscheiden. Die Wölfe müssen die beiden Heimspiele nun schnellstmöglich abhaken und im besten Falle schon am Sonntag in Ravensburg wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Wölfe klar überlegen

Die Wölfe starten dominant in die Begegnung und erspielten sich ein Chancenplus. Von den Gästen war in der Offensive wenig zu sehen. Die erste große Chance hatte Kruminsch, der von McNeill im Slot bedient wurde, jedoch knapp das Tor verfehlte. Die Wölfe blieben weiter am Drücker, woraus dann auch die verdiente Führung resultierte. Hördler im Spielaufbau mit einem starken Pass auf Bassen, der im Angriffsdrittel auf Miglio querlegte und der Texaner zog entschlossen mit der Rückhand zum Tor, wo er den Puck gefühlvoll unter die Latte legte. Das erste Powerplay der Starbulls überstanden die Wölfe auch problemlos und hatten hier selbst sogar zwei Chancen, die Führung auszubauen. In den letzten Minuten wurden die Gäste dann etwas aktiver und konnten kurz vor der Pause noch den Ausgleich durch Feigl erzielen, der Weidekamp im kurzen Eck überwinden konnte.

Umkämpftes Mitteldrittel

Die Starbulls knüpften an ihre letzten Minuten im ersten Drittel an und waren nun deutlich besser in der Partie. Die Defensive der Wölfe war immer wieder gefordert, vor allem Weidekamp hatte alle Hände voll zu tun. Die Wölfe kamen zwar auch immer wieder zu guten Chancen, scheiterten aber immer wieder am gut aufgelegten Pöpperle. Naumann hätte die erneute Führung erzielen können, doch sein Versuch mit der Rückhand war am Ende leichte Beute für Pöpperle. Gegen Ende des Drittels mussten die Wölfe zusätzlich noch zweimal in Unterzahl agieren. Vor allem die Strafe gegen Trska war hier doch äußerst fragwürdig. Doch bis dato halten sich die Wölfe in Unterzahl schadlos.

Penaltyschießen sorgt für die Entscheidung

Nachdem die Wölfe die Reststrafe überstanden hatten, entwickelte sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Wölfe waren gewillt, die Begegnung für sich zu entscheiden, mussten aber den nächsten Rückschlag hinnehmen, als Rosenheim ein zwei gegen eins ausspielte und Dodero die Starbulls erstmals in Führung bringen konnte. Die Gastgeber setzten alles daran, den Ausgleich zu erzielen, was dann in Person von Knackstedt auch gelang. Nach Bullygewinn von McNeill fasste sich Marusch ein Herz und zog von der blauen Linie ab. Pöpperle konnte nur prallen lassen und Knackstedt war beim Rebound zur Stelle. Die Wölfe investierten in den Schlussminuten nochmal alles, hatten aber Pech, als Peter nur den Pfosten traf. Es ging in die Overtime und hier merkte man beiden Mannschaften an, keine Fehler machen zu wollen. Die fünf Minuten verliefen ohne größere Chancen auf beiden Seiten und so musste letztlich das Penaltyschießen die Entscheidung bringen. Auf Selber Seite vergaben Knackstedt, Trska und Heljanko. Bei den Starbulls war es Reiter, der mit seinem Penalty die zwei Punkte für Rosenheim sicherte.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Heim: Weidekamp (Roelofsen) – Plauschin, Trska, Hördler, Marusch, Raab, Schwamberger, Naumann – Knackstedt, Kruminsch, McNeill, Heljanko, Miglio, Bassen, Kolupaylo, Peter, Krymskiy, Dalldush, Melnikow, Gelke

Gast: Pöpperle (Kolarz) – Hanna, Tramm, Sheveryin, Vollmayer, Länger, Kolb, Möchel – Laub, Stretch, Reiter, Daxlberger, Feigl, Eckl, Strodel, Dodero, Streu, Handschuh, Cimmerman, McNeely

Tore: 7. Min. 1:0 Miglio (Bassen, Hördler); 19. Min. 1:1 Feigl (Daxlberger, Eckl); 45. Min. 1:2 Dodero (Strodel, Pöpperle); 53. Min. 2:2 Knackstedt (Marusch, McNeill); 65. Min. 2:3 Reiter

Strafzeiten: Selb 12; Rosenheim 6

Schiedsrichter: Singaitis, Steinecke (Riemel, Schießl)

Zuschauer: 3.085