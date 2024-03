Starbulls: Daxlberger, McNeely & Reiter gehen â€“ Neun Spieler und Trainerteam bleiben

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Saison der Starbulls Rosenheim ist mit dem Klassenerhalt in der DEL2 beendet und bereits jetzt stehen die ersten Personalentscheidungen fest....

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Saison der Starbulls Rosenheim ist mit dem Klassenerhalt in der DEL2 beendet und bereits jetzt stehen die ersten Personalentscheidungen fest.

Drei hochverdiente Abgänge und neun Spieler mit bestehendem Vertrag. Das Team hinter der Bande bleibt unverändert.

Fast 1.000 Spiele haben sie gemeinsam für die Starbulls Rosenheim bestritten: Dominik Daxlberger (569 Spiele), Tyler McNeely (313 Spiele) und Stefan Reiter (96 Spiele) werden zur kommenden Saison für die Grün-Weißen nicht mehr auf Puckjagd gehen.

Insbesondere Dominik Daxlberger und Tyler McNeely haben dabei mit dem Abstieg in die Oberliga als auch den Wiederaufstieg die Höhen und die Tiefen der letzten Jahre hautnah miterlebt und mitbestritten. Beide Spieler haben dabei immer die ihnen zugeteilte Rolle angenommen und sind für das Team vorangegangen.

Emotionaler Abschied

„Mit Dominik und Tyler verabschieden wir zwei hochverdiente Spieler des Starbulls Rosenheim e.V. – Dominik hat nach Micky Rohner die zweitmeisten Spiele in der Historie des Vereins absolviert und hat die Mannschaft als Kapitän zurück in die DEL2 geführt. Mit Tyler verlässt uns ein Kontingentspieler, der seinen Weg in Europa in Rosenheim begonnen hat und zu diesem Verein wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Der Abschied von diesen beiden Spielern aber auch von Stefan Reiter war nach dem Spiel mehr als emotional. Wir wünschen allen drei Spielern auf ihrem zukünftigen Weg von Herzen alles Gute“, so Vorstand Christian Hötzendorfer.

Abschied auf Saisonabschlussfeier

Natürlich werden die Spieler zur Saisonabschlussfeier am kommenden Sonntag noch einmal gebührend verabschiedet. Hier besteht dann auch für die Fans der Starbulls Rosenheim letztmalig die Möglichkeit ein Autogramm sichern. Alle Informationen zur Saisonabschlussfeier können der gesonderten Meldung entnommen werden.

Neun Spieler mit bestehendem Vertrag

Neben den ersten drei Abgängen, haben insgesamt neun Spieler einen bestehenden Vertrag für die zweite DEL2-Saison nach dem Wideraufstieg. Hierzu zählen Hagen Kaisler, Dominik Kolb, Marius Möchel, Dominik Tiffels, Norman Hauner, Lukas Laub, CJ Stretch sowie die Jungspunde Kilian Kühnhauser und Sebastian Zwickl.

Hierzu äußert sich Vorstand Hötzendorfer wie folgt: „Natürlich stehen die kommenden Tage noch einige Abschlussgespräche aus und es werden innerhalb kürzester Zeit weiter Neuigkeiten rund um die Kaderplanung für die anstehende Saison 2024/25 folgen.“

Team hinter der Bande

Neben den neun Spielern mit bestehendem Vertrag bleibt auch das Team hinter der Bande mit Jari Pasanen und Jamie Bartman für die kommende Saison wie gewohnt. „In dieser Stelle war es uns wichtig bereits frühzeitig Planungssicherheit zu haben. So haben wir den Vertrag mit Jari im Laufe der Saison um zwei Jahre verlängert – Jamie hatte ohnehin einen gültigen Vertrag für nächste Saison. Es freut uns riesig, dass wir mit diesem Team auch in der Zukunft weiter zusammenarbeiten können“, so Hötzendorfer abschließend.

Der Kader 2024/25 in der Übersicht

Verteidigung: Kaisler, Kolb, Kühnhauser, Möchel, Tiffels

Sturm: Hauner, Laub, Stretch, Zwickl