Starbulls-Coach John Sicinski: „Das 2-1 war in diesem Spiel Gold wert“

Weiden. (JM) „In erster Linie freue ich mich über die drei Punkte“, so Starbulls Trainer John Sicinski nach dem Spiel.

„Im letzten Drittel hat unsere Spielweise mit vier Blöcken den Sieg gebracht“. Zum ersten Saisonspiel der Blue Devils Weiden und der Starbulls Rosenheim kam es am Freitagabend in der Weidener Hans-Schröpf-Arena. In der wohl bislang ungewöhnlichste Eishockeysaison der Oberliga Süd standen sich zwei Mannschaften gegenüber, deren Vorbereitung unterschiedlicher hätte nicht sein können. Vorallem die Blue Devils hatten mit dem Corona-Virus extreme Erfahrungen gemacht und konnten so nur zwei Testspiele beschreiten. Dennoch so Gästetrainer John Sicinski die Mannschaft aus der Oberpfalz „personell wirklich herausragend verstärkt“. Zum Auftaktspiel fehlten Torjäger Martin Heinisch (gesperrt) und Barry Noe. Auf Seiten der Starbulls fehlte Kapitän Michael Baindl

Das Spiel begann recht schwungvoll, wobei beide Teams noch keine gefährlichen Angriffe zu Stande brachten. In der 7. Minute scheiterten dann jedoch zwei Starbulls Angreifer am glänzend reagierten Torwart Philip Lehr im Kasten der Blue Devils. Im Gegenzug konnte Tomas Rubes nur durch ein Foul gestoppt werden und Dennis Schütt musste für zwei Minuten auf die Strafbank. Doch das erste Überzahlspiel der Oberpfälzer brachte nichts Zählbares ein. In der 13. Minute gab es dann eine ähnliche Szene wie zuvor. Maximilian Vollmayer traf diesmal den Pfosten. aber Kyle Gibbons schloss diesmal ab. 1-0 für die Starbulls. Bis zum Ende des Drittels hatten die Gäste dann etwas mehr vom Spiel, aber es ging mit einer knappen Führung in die Kabinen.

Im 2.Drittel kamen die Starbulls sehr gut aus der Kabine und machten fast zwei Minuten Druck. Die Chance hatten aber die Gastgeber, als erst Siller und danach Palka an Torhüter Mechel scheiterten. Aber auch die Starbulls kamen nun zu Torchancen, die Größte hatte Kapitän Dominik Draxlberger, der das leere Tor nicht traf . Auf der Gegenseite hatten die Blue Devils immer wieder die Chancen durch Breaks. Bei einem dieser Breaks wurde Rubes gefoult und Benedikt Dietrich musste für zwei Minuten auf die Spnderbank. Doch wiederum tat sich der Gastgeber schwer. Die wenigen Dustanzschüsse entschärfte dann Mechel. In der 36.min verspielte sich Neuzugang Edgars Homjakovs an der Bande. Der Puck kam zu Weidens Nummer 17 Adrian Klein, der von der blauen Linie abzog und irgendwie schlug die Scheibe zum Ausgleich ins Netz. Danach hatten beide Mannschaften weitere Torchancen, doch es blieb beim 1-1 nach dem 2.Drittel.

Das letzte Drittel war zu Anfang sehr ausgeglichen, denn beide Mannschaften spielten sehr vorsichtig. In der 47. Minute starteten nach einem Abwehrfehler in der Blue Devils Abwehr plötzlich Sebastian Stanik und Tobias Meyer auf ein 2 gegen 1 und Meyer traf zur wiederholten Führung der Starbulls. Nun versuchten die Weidener abermals zum Ausgleich zu kommen, fanden aber in Mechel ihren Meister. In der 52. Minute war es dann Alexander Höller, der die Vorentscheidung zugunsten der Gäste machte und zum 3-1 traf. Nun waren die Kräfte der Heimmannschaft gezogen und Enrico Henriquez Morales traf in der 55. Minute zum 4-1 Entstand. „Ich will keinen Sieg schlecht reden, aber wir waren teilweise zu offen und haben die Blue Devils zu großen Chancen eingeladen“, so Trainer Sicinski nach dem Spiel. „Aber Andreas Mechel hat uns im Spiel gehalten“.