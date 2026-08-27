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Starbulls Rosenheim

Starbulls bitten zum öffentlichen Training

27. August 20262 Mins read17
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Headcoach Jari Pasanen - © Starbulls Rosenheim (Schirmer/Lion)
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Rosenheim. (PM Starbulls) Am kommenden Freitag, den 28. August 2026, laden die Starbulls Rosenheim zum öffentlichen Training mit anschließender Mannschaftspräsentation und Autogrammstunde in die SPIE Arena ein.

Neben der Vorstellung des Kaders für die Saison 2026/27 dürfen sich die Fans auf besondere Einblicke in das Training sowie die Verlosung der Game Worn Playoff-Auswärtstrikots der vergangenen Saison freuen.
Der Einlass beginnt um 16:45 Uhr. Aufgrund der weiterhin laufenden Bauarbeiten am Stadionvorbau erfolgt der Zugang zur Veranstaltung ausschließlich über den hinteren Eingang unter der Mangfallkurve. Alle Besucher werden gebeten, die vorhandenen Beschilderungen und Absperrungen innerhalb und rund um die SPIE Arena unbedingt zu beachten.

Öffentliches Training

Um 17:10 Uhr startet das öffentliche Eistraining der ersten Mannschaft. Bis etwa 18:00 Uhr können die Fans den Starbulls bei ihrer Arbeit auf dem Eis über die Schulter schauen.

Begleitet wird die Trainingseinheit von Patrick Ehelechner. Der ehemalige Eishockeyprofi, bekannte Rosenheimer Eishockeygesicht und heutige MagentaSport-Moderator wird über die Stadionlautsprecher ausgewählte Trainingsübungen erklären und versuchen, während der Einheit die ein oder andere Stimme von Spielern und Trainern einzufangen. So erhalten die Fans zusätzliche Einblicke in die Trainingsarbeit der Mannschaft.

Game Worn Playoff-Trikots zu gewinnen

Bereits beim Einlass können Fans Lose für die anschließende Verlosung erwerben. Die Lose werden von Spielern aus dem Starbulls-Nachwuchs an dem Eingang verkauft und kosten 10 Euro pro Stück.

Verlost wird ein großer Teil Game Worn Playoff-Auswärtstrikots der vergangenen Saison mit originaler Unterschrift. Nach dem Ende des Eistrainings beginnt um 18:10 Uhr die Verlosung der Trikots.

Mannschaftspräsentation und Autogrammstunde

Um 18:30 Uhr startet die offizielle Mannschaftspräsentation. Auch hier führt Patrick Ehelechner durch das Programm und stellt den Fans den Kader der Starbulls Rosenheim für die DEL2-Saison 2026/27 vor.

Im Anschluss haben die Fans die Gelegenheit, ihre Lieblingsspieler persönlich zu treffen. Ab 19:30 Uhr findet die traditionelle Autogrammstunde im oberen Stadionumlauf statt.

Für Essen und Getränke ist während der Veranstaltung ausreichend gesorgt. Der Kiosk in der Mangfallkurve wird geöffnet sein. Gleichzeitig möchten wir uns dafür entschuldigen, dass beim vergangenen Vorbereitungsspiel am Kiosk einige Speisen vorzeitig ausverkauft waren. Für die kommende Veranstaltung sowie die nächsten Heimspiele haben wir entsprechend nachgebessert und werden für ausreichend Personal und gastronomisches Angebot sorgen.

Der Ablauf im Überblick

16:45 Uhr: Einlass über den hinteren Eingang unter der Mangfallkurve
17:10 Uhr: Beginn öffentliches Eistraining
18:00 Uhr: Ende Eistraining
18:10 Uhr: Verlosung der Game Worn Playoff-Auswärtstrikots
18:30 Uhr: Mannschaftspräsentation
im Anschluss: Autogrammstunde im oberen Stadionumlauf

Die Starbulls Rosenheim freuen sich auf zahlreiche Fans und einen gemeinsamen Abend rund um die Mannschaft für die Saison 2026/27.

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