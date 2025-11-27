Starbulls: Am Freitag in Kaufbeuren, am Sonntag gegen die Lausitzer Füchse

Rosenheim. (PM Starbulls) ine vergleichsweise kurze Auswärtsfahrt am Freitag nach Kaufbeuren und ein Sonntagsheimspiel (17 Uhr, ROFA-Stadion) gegen die Lausitzer Füchse erwarten die Starbulls Rosenheim am ersten Adventswochenende.

Cheftrainer Jari Pasanen hofft vor den Aufgaben am 19. und 20. Spieltag der DEL2, dass eine Grippewelle, die das Team nach dem Sieg am Sonntag in Crimmitschau heimgesucht hat, keine gravierenden Auswirkungen auf das Line-up hat. Stürmer Teemu Pulkkinen steht nach einem Monat verletzungsbedingter Pause vor dem Comeback.

Schießbude der Liga mit der mageren Ausbeute von nur einem der 18 möglichen Punkte aus den letzten sechs Spielen, Kellerduell gegen Schlusslicht Freiburger Wölfe 2:5 vergeigt, Tabellenvorletzter – der ESV Kaufbeuren macht derzeit eine schwierige Zeit in der DEL2 durch. Die Freistellung von Todd Warriner als Cheftrainer nach dem 14. Spieltag brachte noch keinen nachhaltigen Umschwung.

Mit Sebastian Osterloh und Andrew Donaldson als nun verantwortliches Duo an der Bande gab es eine spektakuläre, aber punktlose 6:7-Heimvorstellung gegen Düsseldorf, bittere Pleiten in Bietigheim (3:9) und Freiburg (2:5) und zuletzt immerhin einen kleinen Erfolg bei der 2:3-Heimniederlage nach Shootout gegen die Lausitzer Füchse.

Auf verletzungsbedingte Ausfälle ihrer Keeper Daniel Fießinger und Rihards Babulis haben die ESVK-Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Torwart Cody Porter reagiert. Der 28-jährige Kanadier bestritt in der Schlussphase der vergangenen Saison sechs DEL2-Partien für die Starbulls. Inzwischen haben die Allgäuer auch bereits ihre sechste und letzte Option für eine Importspieler-Lizenz gezogen. Mit dem 25-jährigen Jonny Tychonick kam ein offensivstarker Verteidiger vom slowakischen Erstligisten HK Spišská Nová Ves diese Woche an die Wertach. Er soll am Freitag gegen die Starbulls seine Premiere im Rot-Gelben Kaufbeurer Joker-Jersey feiern.

„Cody Porter hat schon bewiesen, dass er Spiele gewinnen kann. Und neben den Neuverpflichtungen kommen auch einige zuletzt ausgefallene Spieler bei Kaufbeuren zurück“, warnt Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen vor einem angeschlagenen, aber vielleicht gerade deshalb unberechenbaren und gefährlichen Gegner. Zudem dürften die Allgäuer auf Förderlizenzspieler von Kooperationspartner Red Bull München aus der PENNY DEL zurückgreifen können und deshalb trotz der Ausfälle der Verteidiger John Rogl und Nico Appendino sowie Stürmer Joe Cassetti ein volles Line-up haben.

Jari Pasanen hoffet, dass ihm die Grippewelle, die sein Team nach dem 3:0-Auswärtssieg am Sonntag in Crimmitschau erwischte (das Mittwochstraining fiel deshalb aus), keinen Strich durch die Aufstellungsrechnung macht. Der Rosenheimer Headcoach plant mit Oskar Autio im Tor und mit dem Comeback von Teemu Pulkkinnen. Der schussgewaltige finnische Stürmer musste seit seinem Premierenwochenende im Starbulls-Dress Ende Oktober wegen einer Muskelverletzung pausieren. Er soll in Kaufbeuren in einer Reihe mit Charlie Sarault und Scott Feser auflaufen, Kapitän C.J. Stretch dürfte dagegen am Freitag pausieren.

Am Sonntag empfangen die Starbulls die Lausitzer Füchse zum Heimspiel. Das Hinspiel in Weißwasser gewannen die Grün-Weißen 4:2. „Da haben wir uns relativ leicht getan, aber inzwischen hat sich Christof Kreutzers Mannschaft gefunden und ist sehr stabil geworden“, sagt Jari Pasanen über den inzwischen Tabellensechsten, der mit 29 Zählern nur drei Punkte hinter den auf Platz vier stehenden Starbulls rangiert. Die Füchse überzeugen mit taktischer Disziplin, mannschaftlicher Geschlossenheit und Scoring-Potenzial über alle Reihen. Den besten Schnitt mit exakt einem Punkt pro Partie weist mit dem als Center zum Einsatz kommenden Lennard Nieleck ein 21 Jahre junger Förderlizenspieler der Eisbären Berlin auf. Die Unumstrittene Nummer eins im Tor ist der 26-jährige Kanadier Anthony Morrone.

Mit Lewis Zerter-Gossage, Dylan Plouffe und Jordan Taupert – alle drei kamen frisch nach der vergangenen Saison aus der Oberlausitz an die Mangfall – sowie Ville Järveläinen (zur Vorsaison) und Maximilian Adam (nach der Zwischenstation Krefeld) tragen gleich fünf Ex-Weißwasseraner nun das Rosenheimer Trikot. Für dieses Quintett ist das anstehende Heimspiel daher ein ganz besonderes. Adam erzielte zwei seiner drei bisherigen Saisontreffer im Hinspiel gegen die Füchse am 10. Oktober, Järveläinen traf damals ebenfalls.

Die Rosenheimer DEL2-Partien am Freitag in Kaufbeuren (19:30 Uhr, Energie Schwaben Arena) und am Sonntag gegen die Lausitzer Füchse (17 Uhr, ROFA-Stadion) werden live auf www.sporteurope.tv übertragen. Eintrittskarten für das Starbulls-Heimspiel am ersten Adventssonntag sind auf www.starbulls.de/tickets buchbar und am Spieltag ab 15 Uhr an der Stadionkasse erhältlich, die Stadiontore öffnen um 15:30 Uhr.

