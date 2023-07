Stanislav Fatyka wechselt zu den Dresdner Eislöwen Juniors

Dresden. (PM Eislöwen) Mit Stanislav Fatyka können die Dresdner Eislöwen Juniors zur neuen Saison ihren Wunschkandidaten zur Verstärkung ihres Trainerteams verpflichten. Der 45-jährige Slowake...

Der 45-jährige Slowake arbeitete zuvor sechs Jahre sehr erfolgreich im Nachwuchs der Löwen Frankfurt und verantwortete dabei als Cheftrainer den Altersbereich U13 und U15. Erst letztes Jahr erreichte er mit seinem Team den 3. Platz beim U15 DEL-Cup. In den vergangenen Spielzeiten gelang es ihm zudem viele gute Spieler auszubilden, von denen einige erfolgreich den Sprung in die U17 nach Dresden geschafft haben.

Thomas Barth, Sportlicher Leiter Dresdner Eislöwen Juniors: „Ich stehe bereits seit längerer Zeit mit Stanislav in Verbindung und freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, ihn nach Dresden zu holen. Er hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er im Altersbereich U13 und U15, der von ganz grundlegender Bedeutung ist, zu den besten Trainern in Deutschland gehört. Er wird unserer Ausbildung noch mehr Qualität verleihen.“

Fatyka ist Vater von zwei Söhnen und begann 2011 seiner Trainerlaufbahn, nachdem er lange Jahre als Profi in der Slowakei, in Freiburg, Bremerhaven und Deggendorf aktiv war. Von 2014 bis 2017 war er als Nachwuchs-Cheftrainer in Deggendorf tätig. Seit 2017 arbeitete er sehr erfolgreich in Frankfurt und war maßgeblich an der Weiterentwicklung der Nachwuchsarbeit beteiligt. Der Inhaber der A-Lizenz wird am Standort den Altersbereich U15 und U13 verantworten.

Stanislav Fatyka: „Ich freue mich sehr ein Teil der Eislöwen-Familie zu werden. Der Standort Dresden hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und genießt deutschlandweit einen ausgezeichneten Ruf. Ich bin von den Umfeldbedingungen in Dresden begeistert und möchte, so wie bereits bei meinen anderen Stationen, Nachwuchsspieler auf höchstem Niveau ausbilden und auf den Leistungsbereich vorbereiten.“

Bernd Nickel, Präsident des Eissportclub Dresden: „Der Standort Dresden leistet seit Jahren eine gute Arbeit. Dazu gehört es auch, sich stetig zu entwickeln. Stanislav Fatyka wird uns auf diesem Weg einen weiteren Schritt nach vorn bringen und die Qualität des Nachwuchsleistunsgzentrums steigern. Unser besonderer Dank gilt den Verantwortlichen der Löwen Frankfurt, die den Wechsel unkompliziert möglich gemacht haben.“

