Stanislav Dietz verlässt den EVL

Landshut. (PM EVL) Verteidiger Stanislav Dietz verlässt den EV Landshut.

Der 35-jährige Deutsch-Tscheche war vor der letzten Saison vom DEL-Club Iserlohn Roosters zum EVL gekommen und bestritt für den Eislaufverein 57 DEL2-Spiele, in denen er 5 Tore und 22 Assists verbuchte.

Nun trennen sich die Wege, und der Routinier sucht eine neue sportliche Herausforderung.

Geschäftsführer Sport Max Brandl: „Wir bedanken uns bei Stanislav Dietz und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Stanislav Dietz @ Elite Prospects

372 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht