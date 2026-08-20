Stanislav Dietz verlässt den EVL

Landshut. (PM EVL) Verteidiger Stanislav Dietz verlässt den EV Landshut.
Der 35-jährige Deutsch-Tscheche war vor der letzten Saison vom DEL-Club Iserlohn Roosters zum EVL gekommen und bestritt für den Eislaufverein 57 DEL2-Spiele, in denen er 5 Tore und 22 Assists verbuchte.
Nun trennen sich die Wege, und der Routinier sucht eine neue sportliche Herausforderung.
Geschäftsführer Sport Max Brandl: „Wir bedanken uns bei Stanislav Dietz und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“
Seine Karriere in Zahlen
Source: Stanislav Dietz @ Elite Prospects
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