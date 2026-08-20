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Stanislav Dietz verlässt den EVL

20. August 20261 Mins read231
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Stanislav Dietz (EV Landshut) - © by Sportfoto-Sale (DR)
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Landshut. (PM EVL) Verteidiger Stanislav Dietz verlässt den EV Landshut.

Der 35-jährige Deutsch-Tscheche war vor der letzten Saison vom DEL-Club Iserlohn Roosters zum EVL gekommen und bestritt für den Eislaufverein 57 DEL2-Spiele, in denen er 5 Tore und 22 Assists verbuchte.

Nun trennen sich die Wege, und der Routinier sucht eine neue sportliche Herausforderung.

Geschäftsführer Sport Max Brandl: „Wir bedanken uns bei Stanislav Dietz und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Stanislav Dietz @ Elite Prospects

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