Stammmieter Krefeld Pinguine bleibt mindestens drei weitere Jahre in der Yayla Arena

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine werden ihre Heimspiele auch in den nächsten drei Spielzeiten in der Yayla Arena austragen. Der Ankermieter der über...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine werden ihre Heimspiele auch in den nächsten drei Spielzeiten in der Yayla Arena austragen.

Der Ankermieter der über 8.000 Zuschauer fassenden Multifunktionsarena und die Seidenweberhaus GmbH haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt, der bis zum Ende der Saison 2026/27 läuft. Darüber hinaus beinhaltet der Vertrag eine Option, die es den Krefeld Pinguinen ermöglicht, den Vertrag um zwei weitere Jahre zu verlängern. Somit bleibt der Eishockeyclub seit der Eröffnung der Arena im Dezember 2004 ständiger Mieter an der Westparkstraße.

Einen besonderen Dank möchten die Krefeld Pinguine und die Seidenweberhaus GmbH dem Aufsichtsrat der Seidenweberhaus GmbH für seine Unterstützung bei den Verhandlungen aussprechen.

Peer Schopp, Geschäftsführer der Krefeld Pinguine: „Wir freuen uns, auch weiterhin unsere Heimspiele in der Yayla Arena austragen zu dürfen. Das Wichtigste ist, dass die Krefeld Pinguine, die Seidenweberhaus GmbH und die Yayla Arena weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Alle Parteien haben den Anspruch, das Gesamterlebnis für unsere Fans weiterzuentwickeln, Veranstaltungen besser zu vermarkten und auch in den kommenden Jahren einzigartige emotionale Erlebnisse zu schaffen. Hier sind wir seit einigen Jahren gemeinsam auf einem guten Weg, weil wir merken, dass der Seidenweberhaus GmbH und der Yayla Arena ebenfalls etwas am Erfolg unserer Zusammenarbeit liegt. Wir müssen jedoch trotzdem weiterhin Schritt für Schritt gehen, da der Weg kein Sprint, sondern ein Marathon ist.“

Paul Keusch, Geschäftsführer der Seidenweberhaus GmbH: „Die letzte Vertragsverlängerung 2021 war Aufgrund der Pandemie keine einfache. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass mit den Krefeld Pinguinen der Ankermieter der Yayla Arena auch in den nächsten drei Jahren, plus zwei weiteren Jahren als Option, seine Heimspiele an der Westparkstraße austragen wird. Wir drücken die Daumen, dass dies perspektivisch auch wieder in der DEL passieren wird und freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit, die wir bereits in der Vergangenheit gepflegt haben, auch weiterhin fortsetzen können.“

Inge Klaßen, Leiterin der Yayla Arena: „Die Krefeld Pinguine nennen die Yayla Arena als Ankermieter seit ihrer Eröffnung 2004 ihr zuhause. Damit verbunden sind unglaublich viele Emotionen und Erlebnisse, die die Pinguine fast jedes Wochenende in diese Arena bringen und gebracht haben. Dass es weitergeht, leben die Seidenweberhaus GmbH und die Yayla Arena natürlich mit den Fans und unseren Besuchern mit! Wir wollen viele weitere tolle Erinnerungen schaffen und die Vertragsverlängerung ist die Grundlage hierfür.“