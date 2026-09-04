Stallgeruch und Erfahrungen im Seniorenbereich: Lausitzer Jungfüchse besetzen den Cheftrainerposten neu

Weißwasser. (PM Jungfüchse) Die Lausitzer Jungfüchse haben die Trainerposition ihrer U20-Mannschaft besetzt: Robert Hoffmann übernimmt zur neuen Saison das Amt des Cheftrainers der U20.

Mit dem gebürtigen Weißwasseraner kehrt ein im Lausitzer Eishockey bestens bekannter Trainer an seine Heimatstätte zurück.

Hoffmann bringt langjährige Erfahrung aus dem Profi- und Nachwuchseishockey mit und kennt die besonderen Anforderungen an die Ausbildung junger Spieler aus eigener Erfahrung. Mit seiner Verpflichtung setzt der Eissport Weißwasser e.V. ein klares Zeichen für die weitere Professionalisierung des Nachwuchsbereichs und die gezielte Entwicklung junger Talente.

„Wir freuen uns sehr, Hoffi wieder bei den Jungfüchsen begrüßen zu können. Er kennt den Standort, die Menschen und die DNA des Weißwasseraner Eishockeys. Gleichzeitig verfügt er über einen enormen Erfahrungsschatz aus dem Nachwuchs- und Profibereich. Diese Kombination ist für unsere U20 sehr wertvoll“, sagt der sportliche Leiter der Jungfüchse, Marius Stöber.

Vom Nachwuchsspieler zum erfahrenen Trainer

Robert Hoffmann wurde am 18. Januar 1977 in Weißwasser geboren und durchlief die Nachwuchsschule des damaligen ES Weißwasser. Bereits in der Saison 1990/91 gehörte er zur Mannschaft, die Deutscher Schülermeister wurde. Anschließend entwickelte sich Hoffmann zum professionellen Verteidiger und spielte unter anderem für den EHC Waldkraiburg, die ERC Haßfurt Sharks, die Dresdner Eislöwen, die Wölfe Freiburg, die Lausitzer Füchse, die Saale Bulls Halle und den EHV Schönheide.

Mit den Dresdner Eislöwen feierte Hoffmann 2005 die Oberligameisterschaft und den Aufstieg in die 2. Bundesliga. 2007/08 kehrte der Verteidiger zu seinem Heimatverein nach Weißwasser zurück und absolvierte für die Lausitzer Füchse 37 DEL2-Hauptrundenspiele.

Nach dem Ende seiner aktiven Spielerkarriere schlug Hoffmann den Weg als Trainer ein. 2014 kehrte er als Co-Trainer zu den Lausitzer Füchsen zurück und arbeitete dort mehrere Jahre im Trainerteam. Ende November 2017 übernahm er die Profimannschaft als Cheftrainer und führte die Füchse in den Playdowns zum Klassenerhalt in der DEL2.

Wertvolle Erfahrung im Nachwuchsbereich

Einen besonderen Schwerpunkt seiner Trainerlaufbahn bildet die Arbeit mit jungen Spielern. Nach seiner Zeit in Weißwasser arbeitete Hoffmann ab 2019 im Nachwuchsbereich des ESC Dresden. In der Saison 2020/21 war er Cheftrainer der U20-Mannschaft und sammelte damit bereits umfangreiche Erfahrung in der Ausbildung von Spielern auf genau jener Altersstufe, in der Entwicklung, Leistungsanspruch und der Übergang in den Seniorenbereich zusammenkommen.

Anschließend war Hoffmann auch im Trainerteam des EV Landshut tätig. Danach übernahm er 2021 den Cheftrainerposten beim EHC Freiburg in der DEL2. Es folgten weitere Stationen im Profibereich, unter anderem bei den TecArt Black Dragons Erfurt.

„Die U20 ist eine ganz wichtige Schnittstelle in unserem Nachwuchskonzept. Unser Anspruch ist es, Spieler nicht nur sportlich auszubilden, sondern sie bestmöglich auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Robert bringt dafür genau die Erfahrung mit, die wir gesucht haben“, so Bernard Stefan – Vorstandsvorsitzender Eissport Weißwasser e.V.

Zurück zu den Wurzeln

Für Hoffmann selbst ist die Rückkehr nach Weißwasser auch eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Als Spieler wurde er im Nachwuchs des ES Weißwasser ausgebildet, später lief er für die Lausitzer Füchse auf und arbeitete bereits als Trainer im Fuchsbau. Nun soll er seine Erfahrung an die nächste Generation weitergeben.

„Es ist für mich etwas Besonderes, wieder in Weißwasser zu arbeiten. Hier habe ich selbst Eishockey gelernt und meine ersten Schritte gemacht. Jetzt jungen Spielern auf ihrem Weg zu helfen und sie auf den Übergang in den Seniorenbereich vorzubereiten, ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, sagt Robert Hoffmann.

Mit der Verpflichtung von Robert Hoffmann wollen die Lausitzer Jungfüchse die Verbindung zwischen Nachwuchs- und Profibereich weiter stärken. Gleichzeitig soll die U20 als wichtiger Entwicklungsschritt für talentierte Spieler auf ihrem Weg in den Männerbereich weiter an Bedeutung gewinnen.

499 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht