StÃ¤rkere Special-Teams fÃ¼hren Pinguine zum Sieg
Blue Devils Weiden Krefeld Pinguine

StÃ¤rkere Special-Teams fÃ¼hren Pinguine zum Sieg

2. Februar 2026
Alex-Olivier Voyer trifft zum 3:2 Anschlusstreffer fÃ¼r Weiden - Â© Niederrhein Foto (SH)
Krefeld (RS). Im Heimspiel der DEL-2 gegen die Blue Devils Weiden traten die Krefeld Pinguine erstmals ohne den gesperrten Cheftrainer Thomas Popiesch an der Bande an, fÃ¼r ihn Ã¼bernahm Steffen Ziesche das Kommando.

Bei den GÃ¤sten fÃ¼hrte nach der Trennung vom bisherigen Coach JÃ¼rgen Rumrich interimsweise Regie. Im Tor der Pinguine begann Danny aus den Birken, der sein zweites Spiel im Trikot der SeidenstÃ¤dter absolvierte.

Weiden setzte frÃ¼h die erste Duftmarke durch einen Schuss von GlÃ¤ser und nutzte wenig spÃ¤ter eine Ãœberzahlsituation zur FÃ¼hrung durch Noah Samanski. Krefeld zeigte sich unbeeindruckt und glich durch David Cerny aus, der einen Scheibenverlust der GÃ¤ste im eigenen Drittel konsequent bestrafte. Ein weiterer Treffer der Blue Devils durch Alex-Olivier Voyer wurde nach Videobeweis aberkannt. Kurz darauf nutzten die Pinguine eine doppelte Ãœberzahl, Philip Gogulla traf per Nachschuss zur 2-1-FÃ¼hrung. Noch vor der ersten Pause kassierte Zack Dybowski nach einem Revanchefoul eine Spieldauerstrafe, sodass Weiden mit lÃ¤ngerer Ãœberzahl in den Mittelabschnitt startete.

Auch dort verteidigte Krefeld diszipliniert und Ã¼berstand mehrere Unterzahlsituationen. Als die GÃ¤ste ihre Chancen nicht nutzten, schlugen die Pinguine eiskalt zu. Max Newton und Mathew Santos vollendeten einen Zwei-auf-Eins-Konter zum 3-1. Trotz weiterer Powerplays auf beiden Seiten blieb es bis zur zweiten Pause bei diesem Spielstand.

Im Schlussdrittel verkÃ¼rzte Weiden durch Voyer auf 3-2, doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt. Marcel MÃ¼ller fÃ¤lschte einen Schuss von Davis Vandane zum 4-2 ab. Erneut kam Weiden heran, als Tyler Ward einen Schuss unhaltbar fÃ¼r aus den Birken zum 4-3 ablenkte. Eine weitere Strafe gegen Krefeld nutzten die GÃ¤ste durch Calvin Pokorny zum Ausgleich. Die Pinguine zeigten sich davon unbeeindruckt, Daniel Bruch brachte sein Team im Nachschuss wieder in FÃ¼hrung. In Ãœberzahl erhÃ¶hte Mathew Santos auf 6-4, ehe Alexander WeiÃŸ mit einem Treffer ins leere Tor den 7-4-Endstand besorgte.

FÃ¼r die Krefeld Pinguine geht es als NÃ¤chstes mit einem Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars weiter, wÃ¤hrend die Blue Devils Weiden am Freitag auf die Kassel Huskies treffen.

Stimmen zum Spiel


Endergebnis:

Krefeld Pinguine â€“ Blue Devils Weiden 7:4 (2:1, 1:0, 4:3)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: aus den Birken (Blumenkamp) â€“ Korus, Vandane; KÃ¶hler, Dybowski; Konze, Mebus â€“ Gogulla, Newton,Santos; MÃ¼ller, Matsumoto, Bruch; WeiÃŸ, Payerl, Cerny; MÃ¤kitalo, Zengerle, SchÃ¼tz.

Trainer: Thomas Popiesch.

Blue Devils Weiden: McNiven (McLeod) â€“ Schwaiger, Pokorny; Bohac, Marusch; Kolb, Edfelder â€“ Ward, Voyer, GlÃ¤ser; Schiemenz, Voit, Thal; Samanski Neal, Samanski Noah, Vogt; Schwarz, Tsekos, Vinzens.

Trainer: JÃ¼rgen Rumrich.

Statistik:

Tore: 0:1 (06:37) Samanski Noah (Edfelder/Schiemenz) PP5-4, 1:1 (14:40) Cerny, 2:1 (14:40) Gogulla (MÃ¼ller/Santos) PP5-3, 3:1 (28:22) Santos (Newton/Gogulla), 3:2 (41:59) Voyer (GlÃ¤ser/Ward), 4:2 (43:16) MÃ¼ller (Vandane/Bruch), 4:3 (46:17) Ward (Pokorny/GlÃ¤ser), 4:4 (49:33) Pokorny (Voyer/GlÃ¤ser) PP5-4, 5:4 (53:55) Bruch (MÃ¼ller/Matsumoto), 6:4 (55:49) Santos (Vandane/Newton) PP5-4, 7:4 (57:59) Weiss EN,

Strafminuten: Krefeld 19 + Spieldauer Dybowski, Weiden 16

Schiedsrichter: Cespiva/Deckert

Zuschauer: 6.360

533
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der MÃ¤nner beim olympischen Eishockeyturnier?

Sechster AuswÃ¤rtserfolg in Serie: Huskies auch in Regensburg erfolgreich

