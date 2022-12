StÃ¤rkere SicherheitsmaÃŸnahmen in der Hans-SchrÃ¶pf-Arena bei Heimspielen der Blue Devils – Nachholtermin gegen Lindau steht fest

Weiden. (PM Blue Devils) Aufgrund der Vorfälle nach dem Spiel gegen Höchstadt am 27.11.2022 kam es am 1.12.2022 zu einem erneuten Sicherheitsgespräch zwischen der...

Weiden. (PM Blue Devils) Aufgrund der Vorfälle nach dem Spiel gegen Höchstadt am 27.11.2022 kam es am 1.12.2022 zu einem erneuten Sicherheitsgespräch zwischen der Polizei Weiden, der Ordnerleitung, dem 1. EV Weiden und der Blue Devils Spielbetriebs GmbH.

Es ist festgehalten worden, dass die Sicherheit für die Besucher oberste Priorität haben muss und es einen derartigen Vorfall nicht mehr geben darf. Der Verein und die GmbH unterstützen in diesem Zuge auch vollumfänglich alle Ermittlungen gegen die Übeltäter.

Ab sofort werden die Sicherheitsmaßnahmen vor und in der Hans-Schröpf-Arena durch die Polizei und Ordnungskräfte intensiviert. Grundsätzlich sind Vermummungs- und pyrotechnische Gegenstände jeglicher Art verboten. Die Weidener weisen außerdem auf die bestehenden Stadionbestimmungen auf der Website der Blue Devils Weiden (www.bluedevilsweiden.de) hin. Verstöße gegen die Stadionbestimmungen werden mit dem Ausschluss aus der Hans-Schröpf-Arena geahndet.

Nachholtermin gegen Lindau

Am 02.12.2022 musste das Heimspiel der Blue Devils gegen den EV Lindau abgesagt werden, weil die Islanders nachweislich keinen einsatzbereiten Goalie stellen konnten. In Absprache mit dem DEB haben beide Vereine einen neuen Termin festgelegt. Die Partie wird am 24.01.2023 (Dienstag) in der Hans-Schröpf-Arena nachgeholt. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.