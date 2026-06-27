Stachowiak und Malla Müller sind dabei: Deutschlands beste Eishockeyspieler nehmen am „8 Nations Cup“ in Riga teil

Riga (PM) Am 18. und 19. Juli findet in der Xiaomi Arena in Riga das internationale 3-gegen-3-Eishockeyturnier „8 Nations Cup“ statt.

Zum ersten Mal in Europa wird eine Sportveranstaltung dieser Größenordnung ausgetragen, bei der aktive Profispieler aus acht Ländern teilnehmen werden, berichtet das Portal balticevents.info.

Derzeit stehen die Kader der Nationalmannschaften aus Finnland, Schweden, Deutschland, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Estland und Lettland bereits vollständig fest.

Die deutsche Mannschaft beim „8 Nations Cup“ wird von bekannten Eishockeyspielern vertreten, die über umfangreiche Erfahrung auf höchstem Niveau verfügen: Norman Hauner, Lukas Laub, Marcel Müller, Ralf Rinke, Marco Pfleger, Luca Hauf, Dennis Reimer, Wojciech Stachowiak und Joel Keussen. Das Tor der deutschen Auswahl wird vom erfahrenen Torhüter Jonas Langmann gehütet.

Besondere Aufmerksamkeit gilt Marcel Müller, einem der erfolgreichsten deutschen Stürmer seiner Generation, der über viele Jahre hinweg sowohl in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) als auch in der Nationalmannschaft eine führende Rolle gespielt hat.

Marco Pfleger ist für seine hohe Geschwindigkeit, seine hervorragenden läuferischen Fähigkeiten und seine Stärke in entscheidenden Spielsituationen bekannt.

Dennis Reimer zählt zu den erfahrensten Spielern des deutschen Eishockeys und kann auf zahlreiche DEL-Saisons sowie Einsätze bei Weltmeisterschaften zurückblicken.

Norman Hauner hat sich als zuverlässiger Angreifer mit ausgeprägtem Torriecher und großer internationaler Erfahrung etabliert.

Wojciech Stachowiak gilt als einer der technisch stärksten deutschen Stürmer der jüngeren Generation und überzeugt durch seine Spielübersicht sowie seine kreative Spielweise.

Diese Mannschaft vereint Spieler mit Erfahrung in den führenden Ligen Deutschlands und Europas und macht Deutschland zu einem der Hauptfavoriten auf den Titel beim kommenden „8 Nations Cup“.

Auch die estnische Mannschaft wird mit mehreren bekannten Spielern antreten. Robert Arrak zählt zu den Leistungsträgern der Nationalmannschaft und verfügt über Erfahrung in Finnland, Nordamerika und der polnischen Liga. Vadim Vassenin vertritt seit vielen Jahren die Farben Estlands und nahm bereits an mehreren Weltmeisterschaften teil. Torhüter Conrad Mölder wurde im finnischen Eishockey ausgebildet und spielte in verschiedenen europäischen Ligen, während Maksim Burkov zweifacher tschechischer Meister ist. Ebenfalls zum Kader gehören Nikita Puzakov und Marek Pocinok, die sich bei internationalen 3-gegen-3-Turnieren hervorragend präsentiert haben und zu den Leistungsträgern der aktuellen estnischen Auswahl zählen.

Das Turnier wird unter der Schirmherrschaft des lettischen 3-gegen-3-Eishockeyverbandes veranstaltet. Gespielt werden drei Drittel à sieben Minuten. Auf dem Eis stehen jeweils drei Feldspieler und ein Torhüter pro Mannschaft. Körperchecks sind nicht erlaubt. Bei einer Strafe wird ein Penalty verhängt, bei dem ein Spieler allein auf den Torhüter zuläuft, während die gegnerische Mannschaft versucht, den Angriff zu verhindern.

Neben den 3-gegen-3-Eishockeyspielen finden in den Pausen die „Glove Off“-Eiskämpfe statt, an denen Athleten aus verschiedenen Ländern teilnehmen werden. Die Kämpfe werden nach dem turniereigenen Reglement ausgetragen und bestehen aus drei Runden zu jeweils einer Minute.

Die Besucher erwartet ein spektakuläres Licht- und Soundspektakel, Wettbewerbe für die ganze Familie sowie musikalische Unterhaltung während des gesamten Abends.

Weitere Informationen zum Turnier sind auf der offiziellen Turnierseite verfügbar. Eintrittskarten sind über BilesuServiss.lv erhältlich.

339 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro