spusu Vienna Capitals verpflichten TorjÃ¤ger Zack Andrusiak

Wien. (PM Capitals) Der Kanadier Zack Andrusiak verstärkt die spusu Vienna Capitals für die heiße Phase der win2day ICE Hockey League.

Die Hauptstädter statten den 26-jährigen Torjäger mit einem Vertrag bis Saisonende aus. Andrusiak ging in dieser Saison für die slowakischen Erstligisten HK Spisska Nova Ves und HKM Zvolen aufs Eis. In 39 Ligaspielen markierte der Linksschütze 18 Tore, ein Top-Ten-Wert in der slowakischen Extraliga.

Der im kanadischen Yorkton, Saskatchewan geborene Zack Andrusiak ging auf höchsten Juniorenniveau in der Western Hockey League für die Tri-City Americans, die Prince Albert Raiders, die Seattle Thunderbirds und die Everett Silvertips auf Torejagd. Höhepunkt seiner WHL-Karriere war die Zeit bei den Thunderbirds. Mit dem Team aus dem US-Bundesstaat Washington wurde der Linksschütze in der Saison 2016/17 Meister der WHL. In der darauffolgenden Spielzeit markierte Andrusiak in 72 Grunddurchgangsspielen 74 Punkte, davon 36 Tore. Damit war der Angreifer der beste Torschütze seiner Mannschaft. Seine letzte WHL-Saison, die Spielzeit 2018/19, verbrachte Andrusiak bei den Thunderbirds und den Silvertips. In insgesamt 73 Saisonspielen verzeichnete der Angreifer ebenso viele Torbeteiligungen (44 Tore + 29 Assists). Andrusiak absolvierte in der WHL 202 Grunddurchgangsspiele. Die Ausbeute daraus beträgt 149 Punkte (80 Tore + 69 Assists).

Andrusiak begann seine Profikarriere in der Saison 2019/20 in der ECHL bei den Idaho Steelheads. Die darauffolgende Spielzeit verbrachte der Kanadier bei Ligakonkurrent Orlando Solar Bears, ehe im Sommer 2021 die Rückkehr nach Idaho erfolgte. Nach 36 Grunddurchgangsspielen mit 23 Punkten wurde Andrusiak im Jänner 2022 zu den Cincinnati Cyclones getradet. Beim Team aus Ohio startete der Angreifer so richtig durch. Nach 23 Punkten (davon 10 Tore) aus den ersten 15 Spielen bekam der Linksschütze bei den Tucson Roadrunners erstmals die Chance, in der American Hockey League aufzulaufen. Die Spielzeit 2021/22 beendete Andrusiak mit 74 Scorerpunkten (33 Tore + 41 Assists) aus 77 ECHL-Spielen. In der darauffolgenden Saison krönte sich der Angreifer mit 73 Punkten (32 Tore + 41 Assists) zum Topscorer der Cyclones. Im Laufe der Spielzeit 2022/23 durfte Andrusiak mit Manitoba Moose erneut AHL-Luft schnuppern. In der Saison 2023/24 sammelte der Kanadier 62 Scorerpunkte (31 Tore + 31 Assists) in 57 Spielen für die Cyclones. Obwohl der Torjäger die Spielzeit bei Ligakonkurrent Fort Wayne Komets beendete, war Andrusiak Topscorer und Torschützenkönig der Cyclones. Im Saisonverlauf sammelte der Kanadier bei den Calgary Wranglers weitere AHL-Erfahrung. Andrusiak absolvierte im Lauf seiner Karriere 289 ECHL-Spiele, dabei verzeichnete der heute 26-Jährige 247 Punkte (112 Tore + 135 Assists). Im vergangenen Sommer wechselte der Kanadier in die slowakische Extraliga zum HK Spisska Nova Ves. Bei seiner ersten Europastation verzeichnete Andrusiak in 24 Ligaspielen 27 Scorerpunkte, davon 15 Tore. Im Dezember 2024 wechselte der Angreifer zu Ligakonkurrent HKM Zvolen, wo der Linksschütze in 15 Spielen neun Punkte (3 Tore + 6 Assists) folgen ließ. In Wien wird Andrusiak die Rückennummer 27 tragen.

Statement Zack Andrusiak „Ich freue mich, dass es mit dem Wechsel zu den spusu Vienna Capitals geklappt hat. Ich kenne bereits einige meiner neuen Mitspieler und freue mich schon auf das, was die restliche Saison für uns bereithält. Meine Fähigkeit, Tore zu schießen, ist meine große Waffe, hoffentlich kann ich dem Team damit helfen. Letztendlich geht es darum, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind, dafür will ich alles geben.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der spusu Vienna Capitals „Zack Andrusiak hat im Laufe seiner Karriere seine Stärken in der Offensive bereits mehrfach untermauert. Er ist jemand, der weiß, wo das Tor steht und wird unserem Angriff eine weitere Facette hinzufügen. Alles in allem erwarten wir uns durch seine Torjägerqualitäten einen Push für unsere Offensive. Es freut uns, dass die Verpflichtung funktioniert hat, da es auf dem Markt nicht viele Alternativen gibt, die uns wirklich weitergeholfen hätten. Wir wollen damit ein Signal an die Mannschaft, unsere Fans und unsere Partner senden, denn wir möchten in der heißen Phase der Meisterschaft das Maximum herausholen.“

Steckbrief Zack Andrusiak

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 10.07.1998

Alter: 26 Jahre

Größe: 180 cm

Gewicht: 85 kg

Schusshand: links

Nationalität: Kanada

