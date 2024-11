spusu Vienna Capitals verpflichten neuen Goalie und verabschieden sich von Anders LindbÃ¤ck

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals nehmen Torhüter Peyton Jones bis Saisonende unter Vertrag. Der in der Nähe von Philadelphia, Pennsylvania geborene US-Amerikaner...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals nehmen Torhüter Peyton Jones bis Saisonende unter Vertrag.

Der in der Nähe von Philadelphia, Pennsylvania geborene US-Amerikaner besitzt seit September zusätzlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Jones war zuletzt in der ECHL bei Indy Fuel tätig, wo der 28-Jährige mit einer Fangquote von 96,4 Prozent glänzen konnte. Der Vertrag mit Anders Lindbäck ist indes ausgelaufen, der Schwede verlässt den Hauptstadtverein. Eine Rückkehr des von einer Oberkörperverletzung geplagten Tyler Parks in den Spielbetrieb ist indes nicht absehbar. Einschätzungen zur weiteren Ausfallzeit des US-Amerikaners reichen von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten.

Bevor sich Jones an der Penn State University einen Namen machte, absolvierte der Torhüter zwei Spielzeiten in der USHL. Für die Lincoln Stars bestritt der Linksfänger in den Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 59 Grunddurchgangsspiele mit einer Fangquote von 90,4 Prozent. In den Playoffs kamen vier weitere Partien mit einer Save Percentage von 93,5 Prozent hinzu. Im Anschluss verbrachte Jones vier Spielzeiten an der Penn State University. Bei den Nittany Lions legte der Mann aus Pennsylvania eine illustre College-Karriere hin. Gleich in seiner ersten Saison gewann Jones mit seinem Team den Titel in der Big Ten Conference. In 36 Spielen verzeichnete der Torhüter eine Fangquote von 90,4 Prozent. Der Goalie verdiente sich mit seinen Leistungen Plätze im All-Rookie Team und im All-Tournament Team der Big Ten Conference sowie die Auszeichnung zum Big Ten Tournament MVP. In seiner letzten Saison mit den Nittany Lions, der Spielzeit 2019/20, gewannen Jones und Co. die Regular Season der Big Ten Conference. Der heute 28-Jährige absolvierte insgesamt 133 Spiele für Penn State, so viele wie kein anderer Goalie in der Geschichte der Universität, und erreichte dabei eine Fangquote von 90,7 Prozent, die zweitbeste aller Nittany-Lions-Goalies. Jones hält darüber hinaus mehrere Schulrekorde, darunter den für die meisten Siege (76), die meisten Saves (3.685) und die meisten Shutouts (4). Auch akademisch brillierte der Torhüter, der dafür zweimal ausgezeichnet wurde.

Jones startete seine Profikarriere in der Saison 2020/21. Der Torhüter unterzeichnete einen Zwei-Wege-Vertrag beim American-Hockey-League-Team Colorado Eagles. Für die AHL-Mannschaft sowie deren ECHL-Partnerteam Utah Grizzlies absolvierte der Goalie-Riese 21 Saisoneinsätze. Die darauffolgende Saison verbrachte Jones, der zwischenzeitlich einen Vertrag beim NHL-Team Colorado Avalanche unterzeichnete, ebenfalls bei den Eagles und den Grizzlies. Mit der Saison 2022/23 wechselte der Torhüter erstmals nach Europa. Jones absolvierte in der britischen Elite Ice Hockey League insgesamt 33 Einsätze für die Belfast Giants und die Nottingham Panthers. Im Anschluss zog es den Bruder von Baseball-Star Nolan Jones wieder in die ECHL zurück, diesmal zu den Iowa Heartlanders. Im Jänner 2024 nahm der Torhüter am ECHL All-Star Game teil. Im Laufe der Spielzeit 2023/24 kam Jones per Tryout außerdem zu vier Einsätzen in der AHL für Iowa Wild. Die laufende Saison begann der Torhüter in der ECHL bei Indy Fuel. Jones brillierte mit einer Fangquote von 96,4 Prozent, einem Gegentorschnitt von 0,75 und zwei Shutouts in vier Einsätzen. Am gestrigen Sonntag hielt der 28-Jährige beim 3:0-Sieg über die Reading Royals seinen Kasten sauber.

Statement Peyton Jones „Nach den Gesprächen mit Christian Dolezal und Gerry Fleming wusste ich, dass das Engagement bei den spusu Vienna Capitals eine Gelegenheit ist, die ich nutzen muss. Ich bin ein großer, athletischer Goalie, der stets in Position ist, um Saves zu machen. Der Start in die Saison ist für mich erfolgreich verlaufen, darauf möchte ich in Wien aufbauen.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der spusu Vienna Capitals „Aufgrund des dichten Spielplans und der ungewissen Situation zu Tylers Rückkehr in den vollen Trainings- und Meisterschaftsbetrieb, war es notwendig, über zwei einsatzbereite Torhüter auf Top-Niveau zu verfügen. Für mich und die Coaches war es wichtig, eine Lösung zu finden, die nicht nur von kurzer Dauer ist. Mit Sebastian Wraneschitz und Peyton Jones haben wir ein starkes Goalie-Tandem. Wir haben zu Peyton sehr gute Referenzen aus Nordamerika erhalten. Er hat die Größe und die Athletik nach der wir gesucht haben. Peyton hat einen unglaublichen Saisonstart hingelegt und wir sind froh, dass er sich uns angeschlossen hat.

Steckbrief Peyton Jones

Position: Torhüter

Geburtsdatum: 14.02.1996

Alter: 28 Jahre

Größe: 193 cm

Gewicht: 97 kg

Fanghand: links

Nationalität: USA/Deutschland

Anders Lindbäck, der Anfang Oktober als Reaktion auf die langwierige Verletzung von Torhüter Tyler Parks bis zur Länderspielpause verpflichtet wurde, hat den Verein nach Ablauf seines Vertrags verlassen. Der 36-jährige Schwede absolvierte für die Caps vier Spiele, wobei er eine Fangquote von 89,5 Prozent verzeichnen konnte. Die spusu Vienna Capitals wünschen Anders Lindbäck sowohl sportlich als auch privat alles Gute.

