spusu Vienna Capitals verlÃ¤ngern mit Seamus Donohue

Wien. (PM Capitals) Verteidiger Seamus Donohue bleibt den spusu Vienna Capitals erhalten.

Der US-Amerikaner und der zweifache Meister einigten sich auf einen neuen Einjahresvertrag für die Saison 2024/25. Donohue wechselte im vergangenen Dezember aus der ECHL nach Wien und machte in seinen insgesamt 21 Spielen für die Wiener eine gute Figur. Der 27-Jährige markierte 14 Scorerpunkte (3 Tore + 11 Assists) und war der einzige Caps-Akteur, der in der vergangenen Spielzeit eine positive Plus/Minus-Bilanz aufweisen konnte.

Beinahe-College-Champion mit Europa-Erfahrung

Der in North Oaks, Minnesota, geborene Seamus Donohue besuchte als Jugendlicher die St. Thomas Academy und gewann mit seiner High School in den Spielzeiten 2011/12 und 2012/13 die State Championship. Zur Spielzeit 2015/16 wechselte der US-Amerikaner in die BCHL zu den Penticton Vees, in der folgenden Saison führte Donohue die Wichita Falls Wildcats aus der NAHL als Kapitän auf das Eis. Anschließend erfolgte der Wechsel ins College-Eishockey. Von 2017 bis 2020 spielte Donohue für Michigan Tech. Mit den Huskies gewann der Verteidiger gleich in seiner ersten Saison die WCHA-Conference. In der Spielzeit darauf wurde der US-Amerikaner zum herausragendsten Verteidiger seines Teams gekürt. Donohue lief ab der Saison 2020/21 für die St. Cloud State University auf. Mit dem Team aus seinem Heimatstaat zog der Verteidiger im Jahr 2021 ins Finale des NCAA-Turniers ein, wo es eine Niederlage gegen die UMass Minutemen setzte. In 183 College-Spielen für Michigan Tech und die St. Cloud State University verzeichnete der US-Amerikaner 80 Punkte (9 Tore + 71 Assists). Die restliche Saison 2021/22 absolvierte Donohue mit den South Carolina Stingrays aus der ECHL. In sieben Spielen gelangen dem Verteidiger fünf Assists. In der Spielzeit 2022/23 wagte Donohue erstmals den Schritt nach Europa. Der Linksschütze verzeichnete in 59 Spielen für den finnischen Liiga-Klub SaiPa 15 Scorerpunkte (2 Tore + 13 Assists).

Lichtblick der Vorsaison

Bevor Donohue im Dezember 2023 zu den spusu Vienna Capitals wechselte, begann der US-Amerikaner die Saison in der ECHL bei den Idaho Steelheads. Zum Zeitpunkt seines Wechsels nach Wien war der Linksschütze mit 18 Punkten in 22 Spielen gleichauf mit Patrick Kudla punktbester Verteidiger der Steelheads. Eine gewichte Rolle sollte Donohue auch auf Anhieb in Wien zu Teil werden. Der US-Amerikaner absolvierte 21 Spiele für die Capitals, in denen der 27-Jährige 14 Scorerpunkte markierte (3 Tore + 11 Assists). Donohue war damit nach Punkten gemessen hinter Dominique Heinrich (22 Punkte in 36 Spielen) der zweitbeste Verteidiger der Capitals. Der US-Amerikaner war jedoch der einzige Caps-Akteur, der in der vergangenen Saison eine positive Plus/Minus-Bilanz vorweisen konnte (+5).

„Trotz des sportlichen Abschneidens habe ich meine Zeit in Wien in der vergangenen Saison sehr genossen. Ich denke, dass wir nicht unser gesamtes Potenzial abrufen konnten, ich freue mich auf die Gelegenheit, es dieses Mal besser machen zu können. Menschlich hatten wir eine tolle Gruppe letztes Jahr und wir, die heuer wieder dabei sind, sind der Aufgabe gewachsen. Ich freue mich schon auf meine Rückkehr nach Wien“, sagt Caps-Verteidiger Seamus Donohue.

„Wir freuen uns, dass Seamus sich dazu entschlossen hat, seinen Vertrag bei den spusu Vienna Capitals zu verlängern. Seamus hat einen tollen Charakter und hat in der vergangenen Saison bewiesen, dass er das Zeug dazu hat, ein Leistungsträger für die spusu Vienna Capitals zu sein. Er sorgt in allen drei Zonen des Eises für Stabilität und kann verlässlich eine hohe Anzahl an Spielminuten absolvieren. Es ist schön, dass Seamus seinen Weg bei den spusu Vienna Capitals fortsetzt“, so Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der spusu Vienna Capitals.

Steckbrief Seamus Donohue

Position: Verteidiger

Geburtsdatum: 01.06.1996

Alter: 27 Jahre

Größe: 183 cm

Gewicht: 87 kg

Schusshand: links

Nationalität: USA

Derzeitiger Kader der spusu Vienna Capitals

Tor (3): Tyler Parks (31, USA, 2024/25), Lorenz Widhalm (20, Ö, 24/25), Sebastian Wraneschitz (22, Ö, 24/25)

Defensive (6): Seamus Donohue (27, USA, 24/25), Mario Fischer (35, Ö, 24/25), Dominic Hackl (27, Ö, 26/27), Dominique Heinrich (33, Ö, 25/26), Lukas Piff (23, Ö, 24/25), Bernhard Posch (23, Ö, 25/26)

Offensive (8): Patrick Antal (23, Ö, 24/25), Mathias Böhm (21, Ö, 24/25), Zane Franklin (25, CAN, 24/25), Niki Hartl (32, Ö, 24/25), Aljaž Predan (23, Ö, 25/26), Armin Preiser (23, Ö, 25/26), Leon Wallner (21, Ö, 24/25), Leon Widhalm (20, Ö, 24/25)