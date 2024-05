spusu Vienna Capitals verlÃ¤ngern mit Christof Kromp

Die spusu Vienna Capitals und Angreifer Christof Kromp setzen ihren gemeinsamen Weg fort. Der 26-jährige Kärntner unterzeichnete einen neuen Zweijahresvertrag und geht heuer in...

Die spusu Vienna Capitals und Angreifer Christof Kromp setzen ihren gemeinsamen Weg fort. Der 26-jährige Kärntner unterzeichnete einen neuen Zweijahresvertrag und geht heuer in seine bereits vierte Saison in Wien-Kagran. Kromp absolvierte für den EC iDM Wärmepumpen VSV, den HC TIWAG Innsbruck und die spusu Vienna Capitals bislang 342 Spiele in der win2day ICE Hockey League.

Erfolgreiche Exkursion ins Ausland

Der Sohn von VSV-Legende Wolfgang Kromp lernte bei eben jenem Villacher SV das Eishockeyspielen. In der Saison 2013/14 debütierte der Angreifer im Alter von 17 Jahren in der Profimannschaft der Adler. Die darauffolgende Saison verbrachte der Linksschütze in der Jugendabteilung des schwedischen Klubs IF Troja-Ljungby. In 38 Spielen für das Team aus dem Süden Schwedens markierte Kromp 21 Punkte (14 Tore + 7 Assists). Damit spielte sich der gebürtige Villacher auch für nordamerikanische Juniorenteams in die Auslage. Kromp wurde tatsächlich in der zweiten Runde des CHL Import Drafts von den Windsor Spitfires ausgewählt, ein Wechsel nach Nordamerika scheiterte aber an einer Knieverletzung des Angreifers. Kromp übersiedelte in der Spielzeit 2015/16 nach Villach zurück, wo der Linksschütze bis Oktober 2019 bleiben sollte. Für die Adler absolvierte der Offensivspieler 150 Pflichtspiele, in denen 42 Zähler (16 Tore + 26 Assists) verzeichnet werden konnten. Kromp, der im November 2016 erstmals für das österreichische Nationalteam auflief, ging fortan für den HC TIWAG Innsbruck auf Torejagd. Im Trikot der Tiroler Haie absolvierte Kromp 85 Spiele in der win2day ICE Hockey League. Dabei gelangen dem Angreifer 19 Punkte (7 Tore + 12 Assists).

Comeback nach verletzungsgeplagter Saison geglückt

Kromp wechselte zur Saison 2021/22 zu den spusu Vienna Capitals. In seiner ersten Saison markierte der emsig arbeitende Offensivspieler in 46 Grunddurchgangsspielen elf Scorerpunkte (2 Tore + 9 Assists). Die zweite Spielzeit des Linksschützen war hingegen von Verletzungen geprägt. So konnte Kromp nur acht Spiele absolvieren und einen Assist verzeichnen. In der vergangenen Saison meldete sich Kromp wieder mit elf Punkten (3 Tore + 8 Assists) in 44 Partien zurück. In seinen ersten drei Spielzeiten in Gelb-Schwarz absolvierte der Angreifer insgesamt 107 Spiele und markierte dabei 23 Zähler (5 Tore + 18 Assists). Kromp bestritt bislang 342 Spiele in der win2day ICE Hockey und kommt dabei auf eine Ausbeute von 84 Scorerpunkten (28 Tore + 56 Assists).

„Ich freue mich extrem darüber, weiter für die spusu Vienna Capitals spielen zu dürfen und kann es kaum erwarten, bis es endlich wieder losgeht. Wir hatten zuletzt eine schwierige Saison, aber jeder nimmt sich an der eigenen Nase und will sich individuell verbessern. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es in der kommenden Saison wieder bergauf geht“, sagt Caps-Angreifer Kromp bleibt bei den Caps, Posch verlängert vorzeitig.

„Christof hat nach dem verletzungsgeplagten Jahr eine gute Comeback-Saison gespielt. Er ist ein absoluter Teamspieler, der ein wichtiger Teil unserer Kaderstruktur sein wird. Daher sind wir glücklich, dass sich Christof für einen neuen Zweijahresvertrag bei uns entschieden hat“, so Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der spusu Vienna Capitals.

Steckbrief Christof Kromp

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 14.08.1997

Alter: 26 Jahre

Größe: 181 cm

Gewicht: 76 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich

Derzeitiger Kader der spusu Vienna Capitals

Tor (3): Tyler Parks (32, USA, 2024/25), Lorenz Widhalm (21, Ö, 24/25), Sebastian Wraneschitz (22, Ö, 24/25)

Defensive (6): Seamus Donohue (27, USA, 24/25), Mario Fischer (35, Ö, 24/25), Dominic Hackl (27, Ö, 26/27), Dominique Heinrich (33, Ö, 25/26), Lukas Piff (23, Ö, 24/25), Bernhard Posch (23, Ö, 25/26)

Offensive (9): Patrick Antal (23, Ö, 24/25), Mathias Böhm (21, Ö, 24/25), Zane Franklin (25, CAN, 24/25), Niki Hartl (32, Ö, 24/25), Christof Kromp (26, Ö, 25/26), Aljaž Predan (23, Ö, 25/26), Armin Preiser (23, Ö, 25/26), Leon Wallner (21, Ö, 24/25), Leon Widhalm (21, Ö, 24/25)