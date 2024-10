Spusu Vienna Capitals unterliegen FehÃ©rvÃ¡r trotz FÃ¼hrung

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren am Freitag-Abend mit 1:4 gegen Hydro Fehérvár AV19. Nach einem torlosen ersten Drittel sind es die...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren am Freitag-Abend mit 1:4 gegen Hydro Fehérvár AV19.

Nach einem torlosen ersten Drittel sind es die Wiener, die im zweiten Drittel im Powerplay durch Brett Kemp anschreiben (27./PP1). 15 Sekunden vor Ende des Spielabschnitts gleicht Chris Brown ebenfalls bei numerischer Überzahl aus (40./PP1). Im Schlussdrittel treffen Joel Messner (50./PP1), Akos Mihaly (52.) und Istvan Bartalis (54.), um den Sieg der Ungarn zu fixieren. Am Sonntag bekommen es die spusu Vienna Capitals im PULS24-Livespiel mit den Moser Medical Graz99ers zu tun. Spielbeginn ist um 17:30 Uhr.

Caps-Head-Coach Gerry Fleming musste gegen Hydro Fehérvár AV19 verletzungsbedingt auf Torhüter Tyler Parks und Angreifer Jérémy Grégoire verzichten. Bernhard Posch stand als Healthy Scratch nicht auf dem Spielberichtsbogen. Im Tor startete Sebastian Wraneschitz zum zweiten Mal in Folge. Die erste Großchance des Spiels fand auf Seiten der Gäste Ex-Caps-Angreifer Trevor Cheek vor. Der US-Amerikaner, der sein Saisondebüt feierte, schob die Scheibe an der zweiten Stange stehend in der vierten Minute am Tor vorbei. Niki Hartl setzte eine Minute später nach einem Scheibengewinn in der Fehérvár-Zone nach, konnte den Puck aber nicht an Rasmus Reijola vorbei ins Tor befördern. Kurz darauf ging es vor dem Tor der Gäste zur Sache. Evan Jasper und Joel Messner lieferten sich ein Scharmützel, in das sich in weiterer Folge auch Aljaž Predan und Reijola einmischten. Nur Jasper und Messner wurde bestraft, beide Spieler erhielten Zwei-Minuten-Penalties wegen Crosschecks. In der sechsten Minute wurde Gergö Ambrus wegen Hakens auf die Strafbank geschickt, das erste Caps-Powerplay war die Folge. Die erste gute Chance des Powerplays fand Brett Kemp in der siebten Minute vor, doch der Puck passierte Reijola nach seinem Schuss nicht. Kurz vor Ende des Powerplays ließ Kemp einen weiteren Schuss los, den der Fehérvár-Goalie nur abprallen lassen konnte. Die Gäste konnten die Scheibe allerdings vor Zane Franklin klären und hielten sich in Unterzahl schadlos. Jack Dougherty zog in Minute neun ab, erneut blieb Reijola der Sieger. Kurz darauf gab Cameron Gaunce einen verdeckten Schuss ab, der Wraneschitz aber nicht überlisten konnte. In Minute elf fanden die Gäste Raum in der Zone der Wiener vor, doch Wraneschitz hielt unter anderem gegen Chase Berger die Null. Peter Krieger versuchte es in Minute 12, wieder blieb Reijola standhaft. Eine Minute später wurde die nächste Strafe gegen die Ungarn ausgesprochen, Istvan Bartalis wurde wegen Hakens an Franklin belangt. Jason Willms versuchte es aus kurzer Distanz, scheiterte aber ebenso wie Jasper direkt im Anschluss. Fehérvár überstand die Unterzahl ohne Gegentreffer und setzte im Anschluss zum Konter an, Messner setzte die Scheibe an die Stange. Leon Wallner konnte in Minute 19 aus spitzem Winkel keinen gefährlichen Schuss abgeben. Kurz darauf hielt Wraneschitz einen Schuss von Martin Stajnoch.

In der 23. Minute machte sich Ambrus auf den Weg Richtung Caps-Tor, doch Wraneschitz hielt mit einer Parade die Null fest. In der 25. Minute kam Wallner im Slot zum Schuss, verfehlte aber das Tor. Im Abschluss scheiterte der Wiener an Reijola, den daraus resultierenden Rebound konnte Armin Preiser nicht verwerten. Stajnoch räumte in der 26. Minute vor dem Tor Patrick Antal per Crosscheck weg und wurde dafür auf die Strafbank geschickt. Nur 20 Sekunden nach Ausspruch der Strafe schlug die Scheibe im Kasten der Gäste ein. Willie Raskob täuschte einen Schuss an, brachte den Puck aber per Pass zu Kemp, der das Spielgerät nur mehr ins Tor ablenken musste (27.). Zwei Minuten später bekam Reijola wieder Arbeit, doch der Finne hielt gegen Willms. Krieger zog in der 31. Minute nach sehenswerter Vorlage von Franklin ab, doch der Goalie der Gäste warf sich in letzter Sekunde in den Schuss. Ein Schuss von Mario Fischer überraschte Reijola hingegen, der Finne konnte die Scheibe gegen Hartl im Nachgang gerade noch behaupten. In Minute 34 zeichnete sich Wraneschitz mit einem weiteren Save aus. Kemp zog in der 36. Minute alleine auf das Tor zu, setzte die Scheibe aber knapp vorbei. Ambrus schloss eine Minute später aus dem Rückraum ab, erneut war Wraneschitz zur Stelle. So auch in der 38. Minute nach einem Schuss von der blauen Linie. Den Rebound klärten die Caps mit vereinten Kräften. Nach einem Save von Wraneschitz 2:01 Minuten vor Drittelende ging Dominic Hackl zu energisch gegen seinen Gegenspiel vor und wurde wegen Crosschecks bestraft – erstes Powerplay für die Gäste. 15 Sekunden vor Ende des Drittels kamen diese zum Ausgleich, Chris Brown beförderte den Puck ins Tor. Der Treffer hielt gleich zwei Videoüberprüfungen stand, einer wegen Tormannbehinderung und einer wegen Abseits.

Die erste gute Chance im letzten Abschnitt fand Franklin gleich nach Wiederbeginn vor, doch die Scheibe sprang nicht an Reijola vorbei ins Tor. Eine Minute später kam Kemp nach Zusammenspiel mit Krieger vor das Fehérvár-Tor, doch Reijola verhinderte erneut Schlimmeres. Raskobs Schuss eine Minute später wurde ins Fangnetz abgelenkt. In der 45. Minute sicherte Wraneschitz einen Distanzschuss von Roland Kiss. Im Anschluss bauten die Gäste enorm viel Druck auf, doch eine kompakte Caps-Defensive sowie ein aufmerksamer Wraneschitz verhinderten einen weiteren Gegentreffer. In der 48. Minute setzte Predan zum Solo an, wieder blieb der Gäste-Keeper der Sieger. Eine Minute später gab es die nächste Strafe gegen die Caps. Krieger wurde wegen eines Crosschecks bestraft, der darauf mit einer eigenen Härteaktion reagierende Brown nicht. In der 50. Minute konnte sich Wraneschitz erst gegen Brown auszeichnen, in weiterer Folge feuerte Messner den Puck aus dem Rückraum ins Tor (50./PP1). In der 52. Minute erhöhten die Gäste. Erst parierte Wraneschitz gegen den konternden Csanad Erdely, in weiterer Folge war der Caps-Goalie nach einer Kollision mit Raskob nicht wieder auf seinem Posten, Akos Mihaly musste nur einschieben. Zwei Minuten später traf Bartalis zum 1:4 (54.). In Minute 57 kam Antal per Rückhand zum Abschluss, verfehlte aber knapp das Tor. Kurz darauf wurde Seamus Donohue mit einer Strafe wegen Stockschlags belegt, die Caps blieben in Unterzahl aber ohne Gegentor. 15,7 Sekunden vor Drittelende wurde noch eine Strafe gegen Josh Atkinson wegen Beinstellens an Mathias Böhm ausgesprochen, am Ergebnis änderte dies nichts mehr. Die Caps beendeten das Spiel mit 21 Schüssen, die Gäste brachten die Scheibe 26 Mal auf das Tor von Wraneschitz. Der 22-Jährige verzeichnete 22 Saves.

spusu Vienna Capitals – Hydro Fehérvár AV19 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Tor CAPS: Brett Kemp (27./PP1)

Tore Fehérvár: Chris Brown (40./PP1), Joel Messner (50./PP1), Akos Mihaly (52.), Istvan Bartalis (54.)

Statement Gerry Fleming, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Es gibt einige Facetten unseres Spiels, die wir wirklich verbessern müssen. Begonnen hat es heute mit dem Einsatz, der hat mich überhaupt nicht zufriedengestellt. Wir haben zu viele Duelle um die Scheibe verloren, waren zu oft langsamer als der Gegner, hatten vor dem Tor zu oft das Nachsehen. Ein Eishockeyspiel ist eine Aneinanderreihung von Duellen, normalerweise gewinnt das Team, das öfter erfolgreich ist, das Spiel. Daran müssen wir arbeiten, das beginnt im Training und im Videostudium, genau das werden wir machen.“