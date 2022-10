spusu Vienna Capitals treffen bei Puls-4-Premiere auf VSV

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals treffen am morgigen Sonntag in der win2day ICE Hockey League auf den EC iDM Wärmepumpen VSV. Spielbeginn...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals treffen am morgigen Sonntag in der win2day ICE Hockey League auf den EC iDM Wärmepumpen VSV.

Spielbeginn der in Villach stattfindenden Begegnung ist um 16:30 Uhr. Das Duell der 15. Runde zwischen den Caps und den Adlern stellt eine Premiere dar: Erstmals wird ein Spiel der win2day ICE Hockey League auf Puls 4 übertragen.

Punkteserie weiter intakt

Am gestrigen Freitag fuhren die spusu Vienna Capitals einen 4:3-Sieg bei HK SZ Olimpija aus Laibach ein. Für die Truppe von Head-Coach Dave Barr es das siebte Match in Folge, indem zumindest ein Punkt eingefahren werden konnte. Die Wiener gewannen sechs ihrer letzten sieben Spiele, lediglich am Nationalfeiertag gab es eine 1:2-Niederlage nach Shootout bei Hydro Fehérvár AV19. Im Rahmen einer fünf Partien umfassenden Siegesserie gewannen die spusu Vienna Capitals das erste Saisonduell gegen die morgigen Gastgeber aus Villach. Am 7. Oktober siegten die Wiener mit 3:2. Den Siegtreffer erzielte damals der US-Amerikaner Max Zimmer, der in den letzten sieben Spielen in Folge jeweils mindestens einen Punkt markieren konnte. Während dieser Serie hält der seit heute 25-Jährige bei je sieben Toren und sieben Assists. Die spusu Vienna Capitals halten nach elf absolvierten Ligaspielen bei sieben Siegen, drei Niederlagen nach 60 Minuten und einer Shootout-Niederlage. Mit 22 Zählern belegen die Wiener in der Tabelle Platz vier.

VSV zuletzt mit drei Niederlagen

Vier Punkte Rückstand auf die Caps weist der EC iDM Wärmepumpen VSV auf. Die achtplatzierten Villacher haben ihre letzten drei Spiele in Serie verloren. Nach einer 1:3-Niederlage gegen Meister Salzburg setzte es am Nationalfeiertag eine bittere 2:3-Derbypleite nach Shootout gegen den EC-KAC. Am gestrigen Freitag unterlagen die Villacher den Moser Medical Graz99ers mit 2:4. Die Special-Team-Bilanzen der Adler sind ausbaufähig: Das Powerplay ist mit einer Erfolgsquote von 11,8 Prozent das drittschlechteste der win2day ICE Hockey League. Das Penaltykilling weist mit einer Erfolgsquote von 73,3 Prozent den schlechtesten Wert aller Teams aus. Zum Vergleich: Das Powerplay der spusu Vienna Capitals liegt mit 17,0 Prozent Trefferquote im Liga-Mittelfeld, das Penaltykilling ist mit einer Erfolgsquote von 87,5 Prozent das zweitbeste der win2day ICE Hockey League.

Barr: „Macht Spaß, in Villach zu spielen“

„Villach ist ein sehr offensiv eingestelltes Team, das über viel Können verfügt. Sie können zwar Toreschießen, aber wenn wir unser Spiel zeigen, werden wir dort bestehen. Es macht Spaß, in Villach zu spielen, denn die Fans in der Halle sind sehr laut. Villach ist die Heimatstadt unseres Präsidenten, also sollten wir dort besser gewinnen“, sagt Caps-Head-Coach Dave Barr.

Besonderes Duell für Kromp

„Das Spiel gegen den VSV ist für mich speziell, weil es gegen meinen Heimatverein ist. Familie und Freunde werden zuschauen, darauf freue ich mich natürlich. Wir können uns ein hartes Spiel erwarten, Villach hat zuletzt das Derby verloren, sie werden sicher alles geben. Man weiß, dass der VSV eine starke Truppe hat, aber wenn wir unser Spiel spielen, dann haben wir gute Chancen“, so Caps-Stürmer Christof Kromp.

Auswärtsspiel in Asiago terminiert

Das Spiel der 8. Runde der win2day ICE Hockey League zwischen Migross Supermercati Asiago Hockey und den spusu Vienna Capitals wird am 19. Jänner 2023 (19:45 Uhr) stattfinden. Ursprünglich war die Partie am 20. November 2022 angesetzt, doch aufgrund einer Terminkollision bestreiten die Wiener nun an diesem Tag das Match der 28. Runde beim HC Pustertal.