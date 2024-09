spusu Vienna Capitals treffen auf sieglose Black Wings

Wien. (PM Capitals) Am morgigen Freitag bekommen es die spusu Vienna Capitals in der win2day ICE Hockey League mit den Steinbach Black Wings Linz...

Die Wiener, die am vergangenen Sonntag in Villach ihren ersten Saisonsieg ergatterten, treffen auf Linzer, die in ihren zwei Saisonspielen noch keinen Treffer erzielen konnten. Spielbeginn in der Linz AG Eisarena ist um 19:15 Uhr.

Für die spusu Vienna Capitals stellt der morgige Auftritt in der Stahlstadt das zweite Auswärtsspiel der laufenden Saison der win2day ICE Hockey League dar. Das erste gewannen die Wiener in Villach mit 3:2. Großen Anteil daran hatte Torhüter Tyler Parks, der gegen die Adler eine Fangquote von 94,1 Prozent aufweisen konnte. Über die noch junge Saison gesehen hält der 32-jährige US-Amerikaner bei einer Fangquote von 92.6 Prozent. Zane Franklin verzeichnete gegen Villach zwei Assists, der Kanadier ist mit drei Vorlagen aktuell Top-Scorer der Wiener. Der einzige andere Caps-Akteur, der in beiden Saisonspielen anschreiben konnte, ist Jérémy Grégoire. Der Rückkehrer legte bei der 1:2-Auftaktniederlage gegen Graz den Treffer der Caps vor, in Villach avancierte der 29-Jährige mit seinem Tor zum Matchwinner.

Während die Capitals am Sonntag ihren ersten Sieg einfahren konnten, warten die Steinbach Black Wings Linz noch auf das erste erzielte Tor der laufenden Spielzeit. Die ersten beiden Saisonspiele verlor das Team von Head-Coach Philipp Lukas gegen den HCB Südtirol Alperia und den EC-KAC jeweils mit 0:5. Die Oberösterreicher gaben in ihren ersten beiden Ligaspielen nur 41 Torschüsse ab. Lediglich Migross Supermercati Asiago Hockey, die erst ein Saisonspiel absolviert haben, können weniger Torschüsse vorweisen – die Differenz zwischen den Italienern und den Linzern beträgt allerdings nur fünf Torschüsse. Die Capitals gaben in ihren zwei Saisonspielen 60 Torschüsse ab, ligaweit die fünftmeisten in der noch jungen Saison. In der Stahlstadt wiegt der Ausfall von Ex-Caps-Angreifer Emilio Romig schwer. Der gebürtige Wiener, der erst im Sommer einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben hat, wird wohl den Großteil der Spielzeit aufgrund einer Schulterverletzung verpassen. In der Vorsaison trafen die Caps und die Linzer viermal aufeinander, die Wiener gewannen nur das letzte Duell Anfang Februar.

„Der Saisonstart war ganz in Ordnung. Gegen Graz haben wir den Sieg verspielt, da haben wir im ersten Drittel richtig gutes Eishockey gezeigt. Am Ende entscheiden kleine Fehler diese Partie. In Villach haben wir nicht so gut gespielt, aber doch die drei Punkte nach Hause geholt. Das Spiel morgen in Linz wird eine super Partie werden. Die Black Wings haben die ersten beiden Spiele deutlich verloren und noch kein Tor geschossen, sie werden gegen uns also Vollgas geben. Unabhängig davon ist es immer schwer, in Linz zu spielen. Wir werden uns auf unser Spiel konzentrieren und versuchen, morgen zu gewinnen“, sagt Caps-Verteidiger Dominic Hackl.