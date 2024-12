spusu Vienna Capitals starten mit Niederlage in den Dezember

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren am ersten Adventsonntag mit 1:3 gegen Olimpija Ljubljana. Nach einem torlosen ersten Drittel bringt Marcel Mahkovec...

Nach einem torlosen ersten Drittel bringt Marcel Mahkovec die Gäste im zweiten Spielabschnitt in Überzahl in Front (34./PP1). Die Slowenen erhöhen in Person von Miha Zajc (43.), Caps-Topscorer Zane Franklin erzielt im Powerplay den Anschlusstreffer (48./PP1). Den Endstand stellt Alexandre Lavoie mit seinem Treffer ins leere Tor her (60./EN). Auf die Capitals wartet am kommenden Wochenende ein Italien-Doppel mit Spielen in Asiago (Freitag, 19:45 Uhr) und Pustertal (Samstag, 19:45 Uhr).

Verglichen mit dem Line-Up, das am Freitag einen 10:0-Kantersieg gegen den HC TIWAG Innsbruck feiern konnte, stand den Capitals Angreifer Brett Kemp wieder zur Verfügung. Der Kanadier verpasste die vergangenen elf Spiele aufgrund einer Oberkörperverletzung. Im Tor begann erneut Peyton Jones, der in seinen ersten drei Einsätzen zwei Shutouts ablieferte. Die erste Chance des Spiels fand Caps-Angreifer Joseph Cramarossa vor, der Schuss des Kanadiers aus spitzem Winkel war allerdings leichte Beute für Laibach-Goalie Lukas Horak. Kurz darauf prüfte Caps-Kapitän Mario Fischer den Tschechen aus der Distanz, erneut parierte Horak. Mathias Böhm eroberte die Scheibe in der zweiten Minute, auch der Wiener zwang den Gäste-Goalie zu einer Parade. Im Anschluss versuchten es Dominic Hackl und Niki Hartl jeweils aus der Distanz, waren aber nicht erfolgreich. In der siebten Minute zog auch Willie Raskob aus der Entfernung ab, der US-Amerikaner verfehlte das Tor aber knapp. Zane Franklin probierte es nach langem Pass durch Cramarossa von der rechten Seite, doch wieder war Horak zur Stelle. Die erste gefährliche Torchance der Gäste parierte Jones in der 12. Minute. Miha Zajc kam direkt vor dem Caps-Goalie zum Abschluss, doch der Deutsch-Amerikaner parierte. Im Gegenzug verzögerte Armin Preiser mit viel Übersicht für Böhm, der mit seinem Schuss Horak aber auch nicht überwinden konnte. In der 15. Minute feuerte Evan Jasper auf Verdacht auf das gegnerische Tor. Davon war Horak überrascht, doch der Tscheche hatte Glück, mit dem Bein noch an die Scheibe zu kommen. Im Anschluss agierte der Olimpija-Goalie gegen Hackl sicher. Franklin zog in der 18. Minute ab, verfehlte mit seinem Schuss aber das Tor. Raskob versuchte es wenige Sekunden später mit Gewalt, doch Horak mit der nächsten Parade. 27 Sekunden vor Ende des Drittels wurde die erste Strafe des Spiels ausgesprochen. Ex-Olimpija-Stürmer Aljaž Predan wurde wegen Haltens auf die Strafbank geschickt, Powerplay für die Gäste.

Die beste Chance der Slowenen fand Bine Masic vor, der mit seinem Schuss von der blauen Linie aber nicht an Jones vorbeikam. Die Capitals überstanden die erste Unterzahl des Spiels ohne Gegentreffer. Franklin probierte es in der 23. Minute, Horak konnte den Puck mit der Schulter gerade noch ablenken. Nach Pass von Jérémy Grégoire schoss Predan, wieder war Horak aufmerksam. Maximilian Theirich probierte es von der linken Seite, Horak behielt auch bei diesem Schuss seine weiße Weste. Kemp zog in der 27. Minute von der rechten Seite auf das gegnerische Tor, der Abschluss war aber zu harmlos. Hartl gab einem Distanzschuss von Fischer eine gefährliche Richtung, Horak hielt aber erneut stand. Franklin spielte den Puck in der 28. Minute quer durch den Torraum, wo Hackl das halbverwaiste Tor nur am Außennetz traf. In der 32. Minute wurde die nächste Strafe gegen die Caps ausgesprochen. Diesmal erwischte es Patrick Antal wegen Haltens. Die Capitals spielten lange ein blitzsauberes Unterzahlspiel. In der 34. Minute bekam Bernhard Posch die Scheibe nicht geklärt, der Puck fiel zu Marcel Mahkovec, der direkt vor Jones einschießen konnte. Eine Minute später schloss Kale Kerbashian ab, Jones war wieder zur Stelle. Der Caps-Goalie parierte in der 38. Minute auch gegen Arvin Atwal. Eine Minute später feuerte Hackl den Puck ans Aluminium. Die Scheibe kam der Torlinie zwar nahe, überquerte diese aber nicht. Das wurde auch nach Videostudium bestätigt.

Raskob feuerte den Puck in der 42. Minute auf spitzem Winkel auf das gegnerische Tor. Horak ließ die Scheibe in den Slot abprallen, doch der dort positionierte Leon Wallner kam nicht an den Puck. Eine Minute später konterten die Gäste nach einem Fehler von Preiser an der gegnerischen blauen Linie. Zajc nutzte den Konter zum 2:0 aus Sicht der Slowenen aus (43.). In der 44. Minute gab es das erste Powerplay für die Wiener. Blaz Gregorc wurde wegen Beinstellens für zwei Minuten in der Kühlbox geparkt. Franklin zog von der linken Seite ab, der Stock des Caps-Topscorers brach dabei aber. Cramarossa feuerte in der 45. Minute auf das Tor, Horak fing die Scheibe. Gefährlich wurden die Wiener danach nicht mehr, Olimpija hielt sich schadlos. Schon in der 46. Minute durften sich die Caps wieder in Überzahl versuchen, Atwal wurde wegen Behinderung aus dem Spiel genommen. In der 48. Minute erzielte Franklin nach Raskob-Vorlage per One-Timer den Anschlusstreffer. Kurz darauf kam ein Schuss von Atwal zu Jones durch, der abgefälschte Versuch wurde vom Goalie pariert. In der 49. Minute rettete der Caps-Goalie erneut in höchster Not. Eine Minute später rutschte Wyatt Ege im eigenen Drittel aus, Franklin nahm den Puck auf, der Pass zum mitlaufenden Peter Krieger kam aber nicht an. Kurz darauf fuhren Böhm und Kemp zusammen auf das gegnerische Tor zu, der Pass des Wieners zu seinem Teamkollegen kam nicht an. In Minute 52 hielt Jones sein Team gegen Alexandre Lavoie im Spiel. Kemp fing in der 54. Minute den Puck im Mitteldrittel ab und zog mit viel Speed vor das Tor. Der Kanadier wurde von Atwal zu Fall gebracht, ein Penaltyshot wurde ausgesprochen. Kemp trat selbst an, scheiterte aber an Horak. Raskobs Schuss in der 55. Minute wurde gefährlich abgefälscht, der Puck ging knapp am Tor der Gäste vorbei. Hartl und Jack Dougherty prüften den Goalie der Slowenen, aber dieser parierte zweimal. Jones entschärfte in Minute 58 einen Schuss von Tian Hebar. Rund 95 Sekunden vor Ende des Spiels ging der Caps-Goalie für einen weiteren Angreifer vom Eis. Kriegers Schuss in der 60. Minute wurde pariert, Lavoie zog sofort ab und traf aus seinem eigenen Drittel ins leere Tor. 23 Sekunden vor Spielende wich Jones erneut einem Extra-Angreifer, die Abschlüsse von Grégoire und Jasper wurden aber geblockt.

Statement Gerry Fleming „Das war heute ein enges Spiel, in dem wir einige Chancen hatten. Uns standen wieder nur fünf Verteidiger zur Verfügung. Ich fand, dass sie einen guten Job gemacht haben. Sie haben das ganze Wochenende lang gekämpft. Am Ende haben wir ein paar Fehler gemacht, die bestraft wurden. Unser Torhüter hat heute wieder gut gespielt. Wir hatten unter anderem einen Penaltyshot und zwei Zwei-gegen-Eins-Situationen, diese aber nicht genutzt. Die Mannschaft hat insgesamt aber gut gekämpft.“

spusu Vienna Capitals – Olimpija Ljubljana 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Tor Caps: Zane Franklin (48./PP1)

Tore Olimpija: Marcel Mahkovec (34./PP1), Miha Zajc (43.), Alexandre Lavoire (60./EN)

