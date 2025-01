spusu Vienna Capitals erobern gegen Asiago drei Punkte

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals gewinnen in der heimischen STEFFL Arena mit 4:2 gegen Migross Supermercati Asiago Hockey.

Das Gästeteam erwischt einen Start nach Maß, Carter Turnbull sorgt für die frühe Führung der Italiener, die aber nicht lange Bestand haben sollte (2.). Jérémy Grégoire und Leon Widhalm drehen das Spiel mit ihren Toren in der vierten Minute. Kurz vor Ende des ersten Drittels gleicht Matteo Gennaro im Powerplay aus (20./PP1). Armin Preiser bringt die Wiener im Mittelabschnitt erneut in Front (26.), Mathias Böhm sorgt in der 53. Minute für die Entscheidung. Der 21-jährige Maximilian Theirich verzeichnet bei den Treffern durch Widhalm und Böhm seine ersten beiden Scorerpunkte in der win2day ICE Hockey League. Die 4.370 Fans in der STEFFL Arena küren den jungen Wiener zum „Cap of the day“. Der 19-jährige Wiener Felix Koschek verzeichnet gegen die Italiener ebenfalls seinen ersten Ligapunkt, der 21-jährige Leon Widhalm erzielt sein erstes Saisontor. Am Sonntag bestreiten die Capitals das letzte Grunddurchgangsduell gegen den EC-KAC (17:30 Uhr).

Caps-Head-Coach Gerry Fleming durfte sich über die Rückkehr von Dominique Heinrich ins Line-Up freuen. Der Verteidiger hatte die letzten acht Spiele wegen einer Unterkörperverletzung verpasst. Zwischen den Pfosten begann erneut Sebastian Wraneschitz, der schon in den vergangenen drei Spielen das Caps-Tor hütete. In der zweiten Minute gingen die Gäste nach einem Scheibenverlust in Führung. Carter Turnbull zog vor Wraneschitz, der Caps-Goalie konnte den Backhander nicht sichern, vom Schlittschuh von Christof Kromp rutschte die Scheibe ins Tor (2.). Zwei Minuten später glichen die Wiener aus. Jérémy Grégoire feuerte die Scheibe von rechten Seiten ins kurze Eck (4.). Wenige Sekunden später scheiterte Maximilian Theirich an Asiago-Goalie Karolus Kaarlehto. 49 Sekunden nach dem Ausgleich gingen die Capitals in Führung. Theirich verlängerte einen langen Pass von Mario Fischer zum durchstartenden Leon Widhalm. Der 21-Jährige blieb vor Kaarlehto cool und erzielte sein erstes Saisontor in der win2day ICE Hockey League (4.). Armin Preiser zog in der zehnten Minute von der rechten Seite ab, Kaarlehto wehrte den Puck in den Slot ab, doch die Gäste klärten, bevor Felix Koschek die Scheibe erreichen konnte. Grégoire versuchte, den Asiago-Goalie eine Minute später per Wrap-Around zu überwinden, doch der Finne machte die Tür zu. Ein Schuss von Mathias Böhm in Minute 15 verfehlte das Ziel. Tanner Kaspick probierte es eine Minute später auf der anderen Seite, scheiterte aber an Wraneschitz. Jack Dougherty versuchte es kurz darauf, Kaarlehto sicherte die Scheibe. In der 18. Minute probierte es Evan Jasper zweimal, die Gäste konnten den Puck beide Male mit vereinten Kräften klären. Nach Pass von Theirich wollte Widhalm das Spielgerät kunstvoll mit dem Rücken zum Tor in selbigem unterbringen, wieder rettete Kaarlehto. 37,4 Sekunden vor Drittelende wurde eine zweifelhafte Strafe wegen Beinstellens gegen Kromp ausgesprochen, das erste Powerplay des Spiels war die Folge. Matteo Gennaro glich 18 Sekunden vor Ende des Spielabschnitts aus (20./PP1).

Die erste Chance des zweiten Drittels fanden die Gäste vor, Gennaro scheiterte aber an Wraneschitz. Auch gegen Giacomo Marcazzan behielt der Wiener im Anschluss die Oberhand. Filippo Rigoni tauchte in Minute 23 vor dem Caps-Goalie auf, der erneut Sieger blieb. Grégoire zog in der 25. Minute von der linken Seite ab, Kaarlehto mit einer Parade. Eine Minute später gingen die Wiener wieder in Führung. Kaarlehto wehrte die Scheibe nach einem Koschek-Schuss zur Mitte ab, Preiser staubte ab (26.). Der Asiago-Goalie ließ auch in der 28. Minute einen Schuss von Zane Franklin weit prallen, Grégoire konnte den Rebound aus der Distanz aber nicht ins Tor hämmern. Böhm bediente kurz darauf Jasper, der aus dem Slot an Kaarlehto scheiterte. Dougherty spielte den Puck in der 32. Minute vor das Tor der Gäste, Theirich konnte den Pass allerdings nicht kontrollieren, um aus nächster Nähe zu verwerten. Willie Raskob probierte es in der 33. Minute doppelt, brachte die Scheibe aber nicht im Tor unter. Die Wiener fuhren nun Angriff um Angriff Richtung Asiago-Tor. Franklin und Grégoire blieben aber mit ihren Bestrebungen in Minute 33 erfolglos. In der 34. Minute fuhr Franklin einen harten Check gegen Nicholas Porco. Der Asiago-Angreifer ging unschön auf das Eis und blieb liegen. Im Anschluss rächte sich Gennaro am Caps-Stürmer. Die Offiziellen sanktionierten Franklin wegen eines Checks gegen den Kopf mit einer Fünf-plus-Spieldauer-Strafe, was das Schiedsrichterteam nach Videostudium bestätigte. Erfreulicherweise konnte Porco das Eis eigenmächtig verlassen. Im anschließenden zweiminütigen Vier-gegen-Vier kamen Aljaž Predan und Seamus Donohue zu guten Chancen, konnten die Führung der Caps aber nicht ausbauen. Nach Gennaros Rückkehr mussten die Wiener drei Minuten lang in Unterzahl agieren. Kurz vor Ende des Powerplays zog Michele Stevan vor das Caps-Tor, doch Wraneschitz parierte den Schuss des Verteidigers und stellte sicher, dass die Caps in Unterzahl schadlos blieben. Jasper kam nach einem Fehlpass der Italiener vor dem gegnerischen Tor in Scheibenbesitz. Der Kanadier stand allerdings mit dem Rücken zum Tor, Kaarlehto blieb Sieger.

In der 41. Minute fand Böhm eine Top-Chance auf das vierte Tor vor. Der Wiener fuhr mit Grégoire an seiner Seite auf Kaarlehto zu, doch der 21-Jährige scheiterte mit seinem Abschluss am Finnen. In der 44. Minute feuerte Turnbull den Puck von der rechten Seite an die Stange. Kaarlehto ließ den Puck nach Schuss von Preiser erneut nach vorne prallen, die Gäste klärten allerdings, bevor Gefahr entstehen konnte. Theirich eroberte den Puck in der 48. Minute, der Goalie der Gäste verschob mit seinem Save das Tor. Dougherty schoss in der 50. Minute von der linken Seite, diesmal fing Kaarlehto das Hartgummi. Kurz darauf wollten Gennaro und Marco Magnabosco die Scheibe an Wraneschitz vorbei ins Tor drücken, scheiterten aber am Caps-Goalie. Theirich fasste sich in Minute 53 ein Herz und schoss auf das gegnerische Tor. Kaarlehto wehrte ab. Theirich eroberte die Scheibe an der Bande zurück und bediente Böhm, der vor Asiago-Goalie Kaarlehto kalt einschoss (53.). Eine Minute später versuchte es Koschek von der linken Seite, diesmal hielt der Finne im Gäste-Tor. In der 58. Minute gingen die Gäste volles Risiko, nahmen Kaarlehto für einen weiteren Angreifer vom Eis. Die Italiener konnten dabei nicht sonderlich viel Gefahr ausstrahlen. Joseph Cramarossa konnte kurz vor Schluss einen Alleingang nicht in ein Tor ummünzen. Laut offizieller Statistik gaben die Capitals im Laufe des Spiels 41 Torschüsse ab, die Gäste deren 25. Daraus ergibt sich für Wraneschitz eine Fangquote von exakt 92 Prozent.

Statement Gerry Fleming „Wie unsere jungen österreichischen Spieler heute agiert haben, war herausragend. Maximilian Theirich, Leon Widhalm und Felix Koschek haben super gespielt, sie haben das Spiel simpel gehalten und waren dadurch effektiv. Max und Felix haben ihre ersten Punkte in dieser Liga gemacht, Leon sein erstes Saisontor in der ICE Hockey League. Die drei haben härter gearbeitet als der Gegner, sie waren heute unser Lichtblick. Auch Mathias Böhm möchte ich hervorheben, er hat auch sehr gut gespielt. Sein Tor im Schlussdrittel war richtig wichtig für uns. Ich ziehe den Hut vor unseren jungen Österreichern, sie haben uns heute zum Sieg geführt.“

spusu Vienna Capitals – Migross Supermercati Asiago Hockey 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Tore Caps: Jérémy Grégoire (4.), Leon Widhalm (4.), Armin Preiser (26.), Mathias Böhm (53.)

Tore Asiago: Carter Turnbull (2.), Matteo Gennaro (20./PP1)

