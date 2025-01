spusu Vienna Capitals deklassieren Innsbrucker Haie erneut

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals fertigen den HC TIWAG Innsbruck am Freitag-Abend mit 8:2 ab. Maximilian Theirich (8.), Leon Wallner (9.) und Willie Raskob (20.) treffen im ersten Drittel für die Wiener.

Im zweiten Spielabschnitt schreiben Jérémy Grégoire (21.), erneut Wallner (24.), Joseph Cramarossa (25./PP1), wieder Raskob (27.) und Seamus Donohue (40./PP1) für die Wiener an. Dazwischen trifft Thomas Mader für die Innsbrucker (33.). Patrick Grasso erzielt das Haie-Tor im Schlussdrittel (47.). Morgen bekommen es die zehntplatzierten Capitals in der STEFFL Arena ab 17:00 Uhr mit den dahinter liegenden Pioneers zu tun. Durch die gleichzeitige Niederlage der Vorarlberger in Székesfehérvár beträgt der Punktepolster der Wiener mittlerweile zehn Zähler.

Caps-Head-Coach Gerry Fleming durfte sich gegen die Haie über die Comebacks von Peter Krieger und Leon Wallner freuen. Dagegen fehlten Dominic Hackl, Niki Hartl, Brett Kemp, Tyler Parks und Lukas Piff verletzungsbedingt. Im Tor begann Sebastian Wraneschitz anstelle von Peyton Jones. Willie Raskob setzte in der ersten Minuten mit einem Schuss den ersten Akzent. Haie-Goalie Jakob Brandner konnte die Scheibe nur prallen lassen, parierte aber gegen Jérémy Grégoire auch den Nachschuss. Den ersten Schuss der Gäste gab Daniel Jakubitzka in der zweiten Minute ab, Wraneschitz sicherte die Scheibe. In Minute drei war Brandner auch bei einem Distanzschuss durch Erik Kirchschläger zur Stelle. Evan Jasper luchste Devin Steffler den Puck in der vierten Minute ab, der Kanadier bediente Raskob, der mit seinem Schuss aus der Ferne an Brandner scheiterte. Elias Stöffler probierte es mit einem Schuss von der blauen Linie, Wraneschitz behielt im anschließenden Getümmel vor seinem Tor den Überblick. In der achten Minute gingen die Caps in Führung. Maximilian Theirich versenkte die freie Scheibe vor Brandner. Für den 21-jährigen Wiener war es der erste Treffer in der win2day ICE Hockey League (8.). Kurz darauf spielte Grégoire einen Rückhand-Pass vor das Tor zu Jasper, doch dieser konnte die Scheibe nicht im Tor unterbringen. Wenig später lag die Scheibe doch wieder im Kasten der Gäste. Wallner lenkte den Puck bei seinem Comeback nach Pass von Zane Franklin ins Tor ab (9.). Nach einem Schuss von Peter Krieger wurde es wieder gefährlich. Brandner ließ die Scheibe nur prallen, Mathias Böhm konnte den Rebound nicht ins Tor stopfen. In Minute elf verfehlte Dominique Heinrich mit seinem Schuss das lange Eck. Während die Capitals beinahe nach Belieben schalten und walten konnten, setzten die Haie keine Akzente in diesem Drittel. Jack Dougherty platzierte seinen Schuss in der 16. Minute knapp neben dem Tor. Grégoire feuerte das Spielgerät drei Minuten später an die Stange. In der 20. Minute hätte der Puck beinahe im Caps-Tor eingeschlagen, doch Heinrich verhinderte den Gegentreffer mit seinem Schläger. 10 Sekunden vor Ende des Drittels knallte Raskob den Puck per One-Timer in die Maschen (20.).

Grégoire gelangte in der 21. Minute im eigenen Drittel an die Scheibe, der Kanadier ließ Haie-Verteidiger Nick Welsh stehen und feuerte den Puck ansatzlos ins Tor. Im Anschluss nahmen die Gäste einen Tormannwechsel vor, Markus Gratzer, der am 29.11.2024 zehn Tore in der STEFFL Arena kassierte, ersetzte Brandner. Wallner feuerte den Puck in der 24. Minute nach einer schönen Kombination ins Tor. Der Wiener staubte nach einem Dougherty-Schuss ab. Kurz nach dem Treffer wurde Noah Kerber wegen unkorrekter Ausrüstung auf die Strafbank beordert. Joseph Cramarossa feuerte den Puck in Überzahl nach einer weiteren ansehnlichen Kombination der Hauptstädter wieder ins Tor (25./PP1). In der 27. Minute gab es den nächsten Treffer für die Wiener. Raskob bezwang Gratzer mit dem Bauerntrick. Daraufhin nahmen die Gäste ihr Time-Out. Eine Minute später tauchte Krieger vor dem HCI-Goalie auf, konnte die Scheibe aber nicht im Tor unterbringen. Mit einer der seltenen Chancen scheiterte Patrick Grasso in der 29. Minute an Wraneschitz. Ein Schuss von Yushiroh Hirano traf Ex-Caps-Stürmer Sascha Bauer, die Scheibe wollte aber nicht ins Tor springen. Mark Rassell kam in der 32. Minute vor Wraneschitz an den Puck, schob diesen aber am Tor vorbei. Eine Minute später schrieben die Gäste an. Thomas Mader verwandelte vor Wraneschitz (33.). Eine Minute später gab es die nächste Strafe gegen die Tiroler. Kerber ging diesmal mit dem hohen Stock ans Werk. Franklin feuerte den Puck kurz nach Beginn des Powerplays von der linken Seite auf das Tor, Gratzer parierte. Der Österreicher hielt auch einige Sekunden später gegen Raskob. Böhm lenkte die Scheibe in der 35. Minute nach einem Heinrich-Schuss ab, der Puck verfehlte aber das Tor. Diesmal hielten sich die Haie in Unterzahl schadlos. 64 Sekunden vor der zweiten Pause wurde Bauer wegen Haltens auf die Strafbank geschickt. 26 Sekunden vor Drittelende fand ein Distanzschuss von Seamus Donohue den Weg ins Tor (40./PP1).

Im Schlussdrittel sparten die Wiener angesichts der morgigen Aufgabe etwas ihre Kräfte, die Gäste hingegen wollten Ehrenrettung betreiben. Die erste gute Chance des Schlussabschnitts fanden die Capitals in der 44. Minute vor, doch Böhm konnte die Scheibe vor Gratzer nicht ins Tor feuern. Drei Minuten später schoss Grasso den Puck aus dem hohen Slot ins Tor (47.). Nach einer missglückten Rettungsaktion über die Bande von Gratzer schoss Grégoire von der rechten Seite auf das Tor, doch der Haie-Goalie war rechtzeitig wieder auf seinem Posten. In der 54. Minute wurde Devin Steffler wegen Beinstellens auf die Strafbank geschickt, nächstes Powerplay für die Caps. Die Wiener machten in Überzahl viel Betrieb, wirklich gefährlich wurde es erstmals in der 55. Minute, nachdem Cramarossa mit seinem Schuss die Maske von Gratzer traf. Der HCI erhielt erneut keinen Gegentreffer in Unterzahl. Wenige Sekunden vor Spielende scheiterte Rassell noch einmal an Wraneschitz. Die Capitals gaben im Verlauf des Spiels 32 Torschüsse ab, die Gäste deren 19.

Statement Gerry Fleming „Viele Spieler haben heute eine Menge zu diesem Sieg beigetragen. Es ist schön, dass Maximilian Theirich heute sein erstes Tor in dieser Liga geschossen hat. Leon Wallner hat nach seinem Comeback gleich vier Punkte gemacht, Willie Raskob einen Doppelpack erzielt. Die Linie, bestehend aus Theirich, Patrick Antal und Mathias Böhm, hat uns heute die Initialzündung gegeben, sie hat in ihrem ersten Shift gleich Energie auf das Eis gebracht und sich später mit dem Tor belohnt. Darauf konnten wir aufbauen. Wenn wir unser Spiel simpel gehalten haben und hinter ihre Verteidiger gekommen sind, konnten wir unsere Stärken ausspielen. Probleme haben wir heute nur dann bekommen, wenn wir zu verspielt agiert haben. Wir werden diesen Sieg nur kurz genießen und uns schnell auf das wichtige Spiel morgen konzentrieren.“

spusu Vienna Capitals – HC TIWAG Innsbruck 8:2 (3:0, 5:1, 0:1)

Tore Caps: Maximilian Theirich (8.), Leon Wallner (9., 24.), Willie Raskob (20., 27.), Jérémy Grégoire (21.), Joseph Cramarossa (25./PP1), Seamus Donohue (40./PP1)

Tore HCI: Thomas Mader (33.), Patrick Grasso (47.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV