Sportwetten vs. Online Lotto: Was sind die Unterschiede?

Die Bühne ist bereitet, die Wetten sind platziert – heute treten in der Arena des Glücksspiels Sportwetten und Online-Lotto gegeneinander an. Hier wird um Ruhm, Reichtum und die Erfüllung von Träumen gekämpft. Doch während die einen auf den Sieg eines Teams setzen, legen die anderen ihr Schicksal in die Hände der Zahlen.

Bei Glücksspielen genießen beide ihre Daseinsberechtigung und haben bereits zahlreiche Gewinner hervorgebracht. 2018 hat eine junge Berlinerin mit dem Gewinn des größten Online-Jackpots aller Zeiten auf Lottoland den Sprung ins Guinness Buch der Rekorde geschafft.

Online-Lotto: König Zufall regiert das Spiel!

Es steht außer Frage, dass zahlreiche Tipper ihr Kreuzchen auf die ganz persönlichen Glückszahlen setzen. Statistisch betrachtet, macht es auch keinen Unterschied, ob Spieler darüber Bescheid wissen, welche Zahlen in der Vergangenheit wie oft gezogen wurden. Dieses Wissen dient allenfalls wie eine Orchidee auf der Fensterbank als hübsche Dekoration.

König Zufall thront über das Spiel und ihn interessiert es herzlich wenig, welche Zahl in der Vergangenheit am meisten die Lostrommel verlassen hat. In seinem Spiel werden die Bälle sprichwörtlich bei jeder Ziehung neu gemischt, die Spieler müssen lediglich pro Spielfeld ihre 6 Kreuzchen setzen. Die Gewinnwahrscheinlichkeiten variieren je nach Lotterie, während sie bei Lotto 6 aus 49 bei rund 1 zu 140 Mio. liegt, ist die Chance beim Powerball rund 1 zu 290 Mio. Ausprobieren kann man das Spielen übrigens bei Online-Lottoanbietern wie Lottoland.

Aber häufig hört man den Ausdruck „gute Zahlen, schlechte Zahlen“? Diese Aussage hat rein gar nichts mit der Gewinnwahrscheinlichkeit am Hut! Vielmehr geht es hierbei um die Wahrscheinlichkeit, dass man seinen Gewinn teilen muss, wenn man dieselben Zahlen wie andere Spieler gewählt hat. Viele Menschen setzen auf ihre Geburtsdaten als Lottozahlen, was dazu führt, dass der Jackpot oft mehrfach geteilt wird.

Dieses Schicksal traf am 15. März 2023 drei Lottogewinner beim österreichischen Spiel 6 aus 45. Als sie nach der Ziehung die Gewinnzahlen 10, 13, 20, 23, 39 und 44 auf ihrem Tippschein entdeckten, war die Freude über circa 7,2 Millionen Euro riesig! Später stellt sich jedoch heraus, dass insgesamt drei Spieler die richtigen Zahlen tippten. Der Gewinn minimierte sich und anstelle der 7,2 Millionen Euro waren es knapp 2,4 Millionen Euro pro Kopf.

Auf den Punkt gebracht:

Strategie adé: Für Tippspieler spielt es keine Rolle, ob sie wöchentlich auf ihre Glückszahlen setzen oder bei jeder Ziehung auf neue Zahlen schwören. Die Ziehungen sind reine Glückssache, daher bedarf es keiner Strategie.

Gewinnwahrscheinlichkeit: Die Chance, den Jackpot beim Lotto 6 aus 49 in Deutschland zu knacken, liegt bei 1 zu 139,8 Mio. und kann nicht beeinflusst werden. Je nach Lotterie fallen die Gewinnwahrscheinlichkeiten unterschiedlich aus, beim MINI Lotto liegt sie beispielsweise bei 1 zu 851.000.

Tippen: Beim Online-Lotto werden die Zahlen plus Zusatzzahl getippt. Beim Lotto 6 aus 49 sind es zum Beispiel pro Spielfeld sechs Zahlen inklusive Zusatzzahl.

Sportwetten: Eine Kombination aus Wissen, Strategie und Wahrscheinlichkeiten

Aufgrund der engen Verbindung zwischen Sportwetten und dem Wissen spielt der Glücksfaktor eine kleinere Bedeutung. Sportlaien, die ohne jegliches Wissen über Quoten, Sportart, Teamverfassung oder andere Vorkenntnisse ihre Wette platzieren, haben nahezu gleiche Gewinnchancen wie beim Lottospielen! Grundsätzlich ist der Erfolg einer Sportwette abhängig von der Berechnung an Wahrscheinlichkeiten, die bereits vor der Tippabgabe berechnet werden können.

Die Gewinnhöhe ist von der Quote abhängig! Anders als beim Lotto spielen, variieren die Gewinne. Ist der Tipper in der Lage, entgegen der Meinung (Quote) des Wettbüros seinen Einsatz auf einen Underdog zu setzen und gewinnt, kann er sich über einen großen Gewinn freuen.

Auf einen Blick:

Vorkenntnisse: Sportwetten sind kein einfaches Glücksspiel, sondern Tipper müssen sich mit Quoten, Sportart, Mannschaft, Einzelsportler und Wettarten auseinandersetzen.

Wahrscheinlichkeiten: Der Erfolg einer Sportwette ist abhängig von Wahrscheinlichkeiten.

Quoten: Die Gewinnhöhe ist abhängig von der Quote. Setzt ein Tipper auf einen Underdog und gewinnt, erzielt er einen deutlich höheren Gewinn.

Fazit – Der Zufallsfaktor spielt immer eine Rolle!

Sowohl bei Online-Lotto als auch bei Sportwetten spielt der Zufallsfaktor eine wesentliche Rolle. Während beim Online-Lotto das Ergebnis rein zufällig ist und Strategien keinen Unterschied machen, können Vorkenntnisse und strategische Überlegungen bei Sportwetten die Gewinnchancen erhöhen. Trotzdem bleibt das Glück ein unverzichtbarer Begleiter in beiden Spielformen.

