Sportwetten im Online Casino: Kann sich der neue Trend durchsetzen?

Jedes Jahr lassen sich Online Casinos in Deutschland etwas Neues einfallen, um sich von der Konkurrenz abzuheben und noch attraktiver für Spieler zu werden. Neben neuartigen Boni, Live Casino – Sparten und Virtual Reality fügen seit dem letzten Jahr immer mehr Casinos einen Sportwetten-Bereich ihrem Angebot zu.

Dabei liegt der Fokus des Anbieters weiterhin ganz klar auf Casino-Spielen, aber unter demselben Konto können Kunden zudem auf verschiedene Sport-Events wetten, inklusive Spiele der DEL, NHL und in anderen nationalen Eishockey-Ligen.

Videoslots, Rizk und Mr Play sind nur einige der namhaften Online Casinos, die diesen Schritt in den vergangenen 18 Monaten gewagt haben. Gleichzeitig gibt jedoch auch Anbieter, Mr Green zum Beispiel, die nach einer kurzen Testphase schon wieder die Rolle rückwärts gemacht haben.

“One size fits all” gilt im Internet nicht

Lange Zeit stand das Motto “one size fits all”, also eine Größe, die allen passt, bei vielen hoch im Kurs. Ein Produkt, mehrere Funktionen, weniger Aufwand – das hört sich zunächst einmal nach einer glasklaren Sache an. Im Internet wird jedoch deutlich, dass dieses Motto immer schwieriger umzusetzen ist.

Wer einen Flug auf Skyscanner bucht, der organisiert sich das Hotel daraufhin auf Booking.com, obwohl man es auch auf Skyscanner hätte machen können. Amazon Prime – Mitglieder gucken trotz Prime Video ihre Filme und Serien lieber auf Netflix. Die Liste könnte endlos fortgeführt und kann auch auf Online Sportwetten und Casinos angewandt werden. Seit Jahren bieten Buchmacher auf ihren Webseiten Casino-Spiele an und dennoch spielt der, der sich gerne am Spielautomaten vergnügt, lieber in einem richtigen Online Casino.

Jedes Produkt erzeugt eine grundverschiedene Erwartungshaltung beim Kunden. Fans von Online Spielautomaten wollen Boni mit vielen Freispielen, hohe Auszahlungsquoten und schnelle Ein- und Auszahlungsmethoden. Wer auf Sportereignisse wettet, der will Gratiswetten, gute Quoten und eine solide App, um auch von unterwegs einen Tipp abgeben zu können und per Push-Notification über das nächste Tor informiert zu werden. Beim Wetten spielt der Faktor Zeit und Timing eine viel größere Rolle als im Online Casino.

Oft scheitert es am Kundenservice

Schnell wird also klar, dass die Anforderung der Kunden an Sportwettenanbieter und Online Casinos nicht vergleichbar sind. Um den Kunden dennoch eine gute Erfahrung bieten zu können, müssten Online Casinos, die einen Sportwetten-Bereich in ihr bestehendes Angebot integrieren, ihre Abläufe und den Kundenservice an die neue Situation anpassen. Genau daran scheitert es.

Die Bonusstruktur beim Wetten ist anders als im Casino, wodurch sich die Beziehung zum Kunden (CRM) ändert. Der Zeitpunkt, einem Kunden einen Bonus anzubieten, ändert sich, wodurch Spieler vermehrt unzufrieden sind. Gleichzeitig können Anfragen der Kunden nicht mit derselben Qualität beantwortet werden, da viele Mitarbeiter im Kundenservice Spezialisten für Online Casinos sind, aber nicht zwangsläufig für Online-Sportwetten.

Es darf angenommen werden das auch weiterhin Online Casinos den Schritt wagen werden, Sportwetten in ihr Angebot aufzunehmen, aber eine vollständige Akzeptanz der Spieler ist nur schwer vorstellbar. Dafür sind die beiden Produkte zu unterschiedlich.