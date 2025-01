Â«Sports AwardsÂ» 2024: Patrick Fischer zum Trainer des Jahres gewÃ¤hlt!

Patrick Fischer wurde bei den Sports Awards 2024 mit der prestigeträchtigen Auszeichnung „Trainer des Jahres“ geehrt.

Diese Würdigung unterstreicht seine herausragenden Leistungen und den Erfolg seiner Arbeit mit dem Schweizer Eishockey-Nationalteam und dem Gewinn der Silbermedaille an der WM in Prag und Ostrava.

In einer Saison voller Herausforderungen war Patrick Fischer mit seiner Strategie, seinem unermüdlichen Engagement, seinem Know-how und seinen Führungsqualitäten federführend beim Gewinn der Silbermedaille des Schweizer Nationalteams an der WM in Prag und Ostrava. Seine Fähigkeit, Spieler zu inspirieren und das Beste aus ihnen herauszuholen, hat ihm nicht nur den Respekt der Sportwelt, sondern auch diesen verdienten Titel eingebracht.

