Sportmanager Max Steinacher: „Er besitzt absolute Leaderqualitäten.“ – Haie verpflichten US-Stürmer!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat einen weiteren Import-Spieler verpflichtet. Patrick Grasso wird die Haie in der nächsten Saison verstärken. Patrick Grasso...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat einen weiteren Import-Spieler verpflichtet. Patrick Grasso wird die Haie in der nächsten Saison verstärken.

Patrick Grasso kommt von Adirondack Thunder aus der East Coast Hockey League zu den Haien. Der 28-jährige Rechtsschütze zählte dort in den vergangenen Saisonen zu den absoluten Stützen in seinem Team und lief im letzten Jahr auch mit dem „C“ auf der Brust auf. Der Stürmer kam auch auf 18 Einsätze in der AHL (American Hockey League). Für Grasso ist Innsbruck die erste Station in Europa.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie heißt Patrick Grasso im Haifischbecken herzlich willkommen!

Patrick Grasso: „Ich bin aufgeregt und fühle mich geehrt, künftig Teil des HCI zu sein. Ich will meinen Beitrag dazu leisten die erfolgreiche Geschichte des Klubs weiterzuschreiben, und kann es kaum erwarten, dass die Saison startet.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Jordan Smotherman: „Patrick bringt unglaubliche Qualitäten aufs Eis. Ich habe selbst gegen ihn gespielt und gegen sein Team gecoacht, ich weiß, wovon ich spreche. Er ist torgefährlich, immer anspielbar und besitzt eine hohe Spielintelligenz. Patrick performt immer auf einem hohen Level, und wird auch in der Kabine ein wichtiger Mann für uns sein.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Patrick Grasso ist ein torgefährlicher Rechtsschuss-Center. Er war heuer Captain bei den Adirondack Thunder in der ECHL und besitzt absolute Leaderqualitäten. Er überzeugt durch seine eisläuferischen Fähigkeiten und sein Hockey IQ. Er wird sich sicher schnell ans europäische Eishockey gewöhnen. Wir freuen uns auf Patrick.“