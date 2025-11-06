Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Schweiz National League HC Ambri-Piotta Sportlicher und gesellschaftlicher Neustart beim HCAP: Außerordentliche Generalversammlung am 8. Februar 2026 Ambrì, 6. November 2025
HC Ambri-Piotta

Sportlicher und gesellschaftlicher Neustart beim HCAP: Außerordentliche Generalversammlung am 8. Februar 2026 Ambrì, 6. November 2025

6. November 2025
Ambri. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta kündigt den Beginn einer neuen Phase der organisatorischen und sportlichen Entwicklung an.

Mit gezielten Maßnahmen will der Club seine Governance stärken und die Stabilität bis zum Ende der laufenden Saison sowie für die kommenden Jahre sichern.

Der gesellschaftliche Neustart wird durch eine außerordentliche Generalversammlung am 8. Februar 2026 eingeleitet. Diese soll dem Club Zeit geben, sein Kapital zu erhöhen und seinen Verwaltungsrat zu vervollständigen. Bis zu diesem Datum bleiben die Funktionen innerhalb des Verwaltungsrats unverändert.

Der Club hat die Einsetzung einer Findungskommission beschlossen, die mit der Suche nach hochqualifizierten Persönlichkeiten beauftragt ist – mit besonderem Augenmerk auf eine verstärkte Vertretung der Deutschschweiz durch mindestens zwei neue Mitglieder. Mit dieser Entscheidung möchte der Club seine Kompetenzen, Perspektiven und Netzwerke erweitern – zum Nutzen des gesamten HCAP-Ökosystems.

Auf sportlicher Ebene führen die Fortschritte der letzten Wochen dazu, dass Stabilität Vorrang hat: Das gesamte Trainerteam – bestehend aus Alessandro Benin (Sportdirektor), Éric Landry (Headcoach) und René Matte (Assistant Coach) – wird zusammen mit seinen Mitarbeitenden bis zum Ende der Saison bestätigt.

Diese Entscheidungen leiten eine neue, konstruktive Phase für den Club ein, die auf Transparenz, Fachkompetenz und Ergebnissen basiert. Eine langfristige Vision und Verantwortungsbewusstsein gegenüber allen Stakeholdern prägen das bewusste Schreiben eines neuen, wichtigen Kapitels in der Geschichte des Clubs.

Die außerordentliche Generalversammlung ist auf Sonntag, den 8. Februar 2026, einberufen. Operative Details (Uhrzeit, Ort, Traktandenliste und Teilnahmebedingungen) werden in den kommenden Wochen über die offiziellen Kanäle des Clubs bekanntgegeben.

