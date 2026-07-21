Sportlicher Stab ist so breit und so hochwertig aufgestellt,wie noch nie! Die Junghaie machen den nächsten Schritt!

Köln. (PM Haie) Drei Monate ist es jetzt her, dass die U17 des Kölner EC auf heimischem Eis in der Kölnarena 2 die Deutsche Meisterschaft feiern durfte.

Ein toller Erfolg und ein großartiges Erlebnis für alle Beteiligten und Verantwortlichen. Und natürlich eine zusätzliche Motivation, die Nachwuchsarbeit beim KEC strategisch weiterzuentwickeln und zielorientiert auszubauen.

In den zurückliegenden Wochen wurde bei den Junghaien intensiv an der weiteren Professionalisierung und Stärkung der Sportkompetenz gearbeitet. Mit dem Resultat, dass für die kommende Spielzeit der sportliche Stab für die Förderung des Nachwuchses so breit und so hochwertig aufgestellt ist wie noch nie.

Bereits seit einigen Monaten hat Ex-Profi Torsten Ankert (über 600 DEL-Spiele für Köln) als Mitglied der sportlichen Leitung der Haie-Profis auch die Aufgabe übernommen, den Lizenzspieler- und Nachwuchsbereich enger miteinander zu verzahnen und als Bindeglied den Austausch beider Abteilungen zu intensivieren.

Gemeinsam mit Sport-Geschäftsführer Rodion Pauels – und unterstützt unter anderem von Haie-Kapitän und Junghaie-Vizepräsident Moritz Müller – ist nun ein Konzept erarbeitet worden, das insbesondere die individuelle Förderung aller Junghaie-Aktiven vorantreiben soll.

Neben den bewährten Coaches Patrick Strauch (U20), Jannik Melzer (U17), Julian Karadakic (U15), Oleg Tokarev (U11) und Philipp Felföldy (U9) ergänzt nun (für die U13) Josef Schäfer – aus Iserlohn kommend – das Trainer-Team. Damit wird erstmals jeder Junghaie-Jahrgang von einem hauptamtlichen Trainer betreut.

Darüber hinaus sind drei zusätzliche Positionen geschaffen worden, die den sportlichen Stab effektiv unterstützen sollen. So wird zum einen Ex-Profi Yannic Seidenberg mit seiner Erfahrung von mehr als 1.000 DEL-Einsätzen nicht nur bei den Profis, sondern auch für die Nachwuchsteams als Development-Coach tätig sein, also an den jeweiligen Stärken und Schwächen der Spieler individuell arbeiten.

Christian Kriegsheim, der bereits im vergangenen Jahr als Co-Trainer zum Junghaie-Staff gehörte, wird als Rekrutierer und Verantwortlicher für die „Kleinen Haie“ von der Eislaufschule über die U7 bis zur U9 nicht nur auf die Talente und Fähigkeiten der ganz jungen Kids auf dem Eis achten. Er wird überdies Kooperationen mit Kölner Schulen und Sportvereinen vorantreiben, um eishockey-affine Kinder an den Sport und an die Junghaie heranzuführen.

Komplettiert wird die sportliche Abteilung mit einem hauptamtlichen Torwarttrainer. Jordi Buchholz war in der abgelaufenen Saison auch schon für die Goalies zuständig, kann sich künftig aber noch zeitintensiver mit allen Torhütern im Nachwuchs beschäftigen.

„Zum einen sind wir jetzt personell sehr gut aufgestellt“, sagt Sportgeschäftsführer Rodion Pauels zur künftigen Ausrichtung des KEC. „Ich freue mich aber vor allem über die mittlerweile intensive Kommunikation der Trainer untereinander. Das fördert natürlich unseren Ansatz, alle unsere Spielerinnen und Spieler jederzeit im Fokus zu behalten.“

Ab dem 3. August starten zunächst die U20, U17 und U15, danach sukzessive die übrigen Mannschaften in die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Saison. Mit einem qualifizierten und ambitionierten Trainer-Team. Und mit der klaren Zielsetzung, mit Engagement und Kompetenz auf allen Ebenen an der sportlichen und persönlichen Weiterentwicklung aller Junghaie zu arbeiten.