Sportlicher Leiter bleibt bei den Towerstars

3. Februar 20261 Mins read75
Marius Riedel - © Saale Bulls Halle Media/PR
Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben eine wichtige Weiche für die nächste Spielzeit gestellt.

Mit Marius Riedel, der seit zwei Spielzeiten als Sportlicher Leiter tätig ist, wurde der Vertrag vorzeitig verlängert.

Marius Riedel brachte vor seinem Wechsel nach Ravensburg vielseitige Erfahrungen im sportlichen Bereich in seine Tätigkeit bei den Towerstars ein. Der gebürtige Hallenser arbeitete nach seiner aktiven Karriere sowie einem Sportstudium sowohl als Trainer im Nachwuchs- als auch im Seniorenbereich für verschiedene Clubs und war zudem für den Deutschen Eishockey-Bund tätig. Von 2020 bis 2022 übernahm er die neu geschaffene Position des DEL2-Nachwuchskoordinators. Von diesen sowie den in den vergangenen knapp zwei Jahren gewonnenen Erfahrungen können die Towerstars auch künftig profitieren. Die vorzeitige Vertragsverlängerung bietet für die neue Spielzeit zudem wichtige Kontinuität in der sportlichen Leitung.

„Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung und die weitere Zusammenarbeit mit Marius Riedel. Wir konnten dadurch einen wichtigen Grundstein für unsere mittelfristigen Planungen und sportliche Ausrichtung legen. Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen und die Towerstars auch in Zukunft erfolgreich weiterentwickeln“, sagt Towerstars-Geschäftsführer Raphael Kapzan.

„Ich freue mich wirklich sehr, weiterhin für die Towerstars arbeiten zu dürfen. Die letzte Saison war sehr erfolgreich, auch in dieser Spielzeit haben wir uns aus einer schwierigen Phase herausgearbeitet und uns in der Tabelle stark verbessert. Ich bin sehr froh, die Towerstars gemeinsam mit Raphael Kapzan und dem Aufsichtsrat auch weiterhin weiterzuentwickeln und auf unsere Ziele hinarbeiten zu dürfen“, betont Marius Riedel.

