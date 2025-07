Sportlichen Einordnung des Standorts Essen – Ergebnis Regionalliga West

Essen. (EHV NRW) Die Würfel sind gefallen. Wie der EHV NRW mitteilt kann der Eishockeystandort Essen in der Regionalliga starten.

Die folgenden Meldung des EHV NRW geben wir nachfolgend 1:1 weder:

Aufgrund zahlreicher Anfragen und zur Vermeidung von Fehlinformationen möchten wir transparent über die aktuelle Situation am Eishockeystandort Essen informieren. Seit der Mitteilung über die Nichterteilung der Lizenz für die ESC Moskitos Essen ist der EHV-NRW in intensiven Beratungen – im engen Austausch mit den Verantwortlichen vor Ort, den zuständigen Obleuten sowie den Vereinen der Regionalliga West.

Alle relevanten Szenarien wurden unter Berücksichtigung der gültigen Bestimmungen sorgfältig geprüft und bewertet. Im Rahmen seiner sportlichen und organisatorischen Zuständigkeit hat der EHV-NRW alle erforderlichen Grundlagen geschaffen, um verantwortungsvoll über die künftige Einordnung des Standorts Essen zu entscheiden.

Einstimmiger Beschluss: Essen spielt in der Regionalliga West

Nach einer kurzfristig einberufenen Videokonferenz mit den Vereinen der Regionalliga West sowie einem einstimmigen Beschluss der zuständigen Obleute und des Präsidiums wurde am heutigen Tag entschieden, den Verein am Standort Essen für die Saison 2025/2026 in die Regionalliga West aufzunehmen.

Zuvor wurde in einem offenen, sachlichen und konstruktiven Austausch intensiv über die Zuteilung diskutiert. Mit vielen kritischen Fragen, einer fundierten Abwägung von Pro- und Contra-Argumenten sowie unter Berücksichtigung sportlicher Fairness und regionaler Entwicklungsaspekte wurde die Entscheidung sorgfältig vorbereitet.

Die Grundlage hierfür bildet Artikel 2.1.3 Abs. 6 der Allgemeinen Durchführungsbestimmungen, welcher eine Einteilung über die unterste Liga hinaus zulässt, sofern sportliche und organisatorische Gründe vorliegen.

Der EHV-NRW sieht in der Aufnahme des Vereins in die Regionalliga West eine verantwortungsvolle und zugleich zukunftsorientierte Lösung – im Sinne des Sports, der Nachwuchsförderung und der nachhaltigen Stärkung des Eishockeystandorts Essen.

Nachwuchsarbeit bleibt vollständig bestehen

Unabhängig von der Situation im Seniorenbereich bleibt die Nachwuchsarbeit in Essen vollumfänglich erhalten. Alle Nachwuchsmannschaften der Altersklassen U7 bis U15 sind weiterhin regulär in den Ligen des EHV-NRW gemeldet. Auch die U17- und U20-Mannschaften, die aktuell in der DNL (Deutsche Nachwuchsliga) unter Führung des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) spielen, sollen nach Wunsch des EHV-NRW weiterhin in der DNL verbleiben. Die Entscheidung hierüber obliegt dem DEB.

Eine neue Perspektive für Essen

Nach vielen Stunden, intensiven Gesprächen und konstruktiven Beratungen ist damit der Weg frei für eine neue sportliche Perspektive am traditionsreichen Standort Essen. Die Aufnahme in die Regionalliga West schafft eine tragfähige Grundlage für den Wiederaufbau und die Weiterentwicklung des Eishockeys in einer der größten Städte Nordrhein-Westfalens.

Verlässlichkeit, Verantwortung und Zukunftsorientierung

Der EHV-NRW steht für einen strukturierten, regelkonformen und zugleich zukunftsgerichteten Umgang mit herausfordernden Situationen. Wir danken allen Beteiligten für ihre konstruktive Mitarbeit und das klare Votum zugunsten des Standorts Essen. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für den Erhalt und die Förderung des Eishockeysports in NRW.

Präsidium des EHV-NRW e.V.