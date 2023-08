Sportliche Zielsetzung der DEG fÃ¼r die Saison 2023/24: „MÃ¶glichst lange um Platz 6 mitspielen“

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG blickt auf ein erfolgreiche Spielzeit 2022/23 zurück. Platz 7 nach der Hauptrunde – nach Platz 9...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG blickt auf ein erfolgreiche Spielzeit 2022/23 zurück.

Platz 7 nach der Hauptrunde – nach Platz 9 zuvor –, ein überzeugender Sieg in der Ersten Playoff-Runde gegen die Löwen Frankfurt und eine knappe Viertelfinal-Niederlage gegen den späteren Vize-Meister ERC Ingolstadt (u.a. drei Overtimes) waren ein weiterer, positiver Schritt in der Entwicklung des Clubs.

Diesen Erfolg will die DEG in der kommenden Saison 2023/24 wiederholen – und bestenfalls wieder einen Schritt weiter gehen. Das Team musste die Abgänge einiger Leistungsträgern verkraften. Sportdirektor Niki Mondt hat aber starke Neuzugänge und Spieler mit Perspektive verpflichten können. Erklärtes Ziel der DEG ist es deshalb, möglichst lange um Platz 6 mitzuspielen und erneut das Viertelfinale zu erreichen. Dies entweder über eine direkte Qualifikation oder über eine erfolgreiche Erste Playoff-Runde.

Mittel- und langfristige Ziele des Clubs

Die DEG hat durch eine insgesamt gute Entwicklung auf und abseits der Eises Lust auf mehr bekommen. Die Vision des Clubs ist nach wie vor, sich mittel- und langfristig weiter als sicherer und ernstzunehmender Playoff-Teilnehmer in der PENNY DEL zu etablieren – und auch mal ein Halbfinale zu spielen.

Beim Erreichen dieser ambitionierten Vorgabe wird der Club in einer überaus engen Liga auch Rückschläge erleiden und wegstecken müssen. Zudem ist der Etat der DEG noch immer nicht so hoch, dass er diesen Erfolg garantieren kann. Zahlreiche andere Teams verfügen über deutlich mehr Möglichkeiten. Auch wenn die Entwicklung bei der DEG in diesem Bereich positiv ist.

Der Fokus liegt dabei weiterhin auf Förderung und Einbau junger Spieler, einem kämpferischen und leidenschaftlichen Eishockey sowie auf einem nahbaren, emotionalen Auftreten der Mannschaft auf und außerhalb des Eises.

