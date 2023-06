„Sportlich wird es als Titelverteidiger sicherlich kein einfaches Jahr“ – Florin Ketterer geht in sein drittes Jahr bei den Ravensburg Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Kontinuierlich rücken die Personalplanungen der Ravensburg Towerstars zur neuen Saison 2023/2024 dem Status „komplett“ entgegen. Jetzt vermeldet der DEL2 Meister die...

Ravensburg. (PM Towerstars) Kontinuierlich rücken die Personalplanungen der Ravensburg Towerstars zur neuen Saison 2023/2024 dem Status „komplett“ entgegen.

Jetzt vermeldet der DEL2 Meister die Vertragsverlängerung von Verteidiger Florin Ketterer.

Der 30-jährige Starnberger wechselte zur Saison 2021/2022 nach fünfjähriger Wirkungszeit beim ESV Kaufbeuren zu den Towerstars und wird damit seine dritte Saison in Oberschwaben bestreiten. Florin Ketterer konnte in den vergangenen zwei Jahren seine spielerischen Eigenschaften sowohl in der Vizemeistersaison, als auch beim Titelgewinn der abgelaufenen Spielzeit unter Beweis stellen. In seinen 114 Pflichtspielen für die Towerstars galt er stets als Rackerer und Arbeiter in der defensiven Zone. Auch beim Blocken von Schüssen stellt sich der 1,85 Meter große Defensivroutinier stets verwegen in den Dienst seiner Mannschaft. Das gilt auch in Spielsituationen, in denen er dem Reihenkollegen bei Offensivaktionen den Rücken freihält.

Towerstars Geschäftsführer Sport, Daniel Heinrizi zur Vertragsverlängerung von Florin Ketterer: „Wir freuen uns, dass Florin als zuverlässige Stütze unserer Defensive auch in der kommenden Saison für die Towerstars verteidigt. Er ist ein klassischer Defensiv-Verteidiger, der es liebt diese Aufgaben für sein Team zu erledigen. Damit ist er ein wichtiger Faktor für uns.“

„In den letzten beiden Jahren ist Ravensburg zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich bin deshalb froh, dass ich auch weiterhin die Chance bekomme, für die Towerstars zu spielen. Auch hatte ich als Pate im Mini Stars Kids Club sehr viel Spaß bei der Arbeit neben den rein sportlichen Kulissen“, erklärt Florin Ketterer zu seiner Vertragsverlängerung und ergänzt zu den Herausforderungen der neuen Saison: „Sportlich wird es als Titelverteidiger sicherlich kein einfaches Jahr, aber ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf den Saisonstart.“

2112 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.