Sportler des Jahres-Ehrung in Baden-Baden: Zweiter Platz fÃ¼r MÃ¤nner-Nationalmannschaft in der Kategorie â€žMannschaft des Jahresâ€œ

Artikel anhören Baden Baden. (PM DEB) Es ist ein fester Termin zum Ende eines jeden Jahres: Traditionell findet im Dezember die Wahl der Sportler...

Artikel anhören Artikel anhören

Baden Baden. (PM DEB) Es ist ein fester Termin zum Ende eines jeden Jahres: Traditionell findet im Dezember die Wahl der Sportler des Jahres statt.

Im Rahmen der 77. Vergabe des begehrten Titels wurde die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen-Eishockey Bund e. V. (DEB) auf den zweiten Platz in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“ gewählt. Bei der feierlichen Gala mit 720 geladenen Gästen im Kurhaus zu Baden-Baden, die wie gewohnt im ZDF übertragen wurde, war die Freude über die Auszeichnung bei der DEB-Delegation groß.

DEB-Sportdirektor Christian Künast, Bundestrainer Harold Kreis und neun Nationalspieler der erfolgreichen Vizeweltmeister-Mannschaft, die aufgrund des Spielplans in der PENNY DEL vor Ort sein konnten, nahmen „den Titel“ auf der Bühne von Moderatoren-Team Lena Kesting und Sven Voss entgegen und präsentierten sich zum Abschluss eines erfolgreichen Sportjahres für das deutsche Eishockey den anwesenden Gästen und den Zuschauern des ZDF.

Gewinner in der Kategorie Mannschaft des Jahres wurden die Basketballer des DBB, die im Jahr 2023 den Weltmeistertitel holen konnten. Der DEB gratuliert allen Nominierten sowie Preisträgerinnen und Preisträgern der Sportler des Jahres-Wahl zu den herausragenden Leistungen im Sportjahr 2023.

DEB-Präsident Dr. Peter Merten: „Auch als Zweitplatzierter bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres darf sich unsere Männer-Nationalmannschaft als Sieger fühlen. Denn bei der Gala in Baden-Baden treffen sich die Besten des Jahres und es gibt viele herausragende Leistungen im Sportjahr 2023 zu feiern, wie gestern Abend eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde. Wir freuen uns mit der Männer-Nationalmannschaft und gratulieren zu einer weiteren, besonderen Auszeichnung.“

Bundestrainer Harold Kreis: „Es war eine aufwendige, eindrucksvolle Veranstaltung in Baden-Baden und ich freue mich natürlich, dass wir dabei sein durften. Es war beeindruckend zu sehen, was Sportler insgesamt auch in diesem Jahr geleistet haben, und welche Geschichten dahinterstecken, was durch die lockere, professionelle Moderation des Abends gut rüberkam. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung.“