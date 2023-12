Sportler des Jahres 2023: MÃ¤nner-Nationalmannschaft unter den Nominierten in der Kategorie â€žMannschaft des Jahresâ€œ

Artikel anhören München. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft gehört zu den Nominierten als Sportler des Jahres 2023. Am Sonntag, den 17. Dezember 2023, findet die...

München. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft gehört zu den Nominierten als Sportler des Jahres 2023.

Am Sonntag, den 17. Dezember 2023, findet die feierliche Gala im Kurhaus in Baden-Baden mit der Verkündung der Titelträger statt. Die DEB-Auswahl ist als Eishockey-Vizeweltmeister 2023 in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“ nominiert.

Bei der 77. Wahl der Sportler des Jahres wird eine DEB-Delegation zu den 720 geladenen Gästen gehören. Im Vorfeld der Veranstaltung war Bundestrainer Harold Kreis am Donnerstag in Baden-Baden zu Gast bei der Pressekonferenz der Internationalen Sport-Korrespondenz (ISK), die die Wahl „Sportler des Jahres“ seit 1947 organisiert.

Der Ehrung am 17. Dezember in Baden-Baden blickt der Bundestrainer, der angesichts des WM-Vizetitels nach wie vor eine überaus positive Resonanz in der Öffentlichkeit verspürt, mit großer Vorfreude entgegen und kündigt an: „Zwar können aufgrund des Spielplans nicht alle Spieler dabei sein, aber ich kann versprechen, dass wir in Baden-Baden sehr gut vertreten sein werden. Zur Sportlerehrung eingeladen zu werden, ist eine großartige Anerkennung unserer Leistung.“

Die Gala wird am Sonntagabend von 22:15 Uhr bis 23:45 Uhr im Rahmen einer Sondersendung des ZDF ausgestrahlt und ist außerdem per Livestream über www.zdf.de zu empfangen. Das ZDF-Moderatorenteam Lena Kesting und Sven Voss wird durch den Abend führen.

