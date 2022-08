Sportfest mit Spiel der Legenden am 27. Und 28. August 2022

Bayreuth. (PM Tigers) Ein Highlight der besonderen Art wartet auf uns am Wochenende 27. und 28. August im Bayreuther Eisstadion. Im Rahmen eines Sportfestes...

Im Rahmen eines Sportfestes stellen sich am Samstag und Sonntag die Mannschaften des EHC den Fans vor. Den Auftakt macht am Samstag um 9:00 Uhr die U9 und die U11 parallel mit Spielen gegen die Young Alligators aus Höchstadt. Danach machen wir Pause, um den Profis der Bayreuth Tigers die Gelegenheit zu einer Trainingseinheit zu geben. Anschließend geht die U17 aufs Eis und misst sich mit den Altersgenossen vom Deggendorfer SC. Um 17:30 Uhr folgt der Leckerbissen dieses Wochenendes: die „Bayreuther Legenden“ – eine Auswahl ehemaliger Bayreuther Spieler aus nahezu allen Generationen – trifft auf die Landesliga-Mannschaft des EHC Bayreuth.

Am Sonntag um 9:30 Uhr trainiert nochmal die DEL2-Mannschaft der Bayreuth Tigers und um 11:30 Uhr erwartet die U15-Schüler den EHC 80 Nürnberg. Nach einem öffentlichen Training der U13 beschließen die U20-Junioren um 15:30 Uhr gegen die Junioren des EC Bad Nauheim den sportlichen Teil dieses Sportfests.

Rund um das Sportfest gibt es einige Aktionen. Parallel zu den Spielen findet der Festbetrieb im Bereich vor der Oberfrankenhalle statt. Wir haben den Fan-Stand geöffnet und eine Kollektion speziell für dieses Sportfest aufgelegt. Es gibt ein Kinderprogramm, eine Autogrammstunde mit den „Bayreuther Legenden“. Für das leibliche Wohl gibt es an beiden Tagen Kaffee und Kuchen sowie Pizza, Steaks, Bratwürste und Kaltgetränke. Nach dem Abendspiel bietet sich die Möglichkeit, mit den „Legenden“ noch ins Gespräch zu kommen, an den Tischen oder in der am Abend geöffneten Bar. Am Sonntag findet noch ein Weißwurst-Frühschoppen statt.

Obwohl natürlich nicht alle angefragten Ehemaligen der langen Bayreuther Eishockeygeschichte zusagen konnten (einige, die gerne gekommen wären, sind auch noch andernorts im Eishockeybusiness beschäftig, bzw. anderweitig verhindert) gelang es den Machern, einen sehr illustren Kreis aus allen Phasen des Kufensports in der Wagnerstadt zusammenzustellen. In losen Abständen wird es in Kürze ein paar Infos zu allen Akteuren dieses Abends und ihrer sportlichen Vita geben.

Das Programm im Überblick:

Samstag, 27.08.2022

09:00 – 11:00 Uhr U9/U11 EHC – Höchstädter EC

11:15 – 12:30 Uhr Training Bayreuth Tigers

13:15 – 15:45 Uhr U17 EHC – Deggendorfer SC

15:00 – 16:00 Uhr Autogrammstunde Legenden

17:30 – 20:00 Uhr EHC Bayreuth – Bayreuther Legenden

18:00 – 00:00 Uhr Barbetrieb

Sonntag, 28.08.2022

09:30 – 11:00 Uhr Training Bayreuth Tigers

10:00 – 12:00 Uhr Weißwurst-Frühschoppen

11:30 – 13:30 Uhr U15 EHC – EHC 80 Nürnberg

13:45 – 14:45 Uhr U13 Training

15:30 – 18:00 Uhr U20 EHC – EC Bad Nauheim