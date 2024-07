Sportdirektor Roger Bader stellt Nachwuchs-Nationalteams mit Philipp Pinter, Florian MÃ¼hlstein und Peter Schweda neu auf

Wien. (PM ÖEHV) In seiner Funktion als Sportdirektor Herren des Österreichischen Eishockeyverbandes hat Roger Bader in Absprache mit den Coaches festgelegt, wer in der...

Wien. (PM ÖEHV) In seiner Funktion als Sportdirektor Herren des Österreichischen Eishockeyverbandes hat Roger Bader in Absprache mit den Coaches festgelegt, wer in der Saison 2024/2025 welche Alterskategorie als Head Coach anführt.

Florian Mühlstein – Ausbildungs- & Entwicklungsleiter Nachwuchs beim ÖEHV – übernimmt das U18 Herreneishockey Nationalteam von Philipp Pinter, der weiterhin als Head Coach des U20 Herreneishockey Nationalteams fungieren wird. Peter Schweda – beim ÖEHV für Spielbetrieb | Game Operations zuständig – wird neuer Head Coach des U16 Herreneishockey Nationalteams.

„Ich bin ein Freund von Kontinuität. Von da her war und ist es mir wichtig einen verdienten Staff zu halten. Philipp Pinter hat sich in den letzten Jahren bewährt. Für Florian Mühlstein ist die U18 nach seiner Tätigkeit als U16-Head Coach der nächste Schritt in seiner Entwicklung als Trainer. Gleiches gilt für Peter Schweda. Nachdem er bereits die U15 als Head Coach geleitet hatte, war es ein logischer Schritt, dass er die Verantwortung der U16 übernimmt“, erklärt ÖEHV-Sportdirektor Roger Bader.

Der 33-jährige Florian Mühlstein ist seit Oktober 2022 beim ÖEHV als Ausbildungs- & Entwicklungsleiter Nachwuchs in Absprache und Koordination mit Roger Bader für die inhaltliche Umsetzung der A-, B- und C-Trainerlizenz verantwortlich, kümmert sich um die Themenbereiche Recruiting und Talente-Erfassungspyramide und entwickelt Konzepte zur Förderung des österreichischen Nachwuchses.

Mit Beginn der WM-Saison 2024/2025 übernimmt der gebürtige Villacher das U18 Herreneishockey Nationalteam von Philipp Pinter.

Mühlstein wird mit der U18 die Vorbereitung auf die 2025 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division IA in Angriff nehmen, die von 20. – 26. April 2025 in Szekesfehervar (HUN) ausgetragen wird. Österreichs U18 Nationalteam trifft dort auf Gastgeber Ungarn, Kasachstan, die Ukraine, Dänemark und Slowenien. Bei der letzten U18 WM Division IA holte die ÖEHV-Auswahl noch unter Philipp Pinter sensationell die Bronzemedaille.

Florian Mühlstein: „Ich freue mich riesig über die neue Aufgabe. Es war immer ein Ziel von mir ein Nachwuchs-Nationalteam als Head Coach zu übernehmen und zu einer WM zu führen. In den kommenden Wochen und Monaten gilt es zunächst die Spieler kennenzulernen, zu schauen, wie sie sich entwickelt haben. Mein Ziel ist es, dass die Spieler jeden Tag den sie beim Nationalteam sind, besser werden.“

Philipp Pinter wird in der neuen WM-Saison weiterhin das U20 Herreneishockey Nationalteam betreuen. Der 39-jährige Villacher tritt mit seiner Mannschaft bereits im Dezember im slowenischen Bled bei der 2025 IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division IA an. Österreich trifft vom 9. – 15. Dezember 2024 auf Norwegen, Frankreich, Dänemark, Ungarn und Gastgeber Slowenien.

Philipp Pinter: „Es freut und ehrt mich, dass ich in meine bereits achte Saison als Nationalteamtrainer gehen darf. Die Doppelfunktion in der abgelaufenen Saison mit U20 und U18 war natürlich stressig. Mit meiner neuen Funktion in Graz, freue ich mich, dass ich mich nun ganz auf die U20 konzentrieren kann. Es warten tolle aber auch schwere Aufgaben auf uns. Speziell die WM im Dezember mit Absteiger Norwegen und Aufsteiger Slowenien wird eine große Herausforderung. Bis dorthin gilt es mit dem Trainerteam die richtigen Jungs zu finden. In Bezug auf das A-Nationalteam haben sich in den vergangenen Jahren einige Spieler hervorragend entwickelt. Als U20 Head Coach gilt es, die Jungs auf das internationale Hockey vorzubereiten, dass sie verstehen, wie viel Intensität gefragt ist und wie viel Klasse es braucht.“

Peter Schweda, der beim ÖEHV für den Bereich Spielbetrieb | Game Operations zuständig ist und bisher die U14 Auswahl trainierte und auch die U15 als Head Coach leitete, wird neuer Head Coach des U16 Herreneishockey Nationalteams.

Peter Schweda: „Ich kenne die meisten Spieler von der U15, was vieles einfacher macht. Unser großes Ziel ist das European Youth Olympic Festival im Februar 2025 in Georgien. Darauf arbeiten wir hin.“

Das große Bild

Anfang Juli versammelte Sportdirektor Roger Bader den Coaching Staff in Wien zu einem Kick-Off Meeting für die neue Saison. Dabei wurden tiefe Einblicke in die Arbeit und die Abläufe des A-Nationalteams gegeben, speziell von der WM 2024 in Prag. Damit gab der Schweizer die Richtung für die Arbeit in sämtlichen Alterskategorien vor und zeichnete das große Bild A-Nationalteam.

„Wir haben sämtliche Aspekte besprochen. Es gibt einen klaren roten Faden von der U16 bis zum A-Nationalteam. Unser Ziel ist, die Spieler von den Nachwuchs-Nationalteams bis ins A-Nationalteam zu führen. Daher ist es wichtig, dass sie bereits früh die Gepflogenheiten und das Spielsystem im Nationalteam kennenlernen. Hier gibt es gewisse Prinzipien, die sämtliche Teams einhalten, selbstverständlich mit ausreichend individuellem Gestaltungsspielraum für die jeweiligen Head Coaches. Darüber hinaus, stehe ich das gesamte Jahr über in engem Kontakt mit sämtlichen Coaches“, erläutert Roger Bader.

WM-Kalender 2024/2025 U20 und U18

2025 IIHF Ice Hockey U20 World Championship Division IA

09. Dezember 2024 – 15. Dezember 2024, Bled (Slowenien)

Teilnehmer: Norwegen, Frankreich, Dänemark, Ungarn, Österreich, Slowenien

2025 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division IA

20. April 2025 – 26. April 2025, Szekesfehervar (Ungarn)

Teilnehmer: Kasachstan, Ukraine, Ungarn, Dänemark, Österreich, Slowenien