Sportdirektor Jan Barta lotst den vielseitig einsetzbaren Anthony Romano aus Florida nach Frankfurt

Frankfurt. (PM Löwen) Neuer Stürmer für die Löwen Frankfurt: Anthony Romano wechselt vom Kelly-Cup-Champion Florida Everblades in die Mainmetropole und besetzt damit eine der drei noch offenen Kaderpositionen für die kommende Spielzeit.

Der Flügelspieler unterschreibt in Frankfurt einen Einjahresvertrag und nimmt die achte Kontingentstelle im Team ein.

Anthony Romano wurde im Jahr 2000 in Richmond Hill, Ontario (Kanada) geboren. Während seiner Jugend lief er für Nachwuchsmannschaften in Toronto auf, ehe er mit 18 Jahren in die USA wechselte. Dort spielte er in der USHL (United States Hockey League), einer der wichtigsten Nachwuchsligen des Landes, für ein Jahr im Trikot der Sioux Falls Stampede. Dabei konnte man am Ende der Saison sogar die Meisterschaft (Clark Cup) feiern.

Die Leistungen des jungen Kanadiers blieben auch den NHL-Scouts nicht verborgen. Im NHL Entry Draft wurde Romano in der sechsten Runde an Position 176 von den Arizona Coyotes gedraftet. Trotzdem ging es für den Rechtsschützen zunächst an die Clarkson University (NCAA), für die er in den folgenden fünf Spielzeiten die Schlittschuhe schnürte. Dabei absolvierte er 138 Spiele, in denen er 49 Tore erzielte und 43 weitere vorbereitete. In der Folge sollte Romano auch zu seinen ersten Einsätzen für die Texas Stars in der AHL kommen, für die er insgesamt 57 Spiele (drei Tore, sechs Vorlagen) absolvierte.

Zur Saison 2025/26 entschied sich der 180 cm große und 88 kg schwere Stürmer für einen Wechsel zu den Florida Everblades in die ECHL – ein Wechsel, der sich für seine Entwicklung als goldrichtig erwies. Romano wurde auf Anhieb Topspieler. Alleine in der Hauptrunde sammelte er 62 Scorerpunkte (26 Tore, 36 Vorlagen) in 64 Spielen. Acht seiner Tore erzielte er im Powerplay, drei in Unterzahl. Auch in den Playoffs blieb der 25-Jährige torgefährlich: Zwölf Treffer bedeuteten absoluten Bestwert im ligaweiten Vergleich und einen großen Anteil am Gewinn der ECHL-Meisterschaft (Kelly Cup) mit den Florida Everblades. Nun wagt der schnelle und spielintelligente Flügelspieler, der mit seinem jungen Alter noch enormes Entwicklunspotenzial mit sich bringt, den Schritt nach Europa.

Anthony Romano: „Ich bin unglaublich dankbar für diese Gelegenheit und kann es kaum erwarten, diesen Klub zu repräsentieren, vor den Frankfurter Fans aufzulaufen und dem Team zu helfen, seine Ziele zu erreichen.“

Sportdirektor Jan Barta: „Anthony bringt genau das Profil mit, das wir für diese Position gesucht haben. Er ist ein torgefährlicher Rechtsschütze, der vielseitig einsetzbar ist und zu unserer Spielidee passt. Wir freuen uns, dass er sich für die Löwen Frankfurt entschieden hat.“

Anthony Romano erhält bei den Löwen Frankfurt die Trikotnummer 29. Herzlich willkommen!

Seine Karriere in Zahlen

Source: Anthony Romano @ Elite Prospects