Sportchef Larry Mitchell und der EHC Kloten trennen sich Ende MÃ¤rz einvernehmlich

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten und Sportchef Larry Mitchell gehen nach der Saison 2023/24 getrennte Wege.

In gemeinsamen Gesprächen mit der Clubleitung sind beide Parteien nach Saisonende zum Schluss gekommen, sich in gegenseitigem Einvernehmen zu trennen. Larry Mitchell wird den Club per Ende März verlassen.

Für die Organisation war es nach der Saison ein Anliegen, die Position des Sportchefs so rasch wie möglich zu thematisieren. Dies, damit man sich schnellstmöglich um die abschliessende Kaderplanung und die Besetzung der Position des Head Coachs für die Saison 2024/25 kümmern kann.

Für sportliche Fragen ist, bis ein Nachfolger gefunden wurde, Sport Consultant Jeff Tomlinson verantwortlich – in enger Zusammenarbeit mit der Clubführung.

Der Klub bedankt sich ganz herzlich für Larry Mitchells grossen Einsatz während der letzten beiden Saisons und wünscht ihm für seine Zukunft nur das Beste!